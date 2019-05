Milyen tünetekkel járhat a mellékhere-gyulladás? Mi okozhatja? Milyen vizsgálatokkal diagnosztizálható? Hogyan kezelhető? Mit lehet tenni a megelőzése érdekében? Cikkünkből kiderül.

A mellékheréről néhány szóban

A mellékhere a herék mögött elhelyezkedő páros szerv. Egészséges emberben is kitapintható. A hímivarsejtek érésének befejezéséért és azok tárolásáért felelős. A férfi reproduktív rendszer része. Az ondófolyadék 5-10 százalékát adja, mely tartalmazza a spermiumokat.

Mennyire gyakori ez a betegség?

A mellékhere gyulladása lényegesen gyakrabban fordul elő, mint a heregyulladás. Utóbbi bizonyos vírusfertőzésekre jellemző (pl.: mumpsz, tbc), illetve ha a súlyos mellékhere-gyulladás a herére terjed. A mellékhere lobos elváltozása azért gyakoribb, mert a kórokozók az ondóutakon felszálló módon jutnak fel, és okozzák a szerv érintettségét.

Mi okozhat mellékhere-gyulladást?

A kiváltó kórokozók az életkortól és a szexuális aktivitástól függenek. Fiatalabb, szexuálisan aktív életkorban jellemzőbbek a nemi úton terjedő kórokozók, míg idősebbeknél a bélflórából származó baktériumok érintik a szervet, mely főleg húgyhólyagkatéter viselésénél a gyakoribb. Ilyen baktériumok azonban rendszeres anális nemi együttlét kapcsán is megjelenhetnek az ondóutakban.

A mellékhere-gyulladás tünetei

A tünetek heretáji fájdalom, duzzanat, kipirosodás formájában jelentkeznek az esetek többségében, melyhez láz is társulhat. Ondóürülési zavar mellett megjelenő vizelési panaszok a húgyutak érintettségét is felvetik.

Hogyan diagnosztizálható a mellékhere-gyulladás?

A diagnózis elengedhetetlen része a herék fizikális vizsgálata mellett az ultrahangos vizsgálata, lehetőség szerint keringésvizsgálattal. Ugyanis igen hasonló tüneteket produkál (láz nélkül) a herecsavarodás is. Ilyenkor az érintett here a tengelye körül elfordul, meggátolva a saját vérkeringését. Ez sürgősségi ellátást igényel, ugyanis a késlekedés a here elvesztéséhez vezethet. A here keringésvizsgálata megmutatja a különbséget a herecsavarodás és a mellékhere-gyulladás között, hiszen előbbi kórképnél a herében nem mutatható ki vérkeringés, utóbbiban viszont elsősorban a mellékherében igen fokozott keringés észlelhető. A helyes diagnózis felállításában, illetve a súlyosság felmérésében a vér gyulladásos paramétereinek a felmérése is nagy segítséget nyújt. Ha nemi úton terjedő kórokozó felmerül, a bőr- és nemibeteg-gondozóban részletes kivizsgálás is javasolt.

Hogyan kezelhető a mellékhere gyulladása?

A gyulladás mértéke adja meg, hogy elegendő-e az otthoni kezelés vagy kórházi ellátásra szorul a páciens. Az antibiotikus terápia mellett a herék hűtése és gyulladáscsökkentő gyógyszerek alkalmazása is igen hasznos.

Megelőzhető a betegség?

A megelőzés fontos eleme a megfontolt és rendezett szexuális élet, valamint a herék kímélete. A hólyagkatétert viselők különös figyelmet fordítsanak a katéter rendszeres tisztán tartására, az orvosi utasítások pontos betartására.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Benyó Mátyás PhD, urológus, andrológus szakorvos