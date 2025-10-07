Milyen fertőzések terjedhetnek a csókolózással?

Csókolózással számos megbetegedés terjedhet a klasszikus cseppfertőzéssel terjedő influenzán, megfázásos megbetegedéseken és a közönséges náthán kívül. Ebben a cikkben ezekről a vírusokról és baktériumokról olvashat.

Vírusok

Az egyik legismertebb megbetegedés a köznyelvben csak „csókláznak vagy csókbetegségnek” hívott mononukleózis, amit az Epstein–Barr-vírus (EBV) okoz.

Terjedése főként nyállal, gyakran csókolózással valósul meg. Tünetei elhúzódó fáradtság, láz, torokfájás, nyakinyirokcsomó-duzzanat és a veszélyesebb lépmegnagyobbodás. Nincs ellene védőoltás, az emberek többsége élete során átesik rajta.

A citomegalovírus (CMV) szintén mononukleózishoz hasonlatos panaszokat okoz. Testnedvekkel, köztük nyállal terjed, és gyakori az átfertőződés a közeli kontaktusban élőknél. Tünetei többnyire enyhék, viszont terhességben veszélyes magzati fertőzést okozhat, ezért a kismamáknál fontos a higiénés szabályok fokozott betartása, és a „szájra puszi” kerülése kisgyerekekkel.

A herpes simplex (HSV-1, “ajakherpesz”; ritkábban HSV-2) szintén gyakran terjed csókolózáskor, az aktív hólyag/bőrfelület és nyál kontaktusával. Tünetei fájdalmas hólyagok, sérülések az ajkon. Jellemző az időszakos kiújulás, főleg az immunrendszer legyengülésekor vagy stresszes helyzetekben. Érdekesség, hogy a fertőzés tünetmentes időszakban is átadható; aktív, látható herpeszes hólyagnál pedig mindenképpen kerüljük el a csókolózást.

A humán papillomavírus (HPV) orális HPV-fertőzést is okozhat. Terjedése főként orális szexszel valósul meg. Lehetséges, de nem egyértelmű az átvitele nyelves csókkal is. Többnyire tünetmentes, a hosszan tartó fertőzés ritkán oropharyngeális rákhoz társulhat. Megelőzése HPV elleni védőoltással lehetséges. Javasolt a partnerek számának mérséklése, a dohányzásnak és az alkoholfogyasztásnak a kerülése, ezekkel mérsékelhető a megfertőződés kockázata.

A légúti vírusok, mint az influenza, a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2, az RSV, és az adenovírusok cseppfertőzéssel és aeroszollal, nyállal és szoros kontaktus során terjednek, így csókolózás közben is magas a kitettség. Tüneteik az adott vírustól függően: láz, köhögés, torokfájás, nátha. Megelőzésük lehetséges oltásokkal (influenza, COVID-19, RSV-kockázati csoportok), betegségtüneteknél pedig javasolt a csók kerülése.

A mumpsz szintén nyállal és légúti cseppekkel, szoros kontaktussal, például akár csókolózással is terjedhet. Tünetei fültőmirigy-duzzanat, láz, fájdalom. Megelőzése az MMR-oltással lehetséges.

Baktériumok

Bakteriális fertőzéseket is elkaphatunk csókolózással.

A Neisseria meningitidis vagy meningococcus a fertőző agyhártyagyulladás kórokozója. Terjedése garatváladékkal, nyállal, közeli vagy hosszas kontaktussal történik, így például akár csókolózással is. Tünetei a gyorsan súlyosodó véráramfertőzés, agyhártyagyulladás, láz, tarkókötöttség, kiütések. A betegek sürgős ellátása javasolt! Megelőzése célzott védőoltásokkal lehetséges (az A, C, W, Y, B törzsek elleni oltásokkal), és a járványügyi tanácsok betartásával.

Az A csoportú Streptococcus vagy „streptococcusos torokgyulladás” terjedése légúti cseppfertőzéssel és nyál útján, közeli kontaktusban történik, így csókolózással is átadható. Tünetei: torokfájás, láz, lepedékes mandulák. Megelőzése, kezelése: antibiotikum adása orvosi diagnózis után (gyorsteszt patikában is elérhető), illetve betegen javasolt a csókolózás kerülése.

Oropharyngealis gonorrhoea (Neisseria gonorrhoeae a torokban): Terjedése főként orális szexszel történik, de egyes vizsgálatok szerint a nyelves csók önálló kockázati tényező is lehet, bár a bizonyítékok korlátozottak, populációtól függően (LMBTQ-közösségek) a kockázat magasabb lehet. Gyakran tünetmentes, néha torokfájás jellemzi. Bár a szakirodalom ellentmondásos és a CDC továbbra is a szexuális úton való terjedést emeli ki; de a csókon keresztüli terjedést egyes tanulmányok komolyan valószínűsítik.

Szájüregi baktériumok (pl. Streptococcus mutans) – fogszuvasodás kórokozói: Terjedésük nyállal történik, főleg kisgyermekgondozás során (kanál/étel “megkóstolása”, szájra puszi). Következményeként a korai caries-kockázat (fogszuvasodás kockázata) nőhet a gyermekeknél. A jó szájhigiéné és a cukorfogyasztás mérséklése adja a fő védelmet minden életkorban.

Helicobacter pylori: ellentmondásos, hogy csókolózással terjedhet-e. Jelen lehet a szájban, nyálban. A Helicobacter pylori-fertőzés emberről emberre vagy szennyezett élelmiszerrel, vízzel terjed. Átadható így nyállal, vagy hányással, széklettel való közvetett érintkezés útján. A fertőzést legtöbben gyermekkorban kapják el felnőttektől. Tünetei krónikus gyomorhurut, fekélybetegség.

Gyakori tévhitek – Milyen kórokozók terjedése nem jellemző csókolózással?

A HIV csókkal gyakorlatilag nem terjed, egyedül olyan, jellemzően ritka esetben, ha mindkét fél szájában vérző sérülés van (és mély nyelves csókot váltanak).

A Hepatitis B vírus bár kimutatható nyálban, de csókolózással nem szokott terjedni; kivételesen akkor, ha vér is keveredik (harapás/nyílt vérzés csók közben). Megelőző oltás elérhető.

Gyors megelőzési útmutató

Ne csókolózzon aktív ajakherpeszhólyag, torokgyulladás, légúti tünetek, vagy mumpsz/RSV/influenza/COVID gyanúja esetén.

Terhesség alatt: fokozott higiéné javasolt, és a szájra puszi kerülése ajánlott kisgyerekekkel a CMV kockázata miatt.

Egyéni kockázat alapján az alábbi fertőzések elleni oltások felvétele javasolt: influenza, COVID-19, MMR (mumpsz), meningococcus.

A jó szájhigiéné legyen alap: rendszeres fogmosás, fogkő-eltávolítás; gyerekekkel ne osztozzunk az evőeszközökön (étel „előkóstolása”)

A HPV elleni védőoltás javasolt, illetve a dohányzás/alkoholfogyasztás kerülése, és a partnerek számának mérséklése.

Rövid összefoglaló

Biztosan csókútvonallal terjed az: EBV (mononukleózis), HSV-1/2 (főleg kitöréskor), CMV; légúti vírusok (influenza, COVID-19, RSV, adenovírusok); mumpsz; A csoportú Streptococcus.

Lehetséges, de nem bizonyított, vagy korlátozott bizonyítékok vannak a HPV terjedésére csókolózással.

Ritka/kivételes: az oropharyngealis gonorrhoea nyelves csókkal való terjedése, és nem jellemző a HIV, hepatitis B (kivétel: vér jelenléte) terjedése csókolózással.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



