Itt van az ősz, itt van újra a COVID

Cikkünkben összegyűjtöttük a legfrissebb információkat a legújabb Eris-, Pi- és Pirola-variánsokról, és a leggyakoribb kérdésekről.

Bár koronavírus-fertőzés az év bármely szakában bekövetkezhet, az ősz és a tanév kezdetével nemcsak a szennyvíz koronavírus-koncentrációja emelkedett meg, hanem egyre több a definitív, tünetekkel járó megbetegedés, és a közösségi terjedés is. Látszik, hogy a COVID-tól nem szabadulunk meg egyhamar; hasonlóan az influenzához valószínűleg velünk marad. Az újabb és újabb fertőzésekért pedig a gyorsan mutálódó vírus Omikron-variánsának újabb és újabb változatai felelősek. Talán szerencsésnek mondható, aki most ősszel átesik a fertőzésen, mert a szakértők szerint télen a COVID-esetszámok jelentős növekedésére számíthatunk. A mutációk következtében az új variánsok elleni immunvédelem esetleges és egyénfüggő.

Hirdetés

Mi a különbség az Eris-, a Pi- és a Pirola-variánsok között, és mit lehet tudni róluk?

Az új mutáns változatok „versenyeznek egymással”, és a szakértők figyelmeztetnek, hogy új hullámok várhatóak. Az újabb megbetegedésekért három új omikron-törzs megjelenése felelős, amelyek jelentős mutációkat mutatnak az eredeti változathoz képest.

Az Eris, Pi és a legutóbbi Pirola érkezése egybeesik a bizonytalan időjárással és a „kicsi, de jelentős mértékben” növekvő kórházi felvételekkel is.

Eris

Az omikron Eris vagy más néven EG.5.1 leszármazottját az Egészségügyi Világszervezet (WHO) augusztus 9-én minősítette először változatnak. A Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) szerint ez a második legelterjedtebb változat az Egyesült Királyságban az Arcturus (XBB.1.16) után, és a leggyakoribb változat az Egyesült Államokban. Az Erist először 2023. július 3-án emelték jelzés szintre a megfigyelések során, mivel nemzetközileg, különösen Ázsiában megszaporodtak a róla szóló jelentések.

Az Eris fő különbsége a többi omikron-változathoz képest az, hogy a tüskeproteinben egy további mutáció (F456L) található, ennek köszönhetően képes elkerülni a megfertőzött személyek korábbi omikron-fertőzéseiből származó neutralizálóantitest-választ. Hazánkban is kimutatták, és számos megbetegedésért felelős jelenleg.

Az Eris nagyon fertőző, akárcsak az omikron, de a jelenlegi tapasztalatok alapján nem okoz súlyosabb betegséget.

Okoz-e az EG.5.1 a koronavírus többi alvariánsától eltérő tüneteket?

Nem igazán. Más omikron-törzsekhez hasonlóan az EG.5 hajlamos megfertőzni a felső légutakat, orrfolyást, torokfájást és egyéb megfázáshoz hasonló tüneteket okozva, alsó légúti tüneteket kevésbé okoz. A 65 év felettiek, illetve a gyenge immunrendszerű emberek azonban nagyobb kockázatának vannak kitéve annak, hogy ez a vírus az alsó légutakba kerül, és súlyosabb betegséget is okoz.

Vajon az idén ősszel várható új emlékeztető oltás véd az EG.5 ellen?

Az új boostert nem kifejezetten az EG.5 ellen fejlesztették ki – a Pfizer, a Moderna és a Novavax oltásai mind az omikron-mellékága, az XBB.1.5 közeli rokonát célzó verziók. Augusztusban a Moderna bejelentette, hogy a korai klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy az emlékeztető oltása hatékonyan célozza mind az EG.5, mind az FL.1.5.1 alvariánsokat. A Pfizer pedig azt közölte, hogy a COVID-19 elleni frissített oltásuk semlegesítő hatást mutatott az Eris-alvariánssal szemben egy egereken végzett vizsgálatban.

A két törzs, az EG.5 és az XBB.1.5 nem azonos, de nagyon közel állnak egymáshoz, így a genetikai hasonlóságokat figyelembe véve továbbra is jó mértékű védelmet adhat az emlékeztető oltás, ha ön a beadatása mellett dönt.

Újabb boosterek várhatók Az őszi új booster valószínűleg nem az utolsó emlékeztető COVID elleni oltás lesz. A COVID-19 valószínűleg hasonló lesz az influenzához, ahol a törzs minden évben enyhén mutálódik, és a szakértők még azelőtt kifejlesztenek egy vakcinát, mielőtt pontosan tudnák, hogy mely változatok keringenek majd dominánsan néhány hónapon belül.

A vírusellenes gyógyszerek, mint például a Paxlovid szintén hatnak az Eris ellen, és az otthoni gyorstesztek is képesek kimutatni a fertőzést.

Pi

A Pi vagy BA.6 az omikron egy másik, jelenleg is keringő változata, július 24-e óta eddig viszont egyelőre csak Dániában és Izraelben szekvenálták. Az Erisszel szemben jelenleg nem annyira gyakran azonosítják a koronavírussal fertőzött embereknél. Amiért „aggodalomra okot adó variáns”, az az, hogy a Pi-nek sok új mutációja van, amelyek nagyon eltérnek a korábbi omikron-törzsektől, így a korábbi fertőzésekből vagy oltásból származó immunvédelem is elenyésző.

Pirola

A BA.2.86, más néven Pirola, az omikron egy másik új, a nyáron megjelent variánsa. A WHO szerint először július 24-én szekvenálták.

A Pirola a BA.2 leszármazottja a Bloom Labor elemzése szerint, amely a vírusok és fehérjék evolúcióját vizsgálja. A változat azért számít aggodalomra okot adó variánsnak, mert a tüskefehérjéjén, amelyet a vírus az ember sejtjeinek megfertőzésére használ, 34 mutáció található a BA.2, azaz a „lopakodó” omikronéhoz képest, így a korábban megszerzett immunvédelmet könnyűszerrel ki tudja kerülni.

A CDC adatai szerint az általuk augusztus végén az USA-ban turistáknál észlelt Pirola-esetek már a nemzetközi terjedés bizonyítékai. Globálisan a változatot Dániában, Dél-Afrikában, Izraelben, az Egyesült Királyságban észlelték az Egyesült Államokon kívül ezidáig.

A BA.2.86 szélesebb körű elterjedése valószínűleg több megbetegedést és halálozást okozna a veszélyeztetett populációkban, de túl korai még arról nyilatkozni, hogy a BA.2.86 súlyosabb betegséget okoz-e.

"A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján még nem tudjuk, hogy a BA.2.86 milyen kockázatokat jelenthet a közegészségügyre, ha vannak ilyenek, azon túl, amit más, jelenleg keringő leszármazottakkal kapcsolatban tapasztaltak" – mondta az Egyesült Államok CDC-szóvivője.

Ha egy új változat növelné a COVID-19 megbetegedések számát, a kórházi kezelések száma más vírusok okozta esetekkel kombinálva viszont a tavalyi tridémiához hasonlóan problémákat okozhat az egészségügyi rendszerekben.

Milyen COVID tünetekre számíthatunk idén ősszel?

A fertőzések javát jelenleg vélhetően az Eris okozza. A legtöbb embernek felső légúti fertőzése lesz, de néhány embernél súlyosabb betegség is kialakulhat, amely valószínűleg alsó légúti fertőzés lesz. Néhányaknál nem légúti tünetek is jelentkeznek, például hasmenés. A kötőhártya-gyulladás szintén tünet lehet.

De mindhárom változat az omikron törzse. Az omikron okozta fertőzés öt leggyakoribb tünete pedig:

Orrdugulás vagy Orrfolyás

Fejfájás

Fáradtság (enyhe vagy súlyos)

Tüsszentés

Torokfájás

A jelenleg hazánkban is koronavírus-fertőzést tapasztalt betegek gyakran számoltak be az alábbiakról is:

Láz vagy hidegrázás

Köhögés

Légszomj vagy légzési nehézség

Izom- vagy ízületi fájdalmak

Íz- vagy szagvesztés, esetleg fantozmia, vagy parozmia

Hányinger vagy hányás

Hasmenés

Szemirritáció

Kiütések.

Mennyire kell aggódnunk?

Az új mutáns változatok versenyeznek egymással, és terjedésük során folyamatosan változnak. Már most is azt látjuk, hogy nő a tünetekkel járó koronavírus-fertőzések száma, és nemzetközi adatok szerint kis, de jelentős mértékben nőtt a COVID miatti kórházi kezelések száma is.

Nagyon valószínű, hogy a tél folyamán fertőzési hullámokat fogunk látni. Az új változatok valószínűleg képesek lesznek kikerülni az immunitást, és fertőzést, esetleg súlyosabb betegségeket okozni, mint a korábbi változatok. A vakcinázás, és a fertőzés elleni korábbi immunitás viszont továbbra is jó védelmet nyújt a legtöbb ember számára. Az XBB-vonalú frissített mRNS-vakcinák használatával valószínűleg kisebb megbetegedési hullámok lesznek.

Hogyan védekezzünk a COVID ellen ezen a télen?

Az óvintézkedések továbbra is fontosak lehetnek, különösen akkor, ha Önnél nagyobb a súlyos betegség kockázata. Ráadásul a kevesebb SARS-CoV-2-fertőzés egyúttal kevesebb lehetséges hosszú COVID esetet is jelent, amely állapot hetekig, hónapokig, sőt évekig is eltarthat. A védelem bármely formája jobb, mint a semmi.

A védekező erőfeszítések, például a betegek elkerülése, és – ciki vagy nem ciki, de – zárt térben a jól illeszkedő maszkok viselése segíthet elkerülni a megfertőződést, ugyanúgy, ahogy a védőoltások is.

Bár a COVID-19 elleni új emlékeztető oltásokat még nem hagyták jóvá, bárki, aki ősszel kap egy újabb összetételű emlékeztető oltást, számítson rá, hogy az oltásoknak körülbelül három hónap kell ahhoz, hogy elérjék a maximális hatékonyságukat.

Bár az „Eris” enyhe betegséget okoz, az „enyhe” mást jelent az orvosi közösség számára, mint mindenki más számára. Az „enyhe” azt jelenti, hogy önnek valószínűleg nem kell kórházba kerülnie. Ha viszont elkapja az Erist, legalább két-három napig elég rosszul érezheti magát.

Sajnos a BA.2.86 elleni védőoltások jelenleg függőben vannak. Az általa birtokolt mutációk valószínűleg problémákat okoznának a vakcinák jelenlegi és jövőbeli összetételében. Egyelőre azonban nem biztos, hogy ez a variáns valóban dominánssá válik és jelentős mértékben terjedni fog.

Mi a teendő, ha pozitív a COVID-tesztje?

Ha gyanús tüneteket észlel, javasolt, hogy tesztelje magát és értesítse háziorvosát. Az olyan vírusellenes kezelések, mint a Paxlovid, segíthetnek lerövidíteni a betegség időtartamát és csökkenthetik a COVID súlyos szövődményeinek kockázatát, beleértve a hosszú COVID-ot is. A vírusellenes gyógyszerek akkor hatnak a legjobban, ha a lehető leghamarabb beveszik őket. A CDC azt javasolja, hogy a vírus első tüneteinek megjelenésétől számítva legalább öt napig izolálja magát. Az elkülönítés véget érhet az ötödik nap után, vagy amikor lázmentes gyógyszeres kezelés nélkül.

Bár nem kötelező, ha pozitív a COVID-19-tesztje, jó megoldás, ha otthon marad, ha tud, vagy jól záródó maszkot visel mások egészségének megóvása és mások megbetegítésének elkerülése érdekében.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: