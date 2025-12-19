Nyelőcső spazmus (görcs)

Dr. Dunás-Varga Veronika
szerző: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász - WEBBeteg
megjelent:

A nyelőcső görcs, vagy szakkifejezéssel spazmus a nyelőcső ún. motoros zavarai közé tartozó kórkép, amely a nyelőcső falában futó hosszirányú és körkörös izmok összehangolt működésének zavarából ered.

Mi a nyelőcső spazmus?

Bár a nyelőcső spazmus nem tartozik a leggyakoribb kórképek közé, differenciáldiagnosztikai szempontból kiemelt jelentőségű, mivel tünetei jelentős átfedésben vannak a refluxbetegséggel és a szív eredetű mellkasi panaszokkal, így a tünetek jelentkezése esetén fontos ezek elkülönítése alapos kivizsgálással.

A betegség jóindulatú, nem jellemző daganatos irányú elfajulása, azonban jelentős életminőség-romlást okozhat. A betegek egy része spontán javulást mutat, míg másoknál krónikus, hullámzó lefolyás jellemző. A terápiás lehetőségek skálája széles, a gyógyszeres kezeléstől a minimálisan invazív endoszkópos technikákon át a sebészeti beavatkozásig terjed.

Mi okozhat görcsöt a nyelőcsőben?

A nyelőcső spazmus pontos kialakulási mechanizmusa nem tisztázott, de több tényező együtt állása valószínűsíthető:

  • Idegi szabályozási zavar - A serkentő és gátló idegsejtek közötti egyensúly felborulása – elsősorban a gátló beidegzés csökkenése – fokozott simaizomtónushoz és nem megfelelően koordinált izomműködéshez vezethet.
  • Simaizom hiperreaktivitás - A simaizomsejtek túlzott reakciókészsége szerepet játszhat a kóros összehúzódások létrejöttében.
  • Zsigeri (visceralis) túlérzékenység - A fájdalom- és feszülésérzékelési küszöb csökkenése magyarázza, hogy a betegek jelentős részében már kisebb eltérésekhez is kifejezett tünetek társulnak.
  • Reflux és nyálkahártya-irritáció - A gastrooesophagealis reflux (GERD) hozzájárulhat a motilitási zavar kialakulásához. Kimutatták, hogy a savas irritáció válthat ki nyelőcsőgyulladást és görcsös izomösszehúzódásokat.
  • Pszichoszomatikus tényezők - Stressz, szorongás és autonom idegrendszeri labilitás jelentős arányban társul motilitási betegségekhez.

Lehetséges tünetek

A nyelőcső spazmus tünetei rendkívül változatosak, időben hullámzóak, és a panaszok erőssége nem korrelál mindig a műszerekkel kimutatható eltérések súlyosságával.

  • Nehezített nyelés: jelentkezése időben változó, főként szilárd ételekre jelentkező, de előrehaladottabb esetben folyadékra is felléphet a diszfágia, azaz nyelési nehézség.
  • Mellkasi fájdalom: gyakran anginaszerű, szegycsont mögött jelentkező fájdalommal jár, sok betegben kardiológiai kivizsgálást indukál.
  • Ételrekedés, gombócérzés a torokbn (globus), falatelakadás
  • Refluxszerű panaszok, bár nem minden esetben igazolható a háttérben refluxbetegség.

Szükséges vizsgálatok

A diagnosztika több lépcsőben történik, célja a strukturális eltérések kizárása és a funkcionális zavar karakterizálása.

Endoszkópia - A felső endoszkópia (tükrözés) az elsőként választandó vizsgálat, hogy a szervi okokat kizárjuk. Többnyire negatív, esetenként „parafa dugó”-szerű, kanyargós nyelőcső látható; a vizsgálat során ezekből a szakaszokból szövettani mitnavétel szükséges a rosszindulatú elváltozások kizárásához.

Radiológiai vizsgálat - Kontrasztanyagos (bárium nyeléses) röntgenvizsgálat. A röntgenfelvételen ábrázolódó kép lehet normális, de előfordulhat a jellegzetes „gyöngyfűzér”, „parafa dugó” vagy elsődleges perisztaltika hiánya. A módszer érzékenysége korlátozott.

Nagyfelbontású manometria (HRM – high-resolution manometry) - A diagnózis felállításának alapvető eljárása a manometria, vagy nyomásmérés. A vizsgálat során egy katétert vezetnek le a nyelőcső teljes hosszában, majd a beteget arra kérik, hogy nyeljen. A katéterben lévő érzékelők segítenek a diagnózis felálításában.

Nyelőcső spazmus diagnosztikai típusai

A Chicago Klasszifikáció alapján:

  • Diffúz nyelőcső spazmus (DES): több mint 20%-ot meghaladó idő előtt jelentkező izomösszehúzódás, normális alsó nyelőcső záróizomgyűrű-relaxáció mellett.
  • Ún. „jackhammer” vagy diótörő nyelőcső: a regisztrált mozgások legalább 20%-ban egy bizonyos Hgmm nyomást és bizonyos időtartamot meghaladó kóros regisztrált izomösszehúzódás mérhető.
  • Egyéb ineffektív (nem megfelelő időpontban történő) nyelőcső összehúzódások.

Ambuláns 24 órás pH-metria vagy pH-impedancia vizsgálat - Különösen mellkasi fájdalom esetén releváns a reflux eredet kizárásához a pH-metria/pH-impedancia vizsgálat.

Kardiológiai vizsgálatok - Kardialis eredetű mellkasi fájdalom kizárása minden esetben kötelező.

Differenciáldiagnosztikai szempontból a következő kórképektől javasolt elkülöníteni: achalasia (különösen III-as típus), eozinofil nyelőcsőgyulladás, fekély miatt kialakult nyelőcsőszűkület, nyelőcső perforáció, kardiális kórképek (akut koronária szindróma, angina).

A nyelőcső spazmus kezelési lehetőségei

A kezelés egyénre szabott, mert a nyelőcső spazmus multifaktoriális kórkép. Célja a tünetek csökkentése, a görcsös aktivitás mérséklése és az életminőség javítása.

Konzervatív és gyógyszeres kezelés

  • Simairom-relaxánsok: kalciumcsatorna-blokkolók (a kontrakciós amplitúdót csökkentik), gyors hatású nitrátok (szublingualis nitroglicerin) az epizodikus panaszokra.
  • Foszfodiészteráz-gátlók (pl. sildenafil): a gátló izomtónust fokozzák.
  • Andidepresszánsok: a triciklikus antidepresszánsok (TCA) és szelektív szerotonin visszavétel gátlók (SSRI) alacsony dózisban: zsigeri túlérzékenység csökkentése miatt lehet hatékony.
  • Savcsökkentő gyógyszerek: a protonpumpa-gátlók (PPI) reflux társulása esetén a nyelőcső panaszokra is kedvezően hatnak.

Endoszkópos és invazívabb beavatkozások

  • Botulinum toxin injekció: átmeneti (3–6 hónapos) hatás.
  • Nyelőcső tágítás: ritkábban alkalmazzák, főként achalasia-közeli tünetek esetén hasznos.
  • Endoszkópos technikával simaizomzat részleges átmetszése (POEM): modern, minimálisan invazív endoszkópos beavatkozás, különösen más kezelésre nem reagáló esetekben jó eredményeket lehet elérni vele.

Sebészi kezelés

Heller myotomia: klasszikus sebészi megoldás, általában laparoszkópos úton. Manapság a POEM elsődleges szerepéhez képest háttérbe szorult, de bizonyos esetekben még alkalmazzák.

A fenti kezelésekkel jelentős javulás, sőt akár panaszmentesség is elérhető, de a panaszok az esetek jelentős részében idővel visszatérnek.

Ez is érdekelheti Nyelészavarok - Veszélyesebb, mint hinnénk

Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyászForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász

Frissítve: 2025.12.19. 05:09, Megjelent: 2025.12.19. 05:09
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Nyelőcső téma, Görcs téma

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Sárdi Krisztina

Dr. Sárdi Krisztina

Belgyógyász, Gasztroenterológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Mit nevezünk Mallory-Weiss-szindrómának?

A Mallory-Weiss-szindróma a nyelőcső nyálkahártyájának erőlködés következtében létrejött sérülése, amelyre vérzés hívhatja fel a figyelmet. Mitől alakulhat ki, kik a veszélyeztetettek és hogyan kezelhető ez az elváltozás?
2-es típusú diabétesz
2-es típusú diabétesz

Mik lehetnek a szövődményei?
Emberarcú Egészségért
Emberarcú Egészségért

Hétköznapi hősök. (x)
Nyelőcső atrézia WEBBeteg - Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász
Reflux és torokfájás
Reflux és torokfájás WEBBeteg - Cs. K., fordító
A reflux betegség (GERD)
A reflux betegség (GERD) WEBBeteg - Dr. Debreczeni Anikó, általános orvos
Lázgörcs: Tünetek és kezelés
Lázgörcs: Tünetek és kezelés WEBBeteg - Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus
Savas refluxot is jelezhet a köhögés
Savas refluxot is jelezhet a köhögés WEBBeteg - Cs. K., fordító
A reflux okozta nyelőcsőgyulladás (oesophagitis) tünetei és veszélyei
A reflux okozta nyelőcsőgyulladás (oesophagitis) tünetei és veszélyei WEBBeteg