Az omikron-variáns gyengíti, de nem teszi teljesen hatástalanná a B-sejteket

Az immunrendszer „emlékező” B-sejtjei által termelt antitestek hatása a koronavírus omikron-variánsa ellen bár kissé gyengébb, mint más variánsok esetén, de így is jelentős - állapították meg újabb tudományos vizsgálatok.

Ha egyszer a szervezet – akár a megfertőződés, akár a vakcináció révén – megtanulja felismerni a SARS-CoV-2-t, a B-sejtek a szervezetbe kerülő vírus ellen újra ellenanyagokat termelnek, amennyiben a neutralizációhoz már nincs elegendő antitest a vérkeringésben. Egy újonnan végzett tanulmány (bioRxiv) készítői beoltott önkéntesek vérszérumában, több mint 300 összegyűjtött mintában a memória B-sejtek által létrehozott ellenanyag erejét vizsgálták. (A beoltott önkéntesek között voltak olyanok is, akik korábban már átestek a koronavírus-fertőzésen.)

„Az elemzések azt mutatták, hogy az omikron-variáns kitér a memória B-sejtek nagy része elől” – közölték a kutatók. De azt is hozzátették, hogy ugyanakkor az adatok mégis azt mutatják, hogy az összes antitest 30%-a, a neutralizáló képességgel rendelkezőknek pedig közel a 10%-a hatékonyan felismerte az omikron-variánst” – foglalta össze vizsgálatuk lényegét két francia kutató: Matthieu Mahevas és Pascal Chappert (Universite de Paris). Feltételezésük szerint a memória B-sejtek erőteljes osztódási, valamint antitesttermelő képessége „kevesebb mint 2 napon belül” kompenzálni tudja az antitestek csökkent hatékonyságából eredő hátrányt.

A B-sejteknek az immunrendszer más elemeivel, főleg a T-sejtekkel való hatékony együttműködése adhat magyarázatot arra, hogy a legtöbben azon személyek közül, akik annak ellenére fertőződtek meg, hogy be lettek oltva, nem lesznek annyira súlyos betegek, hogy kórházi ápolásra szorulnának.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Virus leaves antibodies that may attack healthy tissues; B cell antibodies weakened, not defeated by Omicron (Yahoo News)

Lektorálta: Bak Marianna, biológus