Tíz hasznos tanács diabétesszel élőknek

Egészséges életmód kialakításával a 2-es típusú cukorbetegség még öröklött hajlam esetén is (amikor a családban gyakran előfordul cukorbaj) megelőzhető. Ha Önnél már felállították a cukorbetegség diagnózisát, ugyanezen egészséges életmódi változtatások megakadályozzák a szövődmények kialakulását. Egészséges étrend. Válasszon alacsony zsír- és kalóriatartalmú ételeket. Elsősorban gyümölcsöket, zöldségeket és teljes kiőrlésű magvakat fogyasszon. Próbáljon meg változatosan étkezni. Fontos azonban, hogy ezekből sem egészséges nagy mennyiséget fogyasztani.

Sportoljon! Próbáljon meg naponta legalább 30 perc mérsékelt fizikai aktivitást végezni. Sétáljon naponta, biciklizzen, ússzon. Ha nem tud beilleszteni a napjába egy hosszabb edzést, ossza fel kisebb edzésekre és úgy végezze őket.

Szabaduljon meg a fölös kilóktól! Ha Ön el van hízva, már 5 kg fogyással is jelentősen csökkentheti a cukorbetegség kockázatát. Annak érdekében, hogy testsúlyát az optimális tartományban tartsa, táplálkozzon egészségesen és mozogjon rendszeresen. Motiválja magát azzal, hogy felidézi a fogyás hasznát, pl. az egészségesebb szívet, az energetikusabb életet és a fokozódó önértékelést. Mindenekfelett fő a pozitív hozzáállás. A 2-es típusú diabétesz komoly betegség, de megelőzhető, ha mégis kialakul: karbantartható, sőt korai stádiumban még vissza is fejleszthető. Ha hajlandó megtenni ennek érdekében az Ön részét, akkor nagy valószínűséggel aktív, egészséges életet élhet a továbbiakban is.