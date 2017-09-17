Tíz hasznos tanács diabétesszel élőknek

A 2-es típusú cukorbetegség komoly betegség: kezelése a mindennapokra kiterjedő elkötelezettséget igényel, az orvosi segítség mellett is szükséges az életmód alapvető átalakítása. Az erőfeszítés azonban megtérül, a megfelelő kezelés csökkentheti a súlyos szövődmények kialakulását, a betegség karbantartható, sőt korai stádiumban még vissza is fordítható.

A diabétesz olyan betegség, amely kezelésében az életmódterápia (diéta, mozgás) ugyanolyan fontos, mint az orvosi gondozás. A cukorbetegek elsősorban vércukorszintjük kontrollálásával tudják megelőzni a nem kívánt szövődmények kialakulását. Mivel a vércukorszint könnyen és gyorsan változó érték, ez állandó odafigyelést igényel a mindennapokban.

A vércukorszint kontrollját közvetlenül érintő szabályok követésén túl is létezik több olyan praktikus életmódtanács, amelyek követésével jobban karban tartható a betegség. Ezek közül a 10 legfontosabbat gyűjtöttük össze.

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1. Kötelezze el magát a cukorbetegség kezelése mellett!

Nézzen utána mindennek, tanuljon meg mindent a cukorbetegséggel kapcsolatban. Ahhoz, hogy az egészséges étrend és mozgás a napi rutin része legyen, kezdetben sokat kell tenni a fontos információk elsajátításáért. Érdemes megtanulni az alapvető élelmiszerek szénhidráttartalmát és glikémiás indexét, megérteni a magas vércukorszint szervezetre gyakorolt hatását, és megismerni az esetleges szövődmények első jeleit.

2. Kövesse vércukorszintje alakulását!

Mindennap többször mérje meg vércukorszintjét, a mért értékeket írja be a kezelési naplóba! A vércukorszint-önellenőrzés részeként érdemes megfigyelni, hogy minek a hatására változnak az értékek, például hogyan függ össze az étkezéssel, testmozgással. Mindez olyan időszakokban is fontos, amikor stabil a vércukorszintje. Havonta ellenőriztesse a HbA1c-szintjét is, 7 százalék alatti értékek esetén alacsony a kockázata a szövődmények kialakulásának.

3. Azonosítsa magát!

Hordhat például egy olyan karkötőt, ami rosszullét esetén jelzi a cukorbetegségét, de az igazolványok, TAJ kártya mellé mindig érdemes egy lapot tenni, amin adatok szerepelnek arról, hogy cukorbeteg, és milyen terápiában részesül. Ez különösen inzulinterápiában részesülők számára fontos. Tartson magánál glukagont arra az esetre, ha a vércukorszintje leesne. A váratlan helyzetekre kollégáit, barátait és szeretteit is fel kell készíteni, hogy szükség esetén segítséget tudjanak nyújtani.

4. Nem csak a diabetológiai kontroll fontos

Évente menjen el szemészeti, fogászati, kardiológiai szűrővizsgálatra is! A vizsgálat során időben fény derülhet a cukorbetegséggel kapcsolatos szövődményekre. Szemészeti vizsgálaton például a retina károsodását, a szürke, illetve zöld hályog kialakulásának jeleit fogják keresni, kardiológiai vizsgálaton az érelmeszesedés ismerhető fel még panaszokat okozó stádium előtt.

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5. Rendszeres immunizálás

Az emelkedett vércukorszint gyengíti az immunrendszert, a cukorbetegek hajlamosabbak a fertőzések kialakulására, gyógyulásuk pedig nehezebb. Adasson be magának minden évben influenza elleni védőoltást, továbbá tízévente tetanusz elleni emlékeztető oltást. Javasolható még tüdőgyulladás elleni védőoltás, illetve az orvos javaslata alapján más védőoltások beadása is.

6. Gondozza a fogait!

A cukorbetegség érzékennyé teheti a különböző szájüregi fertőzésekkel szemben. A fogászati problémák megelőzése érdekében rendszeresen ápolja fogait, használjon fogselymet, és legalább évente keresse fel fogorvosát. Azonnal forduljon fogorvoshoz, ha fogínye vérzik, gyulladásra utaló pirosságot vagy duzzanatot tapasztal. Mivel a cukorbetegek fájdalomérzete csökkenhet, kiemelten fontos a rendszeres önellenőrzés és a cukorbetegek fogorvosi szűrése is.

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7. Rendszeres lábápolás

Naponta mossa meg a lábait testhőmérsékletű vízben, óvatosan szárítsa meg őket, különösen a lábujjak között, ezután testápolóval kenje be. Különösen nyáron fontos napközben is a lábak szellőztetése és a rendszeres lábápolás. Ezek a gombás fertőzések megelőzése érdekében fontosak.

Mindennap ellenőrizze a lábait, nincs-e rajtuk hólyag, vágás, valamilyen seb, bőrpír vagy duzzanat, és tegyen meg mindent ezek megelőzéséért is. Keresse fel orvosát, ha bármely ezek közül megjelenik és nem kezd néhány napon belül gyógyulni. A cukorbetegek lábsérülései különösen nehezen gyógyulnak, az eredményes kezelés kulcsa az, hogy már korai stádiumban megkezdődjön a szakszerű sebkezelés.

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8. A vérnyomás és koleszterinszint is legyen a normál tartományban!

A cukorbetegség gyakran jár együtt elhízással és magas vérzsírszintértékekkel, ekkor metabolikus szindrómáról beszélünk. Metabolikus szindrómában fokozott a szív-érrendszeri szövődmények kockázata, melyet kezdetben a magas vérnyomás jelezhet, később megnő a szívinfarktus és a stroke kockázata. Az egészséges étrend és a rendszeres testmozgás sokat segíthet a magas vérnyomás és a koleszterinszint karbantartásában is.

9. Káros szokások kerülése

A dohányzás és az alkoholfogyasztás tovább növeli számos olyan szövődmény kockázatát, ami cukorbetegség esetén eleve gyakrabban alakul ki. Ezek közé tartozik pl. a szívinfarktus, a stroke, idegkárosodás (neuropátia), a vesekárosodás (nefropátia) és szemkárosodás (retinopátia). A dohányzás háromszorosára növeli a szív- és érrendszeri betegség okozta halálozás kockázatát a nemdohányzó cukorbetegekhez képest.

Az alkohol rövid távon is instabil vércukorszinthez vezethet, ne feledje azt sem, hogy az alkohollal bevitt kalóriát hozzá kell adni a napi bevitt kalóriához. A rendszeres alkoholfogyasztás azonban hosszabb távon is akadályozza a célok elérését és a szövődmények megelőzését. Az alkoholfogyasztás teljes mértékben kerülendő!

10. Vegye komolyan a stresszt!

A szervezetben a stressz hatására felszabaduló hormonok megakadályozhatják, hogy az inzulin megfelelően működjön, ami rontja a cukorbeteg állapotát. Fontos, hogy szabja meg a határokat, miből mennyit vállal, továbbá rangsorolja a feladatokat és tanuljon meg relaxálni. A szervezet optimális működéséhez elengedhetetlen az elegendő alvás.

Mindenekfelett fő a pozitív hozzáállás. A 2-es típusú diabétesz komoly betegség, de karbantartható, sőt korai stádiumban még vissza is fejleszthető. Amennyiben megtanul együtt élni a szükséges életmódszabályokkal, akkor nagy valószínűséggel aktív, egészséges életet élhet a továbbiakban is.

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Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus