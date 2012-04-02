Fogamzásgátlás szoptatás alatt

A fogantatás szoptatás idején sem kizárt, így az a nő, aki mindenképp szeretné elkerülni az ismételt várandósságot, gondoskodjon a megfelelő fogamzásgátlásról. Mivel az ösztrogéntartalmú fogamzásgátlók károsan befolyásolják a szoptatást, a rendelkezésre álló módszerek köre ebben az időszakban korlátozott.

Szükséges a szoptatás alatti fogamzásgátlás?

A gyermek megszületését követően - attól függetlenül, hogy természetes úton vagy császármetszéssel történt - a szervezetben drámai hormonszintváltozások mennek végbe, amelyek az anyatej termelődésének megindulását eredményezik. Ezen változások legfőbb oka, hogy a méhlepény távozik az anya szervezetéből, hiszen ez a szerv nemcsak a baba táplálásában játszik szerepet a méhben töltött idő alatt, hanem többféle hormont is termel. A szülés után ezen hormonok szintje lecsökken, ami lehetővé teszi más hormonok – köztük az anyatej termelődésében legfontosabb prolaktin – aktiválódását. A prolaktin szintje a szülést követően hónapokig magas marad, rendszeres szoptatás esetén csak lassan csökken le a normál értékre.

Ennek a hormonnak a fogamzásgátlás szempontjából azért van jelentősége, mert ha szintje nem várandós nőkben magas, akkor az meddőséget eredményez (laktációs amonnorhoea). Ez a hatás magyarázhatja azt a jelenséget, hogy rendszeres szoptatás alatt nem szokott bekövetkezni újabb terhesség.

Ez a fogamzásgátló hatás azonban bizonytalan, akkor lehet számolni a szoptatás foagmzásgátló hatásával, ha az anyatejes táplálás (csakem) kizárólagos és nem jelentkezik ezen idő alatt menstruáció, hat hónap elteltével pedig már nem tanácsos kizárólag erre hagyatkozni. Így annak, aki biztosan el akarja kerülni a nem kívánt terhességet, a szoptatás alatt is védekeznie kell.

Hirdetés

Milyen fogamzásgátlási módszer alkalmazható?

A szülést követő első hat hétben az anya szervezete lassan visszaáll a terhesség előtti állapotba. A méh összehúzódik normál méretére, ez heteken keresztül véres váladék ürülésével jár együtt. Legcélszerűbb ebben az időszakban a nemi élet kerülése. Ebben az időszakban sem kizárt a teherbe esés, ami ekkor még nem tanácsos, és számos fogamzásgátlási módszer alkalmazási is ellenjavallt. Ha végképp nem megoldható a nemi élet szünete, akkor gumi óvszer használata szükséges.

A szülés utáni kontrollvizsgálat hat hét elteltével esedékes, a nőgyógyász ilyenkor teszi fel a kérdést, hogy a kismama óhajt-e valamilyen felírandó fogamzásgátlási módszert használni. Amennyiben igen, az óvszeres védekezés mellett alapvetően kétféle lehetőség adódik:

1. Ösztrogénmentes hormonális fogamzásgátlók

A fogamzásgátló tabletták túlnyomó többsége kétkomponensű – ösztrogén és gesztagén hormont tartalmaznak, így biztosítják a női szervezet megfelelő hormonális működését, a menzesz rendszeres megjelenését, hatékonyan védenek ugyanakkor a nem kívánt terhesség ellen. Szintén kétkomponensű a hormontartalmú hüvelygyűrű is, mely a tablettákkal összehasonlítva egyenletesebb hatóanyag – felszívódásával további előnyöket nyújt.

Szoptatás alatt azonban a kombinált fogamzásgátlók ösztrogén komponense hátrányosan befolyásolja az anyatej termelődését, csökkentve annak mennyiségét és rontva minőségét, így ezek nem jöhetnek szóba. Mint a bevezetőben láthattuk, a szoptatás alatt van egy természetes védettség is a teherbeesés ellen, ez azonban nem elegendő a fogamzásgátló tabletták vagy a hüvelygyűrű hatékonyságával összehasonlítva.

A szoptatás alatti fogamzásgátlás céljára egy speciális tablettát fejlesztettek ki, amely csak gesztagént (progeszteron-származék) tartalmaz. Szedése nem csökkenti az anyatej mennyiségét és minőségét sem.

Ma már többféle ún. mini fogamzásgátló tabletta közül választhatunk. Ezek különbözhetnek egymástól abban, hogy milyen összetevőt, gesztagént tartalmaznak. Fogamzásgátló hatásukat tekintve a különböző gesztagének egyenértékűek, de sok egyéb tulajdonságukban eltérőek lehetnek, így érdemes odafigyelni, hogy a választott készítmény milyen gesztagént tartalmaz.

Az ösztrogénmentes tabletták különbözhetnek egymástól a szedési rendben is. A szedési rend azt jelenti, hogy egy női ciklus során hány napig kell szedni a hormontartalmú tablettát, és van-e hormonmentes szünet a két tabletta levél bevétele között. A megfelelő szedési rend járul hozzá ahhoz, hogy a tablettaszedés közben jelentkező megvonásos vérzés (menstruáció) kiszámíthatóbb legyen a szoptatás alatt és a szoptatás befejezése után is.

Sok nő vált fogamzásgátlót, amikor abbahagyja a gyermeke szoptatását, de ez nem kötelező, sőt. Amikor egy fogamzásgátlóval elégedett egy nő, nincs panasza, nincs ellenjavallat, semmi szükség másik készítményre váltani.

2. Méhen belüli fogamzásgátló eszköz

Mivel a méh ilyenkorra már általában a terhesség előtti méretére húzódott össze, normál módon felhelyezhető akár a hagyományos mechanikus méhen belüli eszköz ("spirál"), akár a hormontartalmú méhen belüli eszköz. Az anyatej termelődését károsan nem befolyásolja egyik sem, ugyanis a hormontartalmú eszköz is csak progeszteront tartalmaz.

Egyéb alternatívák: hormonmentes megoldások

Hormonmentes megoldások is léteznek a szoptatás alatti időszakban. Ilyen például az óvszer, a helyi spermicidtartalmú készítmények, méhen belüli eszközök hormonmentes változatai (illetve egyes esetekben a műtéti megoldások, melyek értelemszerűen nem csak a szoptatás alatti időszak alatt fejtik ki hatásukat).

Amennyiben az anya nem szeretne, vagy valamilyen ok miatt nem tud hormontartalmú készítményt szedni, vagy ha a hormonális szereket a szervezete nem tolerálja, ezek alkalmazása jön szóba.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Szerzők: Dr. Péntek Róbert, szülész-nőgyógyász és Dr. Csuth Ágnes, családorvos