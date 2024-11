Cickafark – Egy gyógynövény számos panaszra

Ha nem is vagyunk nagy gyógynövényhasználók, mindenki tart otthon pl. kamillát, de ugyanígy érdemes cickafarkteát tartani, mert számtalan egészségi probléma otthon jól kezelhető vele. Olyan esetekben alkalmazható, ahol görcsoldásra és felületi sebek ápolására van szükség. Persze tudni kell a határokat, mikor kell orvoshoz fordulni.

A cickafark elterjedt növény a Föld északi féltekéjén, így nagyon sok faj él belőle hazánkban is, 13. Ezek közül gyógyászati jelentősége háromnak van: a közönséges cickafarknak (Achillea millefolium), mely a Gyógyszerkönyben is hivatalos, és a cickafark fajok közül a legismertebb. Hazánkban a magyar cickafark (Achillea pannonica) és a mezei cickafark (Achillea collina) virágos hajtását gyűjtik és alkalmazzák. Vizsgálatok alapján az utóbbi növények is ugyanolyan hatással bírnak, mint a Gyógyszerkönyvben hivatalos növény. Így nyugodtan vásárolhatjuk a gyógyszerkönyvi minőségű teát.

A cickafarkról már az ókorban kiderült, hogy vérzéscsillapító a levele. A latin Achillea név arra utal, hogy Achillesz, görög mitológiai hős, ennek a növénynek levelével állította el az egyik sebesült társa sebének vérzését. Vérzéscsillapító hatását mára már tudományosan is bizonyították. Erre a tulajdonságára utalnak a különböző elnevezései, mint vérfű, katonafű.

Hirdetés

Hatóanyagai

Összehúzó hatása a benne található egyik hatóanyagnak, a tanninnak (cserzőanyag) köszönhető. Ezenkívül flavonoidok, alkaloidok, kumarin is található benne, és illatanyaga, az azulén. Az azulén a természetben a cickafarkfűben fordul elő. Gyulladáscsökkentő és regeneráló hatású. Az illóolaja kék, sötétkék vagy sötétzöld színű, fűszeres, kissé kámforos illatú.

Alkalmazhatósága

A növényből forrázatot kell készíteni és azt fogyasztani, vagy külsőleg borogatni lehet vele.

Cserzőanyagtartalma miatt torok és garatöblítésre is alkalmazható, csökkenti a gyulladást.

A növény teáját étvágyjavítóként az étkezés előtt érdemes elfogyasztani, ekkor 2-4 gramm teafűből készítsük a teát.

Más esetekben belsőleges alkalmazásakor fele mennyiségből készítsük a forrázatot. A forrázat maximum napi 3-szor alkalmazható.

Enyhe gyomor- és bélgörcsökkel járó emésztési panaszok enyhítésére, puffadás tünetének kezelésére alkalmazható a teája.

Az epetermelés serkentésére étkezés után kell fogyasztani a teát.

Menstruációs fájdalmak, görcsök esetén is alkalmazható 1 hétig teája. Alkalmas a rendszertelen vérzés szabályozására, gyulladáscsökkentő hatással is bír. Alkoholos kivonata étrend-kiegészítőként cseppként alkalmazható az eddig felsorolt panaszokra.

Húgyúti panaszok esetén teája belsőlegesen alkalmazható.

Végbéltáji gyulladások esetén és aranyérre alkalmazható gyógyszeres kúpok, kenőcsök tartalmazhatják az illóolaját.

Teája ülőfürdőként alkalmazható aranyeres panaszokra, kamilla-, körömvirágteával együtt.

Menopauzás panaszokra alkalmazható étrend-kiegészítők is tartalmazzák.

Felfekvést megelőző gélek egyik összetevője

Csökkenti a viszketést, a bőrpírt és a kiütések kialakulását a rovarcsípés helyén, más illóolajokkal együtt.

A cickafark illóolaját tartalmazó kenőcsök segítenek mikrobiálisan is tisztán tartani a bőrfelületet.

Megfázás és orrdugulás esetén több gyógynövénykivonattal együtt alkalmas az eldugult orr felszabadítására. Így azok számára, akik nem használhatnak gyógyszeres orrspray-t, megfelelő alternatíva lehet megfázáskor.

Lehetséges mellékhatásai, illetve kölcsönhatásai gyógyszerekkel

Bár gyógynövényről van szó, ne feledjük, hogy lehetnek mellékhatásai, illetve gyógyszerkölcsönhatásai.

A cickafark a legtöbb ember számára biztonságos, azonban fokozhatja a vizelethajtó gyógyszerek hatását. Terhesség idején pedig ellenjavallt. Szoptatás ideje alatt kisebb adagokban, és csak néhány napig alkalmazható. Gyermekek már 6 éves kortól fogyaszthatják kisebb adagban 12 éves korig.

Mellékhatásként emésztőrendszeri és allergiás reakciót okozhat.

A cickafark sok évtizeden át egy gyógyszer hatóanyagaként is kapható volt a hazai patikákban Azulenol kenőcs néven Az Azulenol kenőcsöt a Szegedi Egyetem Gyógyszertani Intézetében fejlesztették ki, majd törzskönyvezték, és a magyar patikák polcaira került kiváló sebkezelő, külsőleges gyulladáscsökkentő kenőcsként. Jellegzetessége a kék színe volt a kenőcsnek, melyet a cickafark azulénillóolaj-tartalma adott.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész