A herefájdalom lehetséges okai, kivizsgálása

A herefájdalom az egyik vagy mindkét herében jelentkező akut vagy krónikus diszkomfort, mely egyaránt lehet tompa vagy éles. Gyakran jár olyan tünetekkel, mint a herék vagy a herezacskó érzékenysége, duzzanata, kivörösödése, vizelés, ejakuláció vagy szex során fellépő fájdalom, valamint láz, hányinger, hányás.

Kiváltó oka a fertőzésektől a traumás sérülésekig sok minden lehet, de akár azonnali beavatkozást igénylő orvosi sürgősségi állapotot is jelezhet. A kezelés módját mindig a kiváltó ok határozza meg.

Diagnózis

A herefájdalom hátterében meghúzódó ok kivizsgálására a fizikális vizsgálat mellett vér- és vizeletvizsgálatra és képalkotó diagnosztikára is sor kerülhet.

Ultrahang – A színes Doppler ultrahang olyan nem invazív vizsgálat, mely a herék véráramlását, esetleges tumorok, folyadékgyülem, hererepedés vagy sérv meglétét méri fel. A vese ultrahang a vesekő értékelésében hasznos.

CT- vagy röntgenvizsgálatra akkor lehet szükség, ha felmerül a gyanú, hogy a herefájdalmat vesekő vagy a has és a kismedence más betegségei okozzák.

MR-vizsgálat – hasi- és kismedence MR segítheti az urológust a diagnosztizálásban.

A herefájdalom leggyakoribb okai

Trauma – A heréket ért sérülés fájdalmat, véraláfutást és duzzanatot okozhat. A heresérülések 85%-a sportsérülésből vagy közvetlen ütésből származó tompa trauma. Súlyos esetben a here akár meg is repedhet, vagy hematokele alakulhat ki, mikor a here körüli vérgyülem a herét nyomja, ami befolyásolja a véráramlást.

Heretorzió – Súlyos állapot, mely akkor fordul elő, ha a here az ondózsinór körül spontán vagy ritkán közvetlen trauma hatására megcsavarodik, így az ondózsinórban futó erek elzáródhatnak, ami a here elhalását okozhatja. Az ondózsinór fejlődési zavara hajlamosító tényező lehet. Főleg az újszülötteket és a 12-18 éves fiatalokat érinti. Tünetei a hirtelen, súlyos, féloldali herefájdalom. Az érintett oldalon a here feljebb kerül, emellett a herezacskó duzzadása, érzékennyé válása, vörössé vagy sötétebbre színeződése és hányás jelentkezhet.

A torziót általában műtéti úton korrigálják. Ha a csavarodást nem sikerül időben megszüntetni és a here elhal, azt az urológus eltávolítja. Mivel a torzió általában csak egy herét érint, annak eltávolítása nem befolyásolja a termékenységet.

Epididymitis – A mellékherék gyulladása, mely tünetei a fokozatosan növekvő fájdalom, a tapintásra forró herezacskó és a duzzanat. Okozhatják szexuális úton terjedő fertőzések (pl. chlamydia, gonorrhoea). Húgyúti fertőzések is okozhatnak mellékhere-gyulladást. Általában antibiotikummal kezelik.

Orchitis – A herék fertőzése és gyulladása, melyet kezeletlen epididymitis vagy mumpsz is okozhat. Tünetei a súlyos fájdalom és duzzanat mellett a fáradtság, láz, hányinger és hányás. Az állapot azonnali orvosi kezelést igényel, mely bakteriális fertőzés esetén antibiotikum, ha pedig vírus okozta, fájdalomcsillapítás, pihenés és a herezacskó felpolcolása.

Lágyéksérv – Sérvről akkor beszélünk, ha a hasfal gyenge izmain a zsigeri szervek vagy szövetek átjutnak, kitüremkednek. A lágyéksérv olyan sérv, amely behatolhat a herezacskóba, a herék fájdalmát és duzzadását okozva. Az orvos csökkentheti vagy visszaszoríthatja a lágyéksérvet a helyére. Általában műtéti korrekció szükséges.

Vesekő – A vesekő, illetve a húgyvezetékbe jutott vesekő a herékbe sugárzó fájdalmat okozhat. Egyéb tünetei a gyakori, égető és/vagy véres vizelet, gyakori vizelés, a makk fájdalma, éles, ágyékba sugárzó görcsös fájdalom és hányás. Ha a vesekő nem távozik magától és a beteg fertőzés tüneteit (láz, váladék) tapasztalja, a vesekő eltávolítását célzó sokkhullám terápiára vagy műtétre van szükség.

Heredaganat – A here fájdalma és duzzanata mellett tompa ágyéki fájdalommal és a herében tapintható csomóval jár. A tünetek hasonlítanak a lágyéksérv és epidiymitis tüneteihez, ezért a pontos diagnózishoz orvosi vizsgálat szükséges.

Herevisszér-tágulat (varikokele) esetén a herezacskó vénái kitágultak, kanyargósak. Az állapot sokszor tünetmentes, más esetben testmozgásra herefájdalom jelentkezik. Csökkentheti a termékenységet is. A kiváltó ok nem ismert, de az állapotot általában műtéttel kezelik.

Mikor forduljon orvoshoz?

Ha a herefájdalom mellett más tünet, így hányinger, hányás, hereduzzanat, szokatlan, véres vagy zavaros húgycső váladékozás vagy a herék elszíneződése társul, mielőbb forduljon orvoshoz!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; medicalnewstoday.com, medicinenet.com

Lektorálta: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter