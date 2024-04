El kell-e hagyni a gyógyszerek szedését béltükrözés előtt?

A vastagbélbetegségek előforulása az egész világon nő, kifejezetten igaz ez hazánkra. A felismerés legegyszerűbb módja, ha valaki részt vesz a vastagbéltükrözésen. A vizsgálat eredményességéhez és biztonságosságához több tudnivalóval is tisztában kell lennie a páciensnek.

A vastagbél betegségeinek megállapítása, az esetleges vastagbéldaganat felfedezése csak béltükrözéssel lehetséges. Vastagbéltükrözéssel (kolonoszkópiával) időben felismerhetőek a bélfal elváltozásai, sőt kisebb beavatkozások (mintavétel, polipeltávolítás) is elvégezhetőek a vizsgálat során.

Mindez azonban csak akkor lehetséges, ha a vastagbél felszíne tiszta, székletmentes, éppen ezért a vizsgálat előtt a betegnek diétát kell tartania, illetve béltisztítást kell végeznie. A vizsgálatot, az ennek során elvégzett beavatkozásokat, valamint a tükrözés előtti béltisztító kúrát is alapvetően befolyásolja az, hogy a páciens milyen alapbetegségekben szenved, és milyen gyógyszereket szed annak kezelésére.

Véralvadásgátlók és kolonoszkópia

A kolonoszkópia többnyire veszélytelen eljárás, de annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb szövődménnyel járjon, kezelőorvosnak ismernie kell a rendszeresen szedett gyógyszereket. A legtöbb gyógyszer szedése általában nem okoz gondot, de vannak olyanok is, melyek dózisát csökkenteni kell vagy szedésüket fel kell függeszteni akár egy héttel a vizsgálat előtt.

Ez utóbbi csoportba tartoznak a véralvadásgátló, vérhígító készítmények: a K-vitamin antagonista készítmények (pl.warfarin, kumarin) és az újabb típusú vérhígítók (pl. apixaban, dabigatran, rivaroxaban stb.), a vérlemezke kitapadás gátló gyógyszerek (pl. aspirin, clopidogrel), egyes foszfodiészteráz gátló készítmények (pl. cilosztazol). Ezek a gyógyszerek ugyanis fokozzák a vérzés kockázatát olyan esetekben, amikor a vizsgálat során a bélfalból mintát vesznek szövettani meghatározás céljából, illetve a kolonoszkópba vezetett csipesz segítségével eltávolítják a bélfal kinövését (polipokat).

Vannak azonban olyan esetek, amikor nem hagyható ki hosszan a vérhígító készítmény. Fokozottan igaz ez műbillentyű beültetésen átesett betegek esetén. Ha a rendszeresen szedett gyógyszert elhagyjuk, a kieső napokra heparin injekció adása javasolt, mert vérhígítás nélkül nagy az esély trombózis kialakulására, aminek halálos kimenetele is lehet. A tervezett tükrözés előtt 12 órával azonban már a heparint is ki kell hagyni a vérzésveszély csökkentése érdekében.

A szívinfarktuson, koszorúér tágításon vagy koszorúér-stent beültetésen frissen átesett beteg esetében kettős vérlemezkegátló terápia fenntartása szükséges egy évig. Ha ebben az időszakban válik szükségessé endoszkópos vizsgálat, akkor az orvosnak mérlegelnie kell a vizsgálat körülményeit:

Először is azt, hogy kiváltható-e esetleg más vizsgálattal (pl. kontrasztanyagos CT-vel) a vastagbéltükrözés vagy sem.

Ha nem, akkor a kérdés, hogy azonnal szükség van-e rá, vagy ki lehet várni a legkritikusabb első 3 hónapot, amikor mindenképp szükséges a kettős vérlemezkegátlás.

Ha mindenféleképpen szükséges a mielőbbi vizsgálat, akkor a kardiológussal egyeztetni kell, hogy melyik készítmény hagyható el, illetve mi az a legrövidebb elhagyási idő, ami még nem növeli a trombotikus események rizikóját, de már megengedi a biopsziás mintavételt.

Cukorbetegek vastagbéltükrözése

Cukorbetegek esetében problémát jelenthet, hogy a vastagbéltükrözés előtt béltisztító diétát kell tartani. Ilyenkor az antidiabetikus terápia módosítására, átmeneti felfüggesztésére is sor kerülhet, mivel a diéta befolyásolja a beállított vércukorszintet. Általában az utolsó napon, amikor már csak folyadékot szabad fogyasztani, nem kell beadni az inzulint, de erről mindig ki kell kérni a kezelőorvos véleményét. Hasonló elven lehet eljárni a tablettás antidiabetikumokkal, az előkészület és a vizsgálat napján rendszerint kihagyhatóak.

További gyógyszerek béltükrözés során

Javasolt megemlíteni azt is, ha ízületi bántalmakra, fájdalomcsillapításra rendszeresen nemszteroid gyulladáscsökkentőket (NSAID) szed, mivel ezek is fokozzák a vérzés lehetőségét. Ennek ismerete különösen akkor válik fontossá, ha az orvos a bélfalból szövetmintát is vesz diagnosztikai célból vagy eltávolít egy nagyobb szövetdarabot.

Jelezni kell az orvosnak azt is, ha a páciens hangulatjavítókat, szorongásoldókat szed. Mivel a vastagbéltükrözés előkészítése során a kellemetlenségek csökkentése érdekében a páciens kaphat diazepam, midazepam tartalmú készítményt, a megnövekedett hatóanyagdózis nem kívánt hatásokkal járhat.

Az étrendkiegészítők is befolyásolják

Gondot jelenthetnek vastagbéltükrözés során a vastartalmú szerek, táplálékkiegészítők is, mivel székrekedést okozhatnak, ezzel gátolhatják a béltisztítás eredményességét. Ilyenkor szükséges a tabletták szedésének felfüggesztése a beavatkozás előtt legalább egy héttel, a vizsgálatot megelőző napon pedig a béltisztító folyadék alkalmazása.

Problémát jelenthet a tartós székrekedés, mivel ilyen esetekben is erőteljesebb béltisztításra van szükség. A bélfal megfelelő tisztaságának elérésében segítenek a béltisztító folyadékok, melyek kíméletesen, kevés mellékhatással távolítják fel a felrakódásokat a bélfalról. A modernebb béltisztító oldatok megtervezésénél figyelembe vették ezeket az ellenérzéseket.

A multivitaminok, táplálékkiegészítők szedése esetén is gondosan kerülni kell azokat, melyek piros vagy narancssárga színanyagot tartalmaznak, mert ezek megfestik a bélfalat, ami téves diagnózishoz vezethet.