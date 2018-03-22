A méhen belüli fogamzásgátló eszközök (IUD-k, köznyelvben spirálok) hosszú távú, a nem kívánt terhesség megelőzésében magas megbízhatóságú, ugyanakkor visszafordítható fogamzásgátló módszerek. A réztartalmú méhen belüli eszközök a legmagasabb hatékonyságú hormonmentes fogamzásgátlási módszert jelentik.

A méhen belüli fogamzásgátló eszközök típusai, fogalma

A méhen belüli fogamzásgátlók - köznyelvi szóhasználatban spirálok - a fogamzásgátlási módszerek egyik széles csoportját alkotják, amelybe különböző alakú, működésű és használati termékek tartoznak. Felhelyezésüket, cseréjüket vagy eltávolításukat minden esetben csak nőgyógyász végezheti.

Szűkebb, hagyományos értelemben a spirál, vagy méhen belüli fogamzásgátlási eszköz (IUD - intrauterine device) a hormonmentes, réztartalmú eszközöket jelöli. Az eszköz felhelyezés után folyamatosan rézionokat bocsát ki, melyek káros hatást gyakorolnak a spermiumokra, csökkentik azok motilitását, enyhe helyi gyulladást váltanak ki a méhnyálkahártyában, így akadályozzák a megtermékenyülést.

Léteznek hormontartalmú méhen belüli fogamzásgátlók is, ezeket egyes csoportosítások külön típusként kezelik (IUS - intrauterine system), mások tágabban értelmezve a méhen belüli eszközök egyik fajtájaként tárgyalják. Ezekből az eszközökből levonorgesztrel hormon (egy progesztogén) szabadul fel, mely a méh nyálkahártyájára gyakorol hatást többféle módon: részint a nyáktermelés megváltozik a hormon miatt (így a spermiumok találkozását akadályozza a petesejttel), másrészt elvékonyítja a méh nyálkahártyáját is (ha meg is termékenyül a petesejt, beágyazódást meggátolja).

Jelen cikkben a hormonmentes, réztartalmú méhen belüli eszközt tárgyaljuk, és a méhen belüli hormontartalmú fogamzásgátlókról külön cikkben írtunk. Mivel a réztartalmú eszköz a régebbóta ismert típus, legtöbbször hagyományosan erre használják a spirál kifejezést is.

Hirdetés

Miért nevezzük spirálnak? Az eszközök lehetséges formái

A spirál rendszerint valamilyen könnyű, rugalmas műanyagból készül, formáját tekintve pedig legtöbbször T-alakú. A spirál elnevezést annak köszönheti, hogy eredeti formájában az eszközön egy spirálisan feltekert rézszál található.

A különböző eszközök azonban eltérő felépítésűek, formájúak lehetnek, ezen tulajdonságuk nem tartozik meghatározó, a fogamzásgátló hatás befolyásoló jellemzőnek. Alakja lehet a T-betű valamilyen változata, kígyóra emlékeztető alakzat, gyöngy formájú. Anyagában tartalmazhat a réz mellett ezüstöt és aranyat is. A közös az eszközökben az, hogy rezet is tartalmaznak, ez képezi a hatás alapját.

A réztartalmú méhen belüli eszköz hatékonysága

A hatásfoka csaknem ugyanolyan magas, mint a fogamzásgátló tabletta esetében. Pearl-indexe 0,6, azaz megfelelő alkalmazása mellett rendkívül ritkán következik be nem kívánt terhesség. Ezzel a mutatóval a leghatékonyabb hormonmentes védekezési módnak számít, ugyanakkor több hormonális fogamzásgátló megbízhatósága még magasabb.

A módszer előnyei

Mellettük szól a hosszú használhatóság (termékenként eltérő, akár 5-10 év), valamint a praktikum, hiszen nem kell figyelni a napi szintű tablettaszedésre vagy a rendszeres cserére. Élettartamukkal függ össze, hogy bár egy összegben kissé drágák, de hosszútávon olcsóbbak a többi fogamzásgátlási módszernél.

Nem befolyásolja a szoptatást, illetve azok is használhatják, akiknek valamilyen okból tiltott a hormonális fogamzásgátlás (pl. trombofília).

A visszafordítható fogamzásgátlási módszerek közé taratozik, azaz az eszköz eltávolítása után nem akadályozza a teherbe esést, így korábban még nem szült nőknél is alkalmazható.

A spirál felhelyezése, illetve levétele minden esetben szakorvos segítségével történik. A módszer közvetett előnyeként említhető, hogy ilyenkor mindig alapos nőgyógyászati vizsgálatra kerül sor. Megtörténik a fertőző betegségek szűrűse, továbbá sok esetben így sikerül korán diagnosztizálni a méhnyak kóros elválozásait is.

Kutatások szerint a réz spirálok csökkentik annak a kockázatát, hogy a HPV-fertőzés méhnyakrákot idézzen elő, bár nem számít a méhnyakrák megelőzési módszerének.

Lehetséges hátrányok és kockázatok

Mint minden eszköznek, a spiráloknak is megvannak az előnyeik mellett a hátrányaik is. Mellékhatása lehet az erőteljesebb vérzés és a menstruációs görcs, különösen az első hónapokban. Akiknél eleve erős menstruációs vérzés tapasztalható, vagy vashiányos vérszegénységgel élnek, azoknak nem ideális módszer.

Felhelyezése után ritkán kialakulhat fertőzés a méhben a hüvelyből feljutó baktériumok (elsősorban a chlamydia jelent kockázatot) elszaporodásával, de ennek a kockázata a felhelyezést megelőző szűréssel minimalizálható.

Maga az eszköz elmozdulhat, ilyenkor megnő a nem kívánt terhesség kialakulásának kockázata, illetve ritkán akár sérülést is okozhat a méhfalon vagy a méhnyaknál. Ha valóban kialakul a terhesség, az nagyobb arányban járhat rendellenes beágyazódással (méhen kívüli terhesség). Az elmozdulásra olykor erőteljes, görcsös alhasi fájdalom, fájdalmas közösülés hívhatja fel a figyelmet, ilyenkor kerülni kell a nemi kapcsolatot és felkeresni a nőgyógyászt. Mivel panaszok nem minden esetben jelzik az elmozdulást, évenként ultrahangos ellenőrzés javasolható.

A módszer természetesen nem véd a nemi úton terjedő fertőzésekkel szemben, így ilyen kockázat esetén a spirál mellett óvszer használata is szükséges.

Lásd még Fogamzásgátlási módszerek összehasonlítása

(Nőgyógyászati Központ - dr. Hetényi Gábor, szülész-nőgyógyász)