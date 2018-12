A vérhas okai, tünetei és diagnosztizálása

A vérhas véres hasmenést jelent, ami a legkülönbözőbb okok miatt alakulhat ki. A hasmenés gyakran jelentkező székletet takar. Felnőttek esetében a napi 200 gramm feletti mennyiségű székletet tartják hasmenésnek.

A hasmenés akutnak számít, ha két hétnél kevesebb ideig áll fent, kettő és négy hét között perzisztensnek, 4 hétnél tovább pedig krónikusnak nevezzük.

Az akut hasmenések több mint 90 százalékát fertőzés okozza. Ezeknek az eseteknek a nagyrésze hányással, lázzal és hasi fájdalommal jár együtt. A maradék 10 százalékot gyógyszerek, mérgek, vérellátási zavarok és ételmérgezések okozzák.

Fertőzések

A vérhast okozó kórokozók többsége feko-orális úton tejed, vagyis a széklet – piszkos kéz által történő – szájba kerülésével, ami gyakoribb, mint gondolnánk. Ez legtöbbször széklettel fertőzött étel vagy víz elfogyasztásával történik. Antibiotikumok fogyasztása is okozhat véres hasmenést a normálflóra (a bélrendszert normálisan elfoglaló baktériumok) kiírtásával és a Clostridium difficele (álhártyás véres hasmenést okozó baktérium) megtelepedésével. Akut hasmenés akkor lép fel, amikor a kórokozók elszaporodnak vagy kikerülik a természetes védekező mechanizmusokat, mint a gyomorsav, az emésztőenzimek, a perisztaltika és a normálflóra.

Veszélyeztetettek

Utazók

Az endémiás országokba utazók 40 százaléka fertőződik a következő, vérhast okozó kórokzók valamelyikével: Eschericia coli, Campylobacter, Shigella, Aeromonas, Norovirus, Coronavirus és Salmonella. Ilyen térségek Latin-Amerika, Afrika és Ázsia. Akik Oroszországba (különösen Szentpétervárra) utaznak, azoknak nagyobb esélyük van Giardia fertőzésre, Nepálban pedig gyakoribb a Cyclospra előfordulása. Előbbi a túrázókat, természetes vizekben úszókat is nagyobb mértékben fenyegeti. Tengeri hajóutakon pedig gyakoribb a véres hasmenéses vírusok kitörése.

Bizonyos ételek fogyasztói

Pikniket, bálokat, éttermi vacsorákat követő hasmenés felveti a következő kórokozókkal történt fertőzés gyanúját: Salmonella, Campylobacter és Shigella csirkéből, enterohaemorrhagias E. coli nem jól átsütött hamburgerből, Bacillus cereus újramelegített ételekből, Staphylococcus aureus majonézből és tejfölből, Salmonella tojásból, Vibrio, Salmonella és Hepatitis A tenger gyümölcseiből.

Gyengült immunrendszerűek

Ide tartoznak a veleszületett immundeficienciával rendelkezők. Ilyen betegségek az IgA deficiencia, a hypogammaglobulinaemia és a krónikus granulomatózus betegség. Sokkal gyakoribbak a szerzett immunhiányos állapotok, mint az AIDS, öregség és gyógyszeres immungyengítés. Ezen állapotokban szenvedőket az ún. opportunista (a gazdaszervezet gyengült állapotát kihasználó, ekkor szaporodó és megbetegedést okozó) kórokozók veszélyeztetik. Baktériumok közül a Mycobacterium fajok, vírusok közül a Cytomegalovírus, Adenovírus és a Herpes Simplex). Protozoonok (egysejtű paraziták) is szerepet játszhatnak ebben az esetben: Cryptosporidium, Isospora belli, Microsporidia és Blastocystis hominis.

Óvodások és családtagjaik

Óvodákban rendkívül gyakoriak a Shigella, Giardia, Cryptosporidium és Rotavírus-fertőzések. Ebben a korosztályban mindig gondolni kell rájuk.

Kórházi betegek

A nosocomialis (kórházban szerzett) fertőzések közül a hasmenés a leggyakoribb. A legtöbbesetben a Clostridium difficile a kórokozó.

Egyéb okok

A nem infektív okok közül a gyógyszermellékhatás a legjellemzőbb. A leggyakoribb kiváltó okok között szerepelnek az antibiotikumok, antiarrhytmiás szerek, vérnyomáscsökkentők, nem szteroidgyulladáscsökkentők (pl. Aspirin), antidepresszánsok, kemoterápiás szerek, asztmaellenes szerek, savlekötők és hashajtók.

Más esetekben vérellátási zavarok, divertikulitisz vagy graft versus host betegség (csontvelőátültetés utáni kilökődési folyamat) okoznak véres hasmenést. Más szervrendszerekre is kiterjedő tüneteket okoz az organofoszfát (permetezőszerként használt) mérgezés, gombamérgezés, arzén és romlott tengeri ételek.

Tünetek

A véres hasmenés jelentkezhet egyértelmű formában, élénkpiros vér jelenlétével a székletben, azonban rejtett vérzés is jelenlehet, ilyenkor szabadszemmel nem látható, mikroszkópos mennyiségű vér van jelen a székletben. Fekete színű széklet esetén is fel kell, hogy merüljön a vér jelenléte. Ebben az esetben emésztett vérről van szó és valószínűleg a bélrendszer felső szakaszából származik. A vérhas tünetei között ezenkívül a rendkívül erős, görcsös hasi fájdalom is rendszerint szerepel.

Kezelés

A víz és az ionok pótlása alapvető minden hasmenés kezelésénél. A szájon át történő cukor- és elektrolit pótlás megfontolandó minden súlyos esetben, ugyanis ezen anyagok vesztése és a dehidráció a hasmenés okozta halálesetek leggyakoribb oka. Legveszélyeztetebbek a csecsemők és azidősek.

A bizmut-szubszalicilát enyhítheti a tüneteket, de nem javasolt az alkalmazásuk immunkompromittált és veseelégtelen betegek esetén. Az utazók betegségeit azonban sok esetben gyógyíthatja.

Bizonyos esetekben antibiotikumok csökkenthetik a lefolyási időt és súlyosságot. Sokszor a lázas, véres hasmenéses betegeket empirikusan kezelik. Az antibiotikus kezelést a földrajzi helyzetnek megfelelő elterjedésű kórokozók, rezisztenciatípusok és higiéniés állapotok alapján kezdik meg. Az antibiotikus kezelés feltétlenül indokolt, amikor kórokozót mutatnak ki a mikrobiológiai vizsgálatok, ha a beteg immunszupresszált, szívbillentyű- vagy koszorúérműtéten esett át, illetve 65 éven felüli.

Antibiotikus megelőzés indokolt lehet a veszélyeztetett régiókba utazóknak. Ugyanez vonatkozik a gyengült immunredszerűekre, a gyulladásos bélbetegségekben szenvedőkre, a heamochromatosisos betegekre (vastárolásibetegség).

Végül a kezelőorvos feladata, hogy eldöntse, hogy az adott véres hasmenéses eset járványügyi veszélyt jelent-e. Így lehet csökkenteni az érintett populáció méretét és a kór terjedését.

Kulcsár Flóra, medikus

Lektorálta: Dr. Juhász Dávid