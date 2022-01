Lehetséges-e a szuperimmunitás, és megváltoztatja-e a koronavírus-járványt?

Tudományos egyértelműséggel ugyan még nem megerősített tényről van szó, több járványügyi szakértő mégis úgy véli, hogy az omikron-fertőzés akár szuperimmunitást adhat a következő koronavírus-variáns(ok) ellen. Arra azonban felhívják a figyelmet, hogy a COVID-19 kiszámíthatatlan, és bizonytalan erre alapozni a várakozásainkat.

Napjaink vizsgálati adatai alapján annyi egyértelmű, hogy a vakcinálás nyomán kialakuló és a megfertőződés miatt nyert természetes immunitás kombinációja igen erős védelmet képes létrehozni. A legtöbb adat abból az időszakból származik, amikor még a delta volt a domináns, ám a ma elérhető vizsgálati eredmények is arra utalnak, hogy ugyanez állhat fenn az omikron esetében is. Az omikron és egyéb variánsok képesek változatossá, komplexebbé tenni az immunválaszt a vírus bármely törzse ellen.

Mi is a szuperimmunitás?

A vakcináltakat is elérő újabb fertőzések világában a szuperimmunitás fogalma egyre felkapottabb kifejezéssé válik. Az „áttöréses”, azaz oltás mellett bekövetkező fertőzések meglepetést jelentettek az oltott lakosság érintett részének, és arra mutattak rá, hogy a variánsokkal szemben nincs szükségképpen biztos védelmünk.

Az tény marad, hogy a vakcinák továbbra is jól működnek a betegség súlyos kimenetelének megelőzésében. Azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy abban is lehet valami előny, ha valaki beoltása után egyszer csak covidos lesz. A teljesen beoltottak, és emellett egy korábbi, vagy újabb COVID-19 fertőzésből immunitást szerzettek ugyanis, minden valószínűség szerint, igen hatásosan védettek egy következő infekcióval szemben.

Egészségügyi és tudományos főiskolai kutatók (Oregon Health and Science University), egy a delta hullám idején kivitelezett, és mostanában közzé tett tanulmány szerzői ezt a két irányból érkező védelmet írták le „szuperimmunitásként”. Megfigyeléseiket az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) friss adatai is megerősítik, azt mutatva, hogy mindazon személyek, akik felvették az oltást, s előzőleg még a fertőzésen is átestek, a legritkábban kapták el a COVID-19 delta variánsát.

Bár még mindig jönnek újabb és újabb adatok az omikronnal kapcsolatban, egy szakmailag még nem ellenőrzött friss kutatás eredményei alapján úgy látszik, mindez igaz azokra a vakcináltakra is, akik az elmúlt hetekben fertőződtek meg koronavírussal.

Megváltoztatja-e a járvány lefolyását a szuperimmunitás?

Egy efféle új típusú immunitás nem jelenti a COVID-19 végét, de mindenképpen újabb vonással egészíti ki a pandémiáról alkotott teljes képet. Azt azért nem feledhetjük, hogy bármely pillanatban megjelenhet egy újabb variáns. Járványügyi szakértők számára tehát mindenképpen megmarad az aggodalom, hogy a COVID-19 fertőzés megjósolhatatlan, előre ki nem számítható.

Néhány újabb részlet azt mutatja, hogy a védettség erőssége jelentősen különbözhet egyénenként. Éppen ezért „egyértelmű, hogy csak az eszementek próbálkoznak azzal, hogy szándékosan megfertőződnek. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mintha valaki a dinamittal játszadozna” – hangsúlyozza dr. Robert Murphy (Northwestern University Feinberg School of Medicine).

A beoltottság adja a „szuperimmunitás” alapját

A szuperimmunitás nem működik, ha annak alapjait nem rakta le a vakcináció. Ennek hiányában a koronavírus csak a normális (különben jelenlévő) immunitás mellett éri el a fertőzöttet, és az immunválasz is gyengébb.

Azon beoltottaknál, akik a delta hullám idején mégis megfertőződtek, akár 1000 százalékkal több ellenanyag termelődött, mint amennyit azoknál tudtak kimutatni, akik például a második Pfizer oltásukat vették fel. Nem csak az antitestek szintje volt magas, hanem a különféle variánsokkal szembeni kereszt-semlegesítő képesség is feltűnően nagy volt.

Amennyiben az immunrendszerünk ugyanazon vírus többféle variánsának van kitéve, a szervezetünknek bemutatjuk az esetlegesen fertőzést okozó koronavírus sokféle formáját. „A vakcinákat az eredeti vírustörzsre figyelemmel tervezték meg, de amikor oltottan történik megbetegedés, akkor delta, vagy omikron is lehet. Ez pedig tovább növeli a védelem, azaz az ellenanyagok változatosságának komplexitását, összetettségét” – mondja Fikadu Tafesse mikrobiológus, immunológus professzor.

Természetes és mesterséges immunitás Mialatt a koronavírus miatt megbetegedett személy az ágyában tölti az időt, T- és B-sejtjei dolgoznak. Az immunitás ezen elemei felelnek azért, hogy megtámadják a megfertőzött sejteket és még több antitestet gyártsanak, vírusfertőzés így komplex módon készíti fel védekezésre a szervezetet.

A legtöbb vakcina a tüskefehérjére (a vírusnak a sejtekbe való behatolásnál alkalmazott fegyvere) épül, ezzel rövidíti le az utat az immunitás kialakítására, és gyors immunválaszt tesz lehetővé a vírus ellen. De az omikron esetén megtanultuk azt is, hogy a specifikusan egyetlen fehérjére adott immunválasz nem fogja mindig megakadályozni azt, hogy elkapjuk a COVID-19-et.

Időbe telik nyomon követni az omikron kiváltotta immunitást

A kutatók még nem gyűjtöttek össze elég adatot annak megértéséhez, hogy miként marad meg a szuperimmunitás az omikronnal szemben, de az immunológus Tafesse optimista. „Úgy gondoljuk, hogy mindazok, akiknél az oltás felvétele után fertőződésre került sor, még az omikron-infekció esetén is jóval magasabb szintű védelemmel fognak rendelkezni”, mondja.

A Világkereskedelmi Fórum (World Economic Forum) egyik legutóbbi ülésén viszont megszólalt dr. Anthony Fauci. Az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója arra a kérdésre, hogy vajon az omikron elhozza-e a pandémia végét, vagy a járvány lassú lecsengését, meggyengülését, azzal felelt, hogy igen nehéz erre válaszolni. Hiszen adott az a tény, hogy a vírus bármikor képes mutálódni.

Az immunológus Tafesse Fikadu pedig, amikor arról kérdezték, hogy vajon a COVID-19 endémiássá alakul-e át az omikron dominánssá válása után, így fogalmazta meg a probléma lényegét: „remélem, a jó forgatókönyv érvényesül, nem jön egy másik variáns, ami elkerüli a korábbi variánsokra kialakult immunválaszunkat”.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Early evidence suggests Omicron infection could give people 'superimmunity' (Business Insider, Yahoo News)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes belgyógyász, hematológus