Széntabletta: mikor szedjük, mikor ne?

Az orvosi szén (aktivált szén, carbo activatus) egyike a legrégebben alkalmazott gyógyszereknek. A faszenet az 1800-as években gyulladt bőrfelületek borogatására használták, az 1900-as évek elején pedig az emésztési zavarokat faszénpor itatásával kezelték.

Az orvosi szén jelenlegi alkalmazási területei: a heveny hasmenés tüneti kezelése, és mérgezések ellátása.

Hogyan hat a széntabletta?

A carbo activatus nem más, mint növényi eredetű anyag speciális módon elszenesítve. Jellemzője a nagy adszorbeáló (megkötő) képesség, amelyet porózus szerkezetéből adódó nagy aktív felülete biztosít. Egy cm3 faszén 1 km2 összfelülettel rendelkezik. Saját tömegénél nagyságrendekkel nagyobb tömeget képes megkötni. Ennek a szerkezetnek köszönhető terápiás hatása is.

Az aktivált szén a tápcsatornából nem szívódik fel, helyi hatással rendelkezik, a méreganyagokat a bélrendszerben képes megkötni, ezáltal eltávolítani. Hasmenéssel járó heveny bélgyulladás esetén felnőttek adagja napi 1-5 gramm. Jól tolerálható szer, továbbá kevés mellékhatás jellemzi.

Hogyan alkalmazzuk a széntablettát? Mikor kerüljük?

A carbo activatus bevételével egyidejűleg más gyógyszer bevétele nem javasolt, mivel a szén csökkenti a felszívódást, ezáltal a többi gyógyszer hatásosságát is csökkenti. Fontos megjegyezni, hogy a fogamzásgátló tablettát szedő nőknek más, kiegészítő védekezést is alkalmazni kell, amennyiben széntablettát vesznek be.

Amennyiben sürgős gasztroenterológiai endoszkópos vizsgálat előtt került sor az aktív szén alkalmazására, ez a vizsgálat értékelését megnehezíti az esetleges elváltozások elfedése miatt, ezért nem tanácsos ilyen vizsgálat előtt a széntabletta szedése.

Ugyancsak megnehezíti gyomor-bélrendszeri vérzésekből eredő vér észlelését a székletben, mivel a székletet sötétre, feketére színezheti.

Marószer mérgezések (savak, lúgok) esetén alkalmazása ellenjavallt, mivel hányást provokálhat, ezáltal a marószer okozta szöveti károsodást súlyosbíthatja.

Ellenjavallatot képez még a különböző készítményekben található segédanyagokkal, illetve a hatóanyaggal szembeni allergia. Nem alkalmazható az aktív szén bélelzáródásban, csökkent perisztaltika esetén. Különösen figyelemmel kell lenni azon betegeknél, akiknél fennáll a félrenyelés veszélye, náluk a széntabletta alkalmazása szintén ellenjavallt. Az egyes készítmények betegtájékoztatói részletesen tartalmazzák a figyelmeztetéseket és ellenjavallatokat.

A széntabletta terhesség és szoptatás idején történő alkalmazására vonatkozóan nem történtek nagyszámú, jól dokumentált vizsgálatok, miután azonban ismert, hogy a bélrendszerből nem szívódik fel, ezért a terhesség és szoptatás időszakában nem várható kedvezőtlen hatás.

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos