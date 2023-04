Itt az Arcturus: a koronavírus egyik új, gyorsan terjedő alvariánsa

Napjainkra oly mértékben megnövekedett a COVID-19 megbetegedéseket előidéző törzs egyik új változatának (Arcturus, azaz XBB.1.16) előfordulása az Egyesült Államokban, hogy nem sokkal azt követően, hogy felkerült az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ megfigyelési listájára, máris a második helyen áll az aktuális megbetegedéseket okozó koronavírus-variánsok sorában.

Március 22. óta szerepel az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a megfigyelendő variánsokat gyűjtő listáján az omikron egyik alváltozata: a hivatalosan XBB.1.16 névvel ellátott Arcturus (nevét talán az Ökörhajcsár csillagkép legfényesebb csillagáról kapta – de nem tudhatjuk, a víruskutatók milyen formai jellemzői alapján dönthettek az elnevezéséről), amit először Indiában mutattak ki. Február végén, a világon, a koronavírus-fertőzés eseteinek 0,21%-át ez a törzs adta, egy hónappal később már 3,96% kialakulásáért felelt. A mai napig már 29 országban dokumentálták. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) legfrissebb összesítése szerint a 2023. április 15-tel záródó héten az USA-beli koronavírus-esetek 7,2%-ának hátterében az Arcturus állt. Ezzel pedig másodikká lépett elő, a hosszú ideje meghatározó szerepet betöltő – az omikron „unokatestvéreként” emlegetett – XBB.1.5 mögött, ami pedig az ismert amerikai esetek 78 százalékáért felel.

Az Arcturus könnyebben terjed, de nem veszélyesebb, mint a jelenleg élen járó listavezető törzsváltozatok, hangsúlyozzák a szakértők. „A világ egyes térségeiben, így például Indiában növekvő esetszámot idéz elő. Az USA-ban egyelőre nem látjuk magas arányban az XBB.1.16 előfordulását, ám lehetséges, hogy a következő hetekben jelentős változás áll be” – vetítette előre a virológus dr. Matthew Binnicker (Mayo Clinic).

A CDC adatai szerint az elmúlt hét végén 11 ezernél több amerikai szorult kórházi ellátásra COVID-19 miatt és a halálos áldozatok száma 1.327 volt. A koronavírus miatt napjainkig csaknem 7 (6,9) millióan vesztették életüket a világon, közülük több mint 1,1 millióan az USA-ban – közölte a WHO.

Hirdetés

Kötőhártya-gyulladást is okozhat a gyerekeknél

Az omikron XBB.1.16 nevű alvariánsa, az Arcturus azután került a világ figyelmének középpontjába, hogy Indiában kiderült, 234 esetben – az 5.676 új COVID-eset 4%-ában – ez a változat mutatható ki. „A Delhiben élő, 12 év alattiak körében egyre több az új COVID-fertőzés. 234 esetben a mutálódott XBB.1.16 szubvariánst diagnosztizálták” – közölte az INSACOG. Ezt a szervezetet (Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium) 2020 december 30-án hozta létre az indiai egészségügyi minisztérium (Ministry of Health and Family Welfare) azzal a céllal, hogy tanulmányozza, monitorozza az országban cirkuláló koronavírustörzsek variációit, genomszekvenciáit.

A gyerekeknél korábban még nem látott új tünet megjelenésével jár a WHO figyelmét felkeltő új SRAS-CoV-2-variáns, az Arcturus. Amikor a CDC még nem követte kiemelt figyelemmel az alvariáns terjedését, már akkor jelezte egy vezető indiai gyermekgyógyász, hogy betegeinél általános tünet a „piros szem”, a szemviszketés, szemváladékozás. Ezt a megfigyelést a COVID-os gyerekeket kezelő többi orvos sorban megerősítette (Times of India). „Az új alvariáns által okozott egyik jellemző domináns tünet a kötőhártya-gyulladás (conjunctivitis) – ez pedig újdonság a vírus korábbi változatai által kiváltott tünetekhez képest” – erősítette meg a Mayo Klinika virológiai laboratóriumának vezetője.

Az említett új tünet magas láz és köhögés mellett jelenik meg, mondja dr. Vipin Vashishtha, azt is hozzátéve, hogy az utóbbi fél évben most első ízben szaporodtak meg a gyermekek körében a COVID-esetek. Indiában a gyerekeknél emellett egy – hasonló tünetekkel járó – másik vírus is egyre több fertőzést okoz: A COVID-ot és az adenovírust nem lehet tesztelés nélkül elkülöníteni egymástól, de sok szülő tiltakozik az elengedhetetlen vizsgálat ellen, arra hivatkozva, hogy a gyerekek kellemetlennek találják a pálcikát alkalmazó mintavételt. Pedig, mondják az epidemiológusok, a COVID-szerű tüneteket mutató minden 10 gyermek közül 2-3 esetében lett pozitív az otthoni tesztelés eredménye, és várhatóan tovább fognak növekedni az esetszámok.

Ezek is érdekelhetik

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: New Variant Jumps to Second Place on COVID List (WebMD), New COVID Variant on WHO's Radar Causing Itchy Eyes in Kids (Medscape)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna