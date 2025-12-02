Lymphocytás choriomeningitis vírusinfekciók

A sokaknak valószínűleg ismeretlennek tűnő vírusfertőzés nem is olyan ritka, nemrég Horvátországban betegedtek meg többen a munkahelyükön.

Hogyan terjed és mit okozhat a fertőzés?

A vírus főleg egerek, esetleg hörcsögök által testnedvekkel, széklettel szennyezett felülettel, de akár aeroszolként cseppfertőzéssel is terjedhet. Tudni kell, hogy terhesség során a magzat is fertőződhet, akár a központi idegrendszer fejlődési rendellenességét (mikrocefália, hydrocefalusz) okozva.

Az Arenaviriadae családba tartozó RNS-vírus megingitist (agyburok gyulladását), encephalitist (agyvelőgyulladást), akár mindkettőt, az agyszövetet és burkot is érintő meningoencephalitist okozhat. Elsősorban gyengébb immunrendszer esetén, legalábbis egészségesek akár tünetmentesen is le tudják küzdeni a fertőzést.

Mik lehetnek a fertőzés tünetei?

A tünetek széles skálán mozoghatnak a tünetmentestől az enyhe tünetekig. 1-2 hét lappangás után tipikus általános vírusinfekcióra jellemző tünetek jelennek meg, mint láz, hőemelkedés, elesett állapot, étvágytalanság, izomfájdalom, hányinger, hányás, de akár felső légúti tünetek is.

Ezt követően átmeneti javulás után fejfájás, hányinger, hányás, rossz közérzet, kábultság, zavartság jelenhet meg.

A vírusok számos immunsejtet aktiválva alakítanak ki aszeptikus gyulladást. Ennek ismeretében és a tünetek alapján már felmerülhet a betegség gyanúja.

A vérvétel nem jellegzetes, de lehet alacsony fehérvérsejtszám (mint más vírusfertőzésnél is), alacsony vérlemezkeszám.

Idegrendszeri tünetnél azonban gerincvelőből úgynevezett liquorvételre kerül sor, ami igazolja a magas fehérvérsejtek, limfociták számát, emelkedik a liquor glükóztartalma, és speciális immuntechnikával a vírusellenes antitestek is kimutathatóak.

A fertőzés hidegebb időben (amikor a rágcsálók melegebb vagy zárt helyiségbe húzódnak) gyakoribb.

Kezelése

A kezelés elsősorban tüneti, gyulladás és láz csökkentése, fájdalom csillapítása, hányinger oldása és a folyadék pótlása.

Hatékony lehet a ribavirin adása, mely egy nukleozid analóg, a vírusok szaporodását gátolja.

Prognózis

Egészséges egyén gyors kezelés esetén akár enyhén gyengült immunrendszer mellett is jól gyógyulhat. Előrehaladott fertőzés, vagy alapbetegség, terhesség, gyenge immunrendszer fennállása esetén, mely nem tud megküzdeni a fertőzéssel, súlyos állapotba is kerülhet, szövődményt és károsodást is szenvedhet a beteg.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus