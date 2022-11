A máj működése és betegségei

A máj a szervezet anyagcsereközpontja, méregtelenítésért felelős fő szerv. A beérkező vért tisztítja, közben koleszterint termel az epe előállításához, felelős a véralvadásért, keményítőt tárol, hogy szervezetünk megterhelés esetén a szükséges energiákat biztosítani tudja. A kedvezőtlen körülményeket sokáig jól tűri, végleges károsodása azonban végzetes lehet, akár halált is okozhat.

Az epe és a máj szoros anatómiai egységet alkot szervezetünkben. A máj a felhas jobb oldali részén helyezkedik el, ennek alsó felszínén található az epehólyag. A májkaputól a patkóbél felé húzódik a közös epevezeték. A szoros kapcsolat ellenére nem sok hasonlóságot találunk a két szerv között, bár bizonyos testi működésekben mindkettő egyaránt részt vesz.

A vér a májba két helyről érkezik: a belekből és a szívből.

A bélfalat sok vékony ér, kapilláris hálózza be – ezen keresztül szívódnak fel a bevitt tápanyag alkotóelemei. Ezek a portális vénába, vagyis a májkapu-gyűjtőérbe ömlenek, ezen keresztül jut a vér a májba. Ezután átáramlik azon a szivacsos, apró csatornák alkotta hálózaton, amely a máj belsejében található. Ez alatt az út alatt átalakulnak a megemésztett tápanyagok és a káros anyagok.

A szív felől a májartérián keresztül érkezik a májba a vér, ez szállítja az oxigént, amely a májszövetet működésben tartja. Található még benne – egyebek mellett – koleszterin, ennek feldolgozására szintén a májban kerül sor. A két helyről érkező vér ezután összekeveredik, és a májvénán átáramolva visszajut a szívbe.

A máj anatómiája A hasüreg jobb felső részében, a jobb rekeszkupola alatt helyezkedik el az emberi szervezet legnagyobb mirigye. A májat egy kötőszövetes tok veszi körül (Glisson-tok), majd a hashártya zsigeri lemeze borítja.

Fiziológiásan a máj a rekeszkupola csúcsától a jobb bordaívig ér. A máj alsó felszínéhez rögzítve helyezkedik el az epehólyag.

A máj feladata a vérbe került méreganyagok eltávolítása, a szénhidrátok raktározása, a fehérje- és zsíranyagcsere koordinálása, plazmafehérjék termelése és az epe elválasztása. Feladatai miatt a máj vérellátása is kettős: egyrészt saját artériája (arteria hepatica propria), másrészt a gyomor-bélrendszerből származó vénás vér (vena portae) révén.

A máj szerepe szervezetünkben

A májban a vérből kiszűrődnek a baktériumok és az olyan toxikus anyagok, melyek a bélből szívódtak fel. A szervezetünk méregtelenítéséért felelős szerveink közül egyik a máj.

Másik célja a tápanyagok tovább bontása, illetve a feldolgozott tápanyagokból új vegyületek szintetizálása, hogy szervezetünk fel tudja használni azokat. Az immár tápanyagban bővelkedő vért a máj a nagyvérkörbe engedi. A szükséges anyagcsere-folyamatok rendkívül nagy sebességgel történnek.

A testünkben megtalálható koleszterin majdnem felét a máj állítja elő, csak a fennmaradót visszük be az elfogyasztott táplálékkal. A máj termelte koleszterin nagyon fontos, az epe előállításához nélkülözhetetlen, 80 százaléka ennek megtermelése közben fel is használódik. A májban kiválasztott epe az epehólyagban kerül raktározásra, és egészen addig itt is van, amíg a szervezet az emésztéshez fel nem használja.

A májban keményítő, pontosan glikogén is raktározódik: amikor a szervezetnek szüksége van rá, mert fokozott fizikai vagy agyi megterhelés éri, szőlőcukorként, azaz glükózként kerül a véráramba, és megemeli a vércukorszintet.

Szervezetünkben jelentős vasraktárat is képez, továbbá egyes vitaminokat is képes tárolni. Ha komoly tüneteket okozó hiánybetegség lép fel, a máj nagyfokú károsodása is állhat a háttérben.

Mindezek mellett szintetizáló, tehát vegyületépítő feladata is rendkívül fontos. A máj a megemésztett ételekből kiválasztott anyagok átalakításáért felelős, fehérjéket, zsírokat és szénhidrátokat készít belőlük. Sőt, a véralvadáshoz szükséges anyagokat, véralvadási faktorokat is előállít, továbbá bizonyos hormonok (szteroid hormnok, inzulin, glukagon ösztrogén) anyagcseréjében is részt vesz.

A máj betegségei lehetnek

WEBBeteg összeállítás - Lektorálta: Dr. Dunás Varga Veronika, belgyógyász