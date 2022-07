Mit tudunk jelenleg az omikron új, Centaurusként emlegetett alvariánsáról?

Létezik egy új omikron-alváltozat, a BA.2.75 szubvariáns, melyet egyesek „Centaurus”-nak (kentaur variánsnak) hívnak. De mi ez az új variáns, miért így nevezték el, és adhat-e aggodalomra okot a felbukkanása?

Mit kell tudni a Centaurusról?

A Centaurus (kentaur) egy új, gyorsan terjedő koronavírus-változat, amely az esetek növekedésével megérkezett Európába is: elsőként az Egyesült Királyságban mutatták ki. A Centaurus fantázianévre hallgató BA.2.75 egyébként főleg Indiában terjed gyorsan, először ott észlelték idén májusban.

A virológusok aggodalmuknak adnak hangot a rendkívül fertőző BA.2.75-tel kapcsolatban. Úgy gondolják, hogy a BA.2.75 még gyorsabban terjed, mint omikron rokonai: a BA.5 és BA.2 változatok.

A Nextstrain platform adatai azt mutatták, hogy a BA.2.75-öt India körülbelül 10 államában és körülbelül 14 másik országban észlelték, köztük Japánban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2022. július 7-én a BA.2.75-öt „megfigyelés alatt álló variánsként” jelölte meg, ami azt jelenti, hogy vannak arra utaló jelek, hogy fertőzőbb, mint a korábbi variánsok.

A WHO tudósa, Soumya Swaminathan szerint, a BA.2.75, úgy tűnik, hogy olyan módon mutált, ami „jelentős immunszökést” jelezhet. Megjegyezte, hogy "bár növekedési előnyt" mutat más indiai változatokkal szemben, még nem tudható, hogy klinikailag súlyosabb tulajdonságokkal rendelkezik-e", és egyelőre a WHO sem jelölte aggodalomra okot adó változatnak.

Mit jelent az „aggodalomra okot adó változat”? Egy olyan változatot jelöl, amelynek megnövekedett a virulenciája, vagyis vagy könnyebben terjed, vagy az általa okozott klinikai megbetegedésben tapasztalható változás, esetleg a közegészségügyi és szociális intézkedések, például a vakcinázás hatékonyságának csökkenését okozza.

Egyelőre továbbra sem világos, hogy a Centaurus okozhat-e súlyosabb betegséget, mint más omikron-változatok, de a tudósok szerint képes lehet megkerülni az oltások és a korábbi fertőzések okozta immunitást, mivel rendkívül sok mutációt tartalmaz elődjeihez képest. A mutációk egy része olyan területeken található, amelyek a tüskefehérjéhez kapcsolódnak, és lehetővé tehetik a vírus sejtekhez való hatékonyabb kötődését.

További aggodalomra adhat okot, hogy a genetikai módosulások megkönnyíthetik ennek a vírusnak, hogy megkerülje az antitesteket – azokat a védőfehérjéket, amelyeket a szervezet egy korábbi változattal szembeni vakcinára vagy egy korábbi változattól származó fertőzésre termelt válaszul.

A szakértők szerint azonban továbbra is az oltások és az emlékeztető oltások jelentik a legjobb védekezést a súlyos COVID ellen.

Több hétbe is telhet, amíg megértjük, hogy a legújabb omikron-mutáns befolyásolhatja-e a járvány jelenlegi lefutását.

Shishi Luo, a Helix, az Egyesült Államok Járványügyi és Betegségmegelőzési Központjának (CDC) vírusszekvenálási információit szállító cégének fertőző betegségekért felelős vezetője elmondta, hogy a BA.2.75 egy újabb emlékeztető arra, hogy a koronavírus folyamatosan fejlődik és terjed. Szerinte: „bár érthető módon már mindenki belefáradt a COVID-ba, és szeretne teljesen visszatérni a járvány előtti élethez, továbbra is óvatosnak kell lennünk”.

Miért hívják egyesek a BA.2.75-öt „Centaurus”-nak? Ez a furcsa név hivatalos?

Bár a név rendkívül fülbemászó, sajnos egyelőre nem hivatalos. Egy Twitter-felhasználó, Xabier Ostale, aki nem virológus, egy tweetben találta ki ezt a becenevet. A variánst a mitikus kentaurok görög atyja után nevezte el, melyet jó csengése miatt a közösségi média hamar felkapott.

Hogyan határozzák meg az alváltozatok nevét? A koronavírus-fertőzéseket okozó SARS-CoV-2 vírus eredeti változatait arról az országról nevezték el, ahol először felfedezték őket. A WHO azonban úgy döntött, hogy „ez nem fair az érintett országokkal szemben”. Úgy döntöttek, hogy ezek a nevek túlságosan megbélyegzik az adott országokat, illetve attól, hogy az adott variánst az egyik országban fedezték fel, valójában akár egy másikban is kezdődhetett a fertőzése. Így ehelyett a WHO elkezdte a változatokat a görög ábécé betűi alapján elnevezni. Az új elnevezések egyszerűsítik a kiejtést is, mivel ismertek: a görög ábécé betűiről nevezték el a különféle vírustörzseket a felfedezés, azonosítás sorrendjében. Így lett alfa a brit, béta a dél-afrikai, gamma a brazil, és delta az indiai helyett. Szóba került az is a WHO-nál, hogy ha kifogynak a görög betűkből, akkor a csillagképekre térnek át.

A Centaurus és az omikron kapcsolata

Az omikront először november végén azonosították szintén Dél-Afrikában. Azóta családfává fejlődött, amely folyamatosan növekszik.

Három alváltozatként indult, amelyek mindegyike 2021 novemberének végén jelent meg Dél-Afrikában: BA.1, BA.2 és BA.3. Mindhármat nagyjából ugyanabban az időben fedezték fel Botswanában, és mindhárom sokkal fertőzőbb volt, mint a korábbi delta-változat.

Mi az az alváltozat? Más változatokhoz hasonlóan az omikron is számos vonalból és alvonalból áll, amelyeket alváltozatoknak is neveznek. A BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.3, BA.4 és BA.5 végül is idővel mind megjelentek.

A BA.1 kezdetben Ausztráliában vette át az irányítást, és hatalmas esetszámokat produkált. A csúcson napi 100 000 esetért volt felelős. A BA.2 végül fertőzőbbnek bizonyult, mint a BA.1, és végül megelőzte. Ami a BA.3-at illeti, soha nem indult be igazán. Néhány mutáció kevésbé átvihetővé tette a BA.3-at. Tehát nagyjából kihalt.

Most az történt, hogy „a BA.2-nek "gyermekei születtek" (ez a BA.2.75)” – gondoljunk rájuk úgy, mint „a SARS-CoV-2 unokáira" – mondta Adrian Esterman adelaide-i epidemiológus. Esterman professzor szerint a tény az, hogy egyelőre nincs olyan kutatás, amely kimutatná, hogy a BA.2.75 jobban átvihető vagy súlyosabb lenne, mindenesetre jóval több mutációt tartalmaz, mint a BA.5. És ez az, ami egy kicsit aggasztja a kutatókat.

A BA.4-et először 2022 januárjában, a BA.5-öt pedig 2022 februárjában észlelték Dél-Afrikában. Erről a kettőről együtt beszélnek, mert szinte azonos mutációik vannak.

Mindazonáltal különböznek egyes mutációik. Kiderült, hogy a BA.5 fertőzőbb, mint a BA.4. Ausztráliában az esetek többségét e kettő valamelyike okozza.

Miért fontos továbbra is beszélnünk a koronavírus-variánsokról?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a COVID-19 továbbra is globális vészhelyzet, csaknem két és fél évvel az első kihirdetése után is. Az ENSZ-ügynökség független szakértőkből álló vészhelyzeti bizottsága közleményben tudatta, hogy a megbetegedések növekedése, a vírus folyamatos fejlődése és az egészségügyi szolgáltatásokra nehezedő nyomás számos országban azt jelentette, hogy a helyzet továbbra is vészhelyzetnek minősül.

Arról nem is beszélve, hogy a világszerte bejelentett új koronavírusos megbetegedések száma már ötödik hete – a korábbiaktól eltérően nyáron is – nő, miközben (szerencsére) a halálozások száma továbbra is viszonylag stabil – jelentette múlt héten csütörtökön a WHO. Az ENSZ egészségügyi ügynökségének a COVID-járványról szóló heti jelentésében a WHO szerint 5,7 millió új fertőzött van. A múlt héten megerősített fertőzések száma 6 százalékos növekedést jelent. 9800-an haltak meg, ami nagyjából hasonló az előző heti adathoz.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója megerősítette, hogy a világjárvány továbbra is globális vészhelyzetnek minősül, és „aggodalommal tölti el” a közelmúltbeli kiugrás. "A vírus szabadon fut, és az országok nem kezelik hatékonyan a járványt" – mondta Dr. Tedros. "A vírus új hullámai ismét azt mutatják, hogy a COVID közel sem ért véget."

Az elmúlt két hétben a WHO-nak bejelentett COVID-19 megbetegedések száma 30 százalékkal emelkedett, mely a magyar adatokon is látszik. Az emelkedésért egyelőre nagyrészt a rendkívül fertőző omikron-rokonság, a BA.4 és a BA.5 felelős, de az adatok alapján a versenybe beszállt a „Centaurus” is.

Szerencsére hamarosan érkeznek az omikron-specifikus védőoltások, kérdés, hogy mire széles körben adhatóvá válnak, melyik alvariáns lesz a domináns, hatékonyak lesz-e ellene, vagy éppen hasonlóképp járunk velük, mint a vad változat lassan túlhaladott oltásaival.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos

