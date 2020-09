Fogamzásgátlás szoptatás alatt

Fogamzásgátlás szülés után

A szülést követően (akár természetes úton történik, akár császármetszéssel) az anya szervezetében olyan hormonális változások következnek be, amelyek elindítják az anyatej termelődésének folyamatát. A változást az okozza, hogy a szülés során az újszülöttön kívül a méhlepény is távozik az anya szervezetéből, amely a magzat táplálásán túlmenően fontos hormontermelő szerv is egyben.