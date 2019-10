Emésztési panaszok menstruáció idején - Lehet összefüggés?

Számos nőnél a havi vérzés ideje alatt, vagy a megelőző időszakban, az úgynevezett premenstruációs időszakban jelentkezhetnek járulékos tünetek, nem csak az alhasi fájdalom. Ezek összefüggése a hormonális ciklussal kérdéses, kevés vizsgálat foglalkozott a nők beszámolóival, hogy reálisak-e a nők visszatérő panaszai, illetve a jelenség háttere sem tisztázott.

Sok nő beszámol azonban a következő panaszokról a menstruáció alatt, vagy a megelőző napokban:

puffadás

hasmenés

székrekedés

hasi diszkomfort

étvágytalanság vagy pont fokozott étvágy

hányinger

hányás

gyengeség

A tünetek megjelenése, és a ciklussal való összefüggése attól is függ, egészséges nő esetén fordul-e elő, vagy olyan nőnél, akinek van más – elsősorban emésztőrendszeri vagy nőgyógyászati, pszichés – betegsége is.

Milyen esetek fordulhatnak elő?

Egészséges nőnél, akinek nincs nőgyógyászati, emésztőszervrendszeri vagy pszichés betegsége sem, az esetek akár 60-70%-ában is előfordulhatnak a panaszok. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy minden hónapban, minden havi vérzés tünetekkel jár, azok erőssége is változhat és a panaszok összetétele is. Leggyakrabban a hasi fájdalmon kívül a puffadás, illetve a hányinger és hasmenés jelentkezése ismert.

Ezen tünetek kialakulása feltehetően a hormonszintek változásával, bizonyos neurotranszmitterek felszabadulásával, maga a menstruáció mint „hasűri történés” tényével és emocionális hatásokkal is összefügghet.

Stressz, vagy érzelmi labilitás esetén az emésztőrendszeri tünetek kétszer olyan gyakran is előfordulhatnak. Akár szomatizáció jelenségeként, akár csak emocionális hatásra.

Emésztőrendszeri alapbetegség esetén is gyakrabban fokozódnak a panaszok. A gyulladásos bélbetegségben vagy irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedő betegek a tünetek erősödéséről számolnak be a havi vérzés ideje alatt, vagy az azt megelőző öt napon. Ez a betegek nagyon nagy száma esetén előfordul.

Nőgyógyászati problémák pl. endometriosis esetén is jellemzőek lehetnek a járulékos bélrendszeri tünetek.

Mi állhat a jelenség hátterében?

A jelenség hátteréről megoszlanak a vélemények. Az biztos, hogy az érzelmi változások (depresszió, hangulatromlás, feszültség, idegesség) társulása a menstruációs időszakkal közismert dolog. A hangulati változások hatását az emésztőrendszeri tünetekre azonban nem támasztották alá tudományos vizsgálatokkal. Tény azonban, hogy azoknál, akik hangulati változásokra panaszkodnak, gyakrabban fordulnak elő a hasi panaszok is. Ez felveti a hormonális változások hatását, ugyanakkor pl. depresszió esetén a szomatizáció, vagyis a testi tünetek megjelenése is fokozódhat. Depresszió, hangulati változás esetén csökken az egyik úgynevezett neurotranszmitter – a szerotonin – felszabadulása is. Ugyanez a neurotranszmitter részt vesz a bélmozgás, motilitás szabályozásában, így magyarázható pl. a hasmenés, de akár a székrekedés vagy a puffadás gyakoribb megjelenése is.

Emellett a havi ciklus ezen fázisában csökken a fájdalomra adott tolerancia, ez az idegrendszeri válasz is fokozhatja mind a menstruációs fájdalom, mind a hasi panaszok előfordulását. A vérzés alatt és megelőzően a méhből felszabaduló prosztaglandin mint gyulladásos mediátor is vezethet a megjelenő járulékos panaszokhoz. A bélfal izmainak prosztaglandinra adott válaszaként kialakult bélmozgásváltozás és a fokozott ionkiválasztás növekvő bélüregi folyadékkiválasztáshoz, hasmenéshez is vezethet.

Mit lehet tenni?

A tüneti kezelés a panaszok enyhítésére nagyon fontos. De talán még fontosabb a megelőzés. Aki a havi vérzés idején visszatérően emésztőrendszeri panaszokkal küzd, jó, ha előre is gondolkodik:

A menstruáció alatti, de akár a premenstruációs időszakban megfelelő fájdalomcsillapításról (kinek mi válik be, ki kell tapasztalni).

A székrekedés megelőzése laza széklet biztosításával, sok mozgás, rostban gazdag ételek, bő folyadék, akár enyhe hashajtó hatású gyógyteák fogyasztásával.

Hasmenés esetén pl. tej fogyasztásának kerülése.

Puffadás esetén a puffasztó ételek kerülése, gyakori kis mennyiségű étkezés.

Hangulati változások, rossz hangulat esetén lehetőleg nem gyógyszerfogyasztást javaslunk, hanem bizonyítottan hatékony, de természetes eredetű gyógyteák fogyasztása.

Lehetőség szerinti pihenés, vagy pont mozgás, kinek melyik tevékenység segít a panaszok enyhítésében.

Szükség esetén pszichológus segítségét is igénybe lehet venni.

Semmibe venni a panaszokat nem érdemes, azonban fontos, hogy az érintettek lehetőleg ne szenvedésként éljék meg, ne „merüljenek el” a panaszokban hónapról hónapra. Ez nehéz feladat lehet akár a nőgyógyász részére, de a nők részére is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus