A máj működése és betegségei
A máj a szervezet anyagcsereközpontja, méregtelenítésért felelős fő szerv. A beérkező vért tisztítja, közben koleszterint termel az epe előállításához, felelős a véralvadásért, keményítőt tárol, hogy szervezetünk megterhelés esetén a szükséges energiákat biztosítani tudja. A kedvezőtlen körülményeket sokáig jól tűri, végleges károsodása azonban végzetes lehet, akár halált is okozhat.
Az epe és a máj szoros anatómiai egységet alkot szervezetünkben. A máj a felhas jobb oldali részén helyezkedik el, ennek alsó felszínén található az epehólyag. A májkaputól a patkóbél felé húzódik a közös epevezeték. A szoros kapcsolat ellenére nem sok hasonlóságot találunk a két szerv között, bár bizonyos testi működésekben mindkettő egyaránt részt vesz.
A vér a májba két helyről érkezik: a belekből és a szívből.
A bélfalat sok vékony ér, kapilláris hálózza be – ezen keresztül szívódnak fel a bevitt tápanyag alkotóelemei. Ezek a portális vénába, vagyis a májkapu-gyűjtőérbe ömlenek, ezen keresztül jut a vér a májba. Ezután átáramlik azon a szivacsos, apró csatornák alkotta hálózaton, amely a máj belsejében található. Ez alatt az út alatt átalakulnak a megemésztett tápanyagok és a káros anyagok.
A szív felől a májartérián keresztül érkezik a májba a vér, ez szállítja az oxigént, amely a májszövetet működésben tartja. Található még benne – egyebek mellett – koleszterin, ennek feldolgozására szintén a májban kerül sor. A két helyről érkező vér ezután összekeveredik, és a májvénán átáramolva visszajut a szívbe.
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A máj anatómiája
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A hasüreg jobb felső részében, a jobb rekeszkupola alatt helyezkedik el az emberi szervezet legnagyobb mirigye. A májat egy kötőszövetes tok veszi körül (Glisson-tok), majd a hashártya zsigeri lemeze borítja.
A máj szerepe szervezetünkben
A májban a vérből kiszűrődnek a baktériumok és az olyan toxikus anyagok, melyek a bélből szívódtak fel. A szervezetünk méregtelenítéséért felelős szerveink közül egyik a máj.
Másik célja a tápanyagok tovább bontása, illetve a feldolgozott tápanyagokból új vegyületek szintetizálása, hogy szervezetünk fel tudja használni azokat. Az immár tápanyagban bővelkedő vért a máj a nagyvérkörbe engedi. A szükséges anyagcsere-folyamatok rendkívül nagy sebességgel történnek.
A testünkben megtalálható koleszterin majdnem felét a máj állítja elő, csak a fennmaradót visszük be az elfogyasztott táplálékkal. A máj termelte koleszterin nagyon fontos, az epe előállításához nélkülözhetetlen, 80 százaléka ennek megtermelése közben fel is használódik. A májban kiválasztott epe az epehólyagban kerül raktározásra, és egészen addig itt is van, amíg a szervezet az emésztéshez fel nem használja.
A májban keményítő, pontosan glikogén is raktározódik: amikor a szervezetnek szüksége van rá, mert fokozott fizikai vagy agyi megterhelés éri, szőlőcukorként, azaz glükózként kerül a véráramba, és megemeli a vércukorszintet.
Szervezetünkben jelentős vasraktárat is képez, továbbá egyes vitaminokat is képes tárolni. Ha komoly tüneteket okozó hiánybetegség lép fel, a máj nagyfokú károsodása is állhat a háttérben.
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Májkárosodás, májfunkció, májelégtelenség
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A máj károsodása alatt a májsejtek pusztulását, működésének csökkenését értjük. Mivel a máj létfontosságú szervünk, minden károsodás komolyan fenyegeti egészségünket.
Mindezek mellett szintetizáló, tehát vegyületépítő feladata is rendkívül fontos. A máj a megemésztett ételekből kiválasztott anyagok átalakításáért felelős, fehérjéket, zsírokat és szénhidrátokat készít belőlük. Sőt, a véralvadáshoz szükséges anyagokat, véralvadási faktorokat is előállít, továbbá bizonyos hormonok (szteroid hormonok, inzulin, glukagon, ösztrogén) anyagcseréjében is részt vesz.
A máj betegségei lehetnek:
- Vírusos eredetűek: akut és krónikus vírusos májgyulladás (hepatitisz)
- Alkohol okozta betegségek: alkoholos zsírmáj, májcirrhosis
- Életmóddal összefüggő állapotok: nem alkoholos zsírmáj, májmegnagyobbodás, szelén hiány (emelkedett GOT, GPT értéket okozhat)
- Anyagcsere-betegségek: hemokromatózis, Wilson-kór, alfa1-antitripszin hiány, Reye-szindróma
- Májdaganatok (jó- és rosszindulatú)
- Gyógyszer vagy toxikus vegyületek okozta májártalom
- Szisztémás betegégek részeként: szívelégtelenség, veseelégtelenség, gasztrointesztinális betegségek
- Terhességgel összefüggő állapotok (pl. terhességi zsírmáj, HELLP-szindróma)
- Autoimmun betegségek, pl. autoimmun májgyulladás
WEBBeteg összeállítás - Lektorálta: Dr. Dunás Varga Veronika, belgyógyász