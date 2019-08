A gyulladásos bélbetegség vastagbélrákhoz vezethet

Kutatások szerint a Crohn-betegség fokozza a vastagbélrák kockázatát, bár a fokozott kockázat ellenére a gyulladásos bélbetegségben szenvedők 90 százalékánál sohasem alakul ki daganatos megbetegedés.

A daganatkockázat akkor a legnagyobb, ha legalább tíz éve fennáll már a gyulladásos bélbetegség, és a teljes vastagbél érintett. Kevésbé valószínű a vastagbélrák kialakulása, ha a vastagbélnek csak kis szakasza érintett. Minél régebb óta áll fenn a betegség, és minél nagyobb terület érintett, annál nagyobb tehát a vastagbélrák kockázata is.

Annak, aki már nyolc vagy több éve szenved kiterjedt Crohn-betegségben, legalább évente egyszer érdemes felkeresnie orvosát, és kezdeményeznie a vastagbélrák szűrését.

A Crohn-betegségben szenvedőknél fokozott lehet más daganatos megbetegedések kockázata is. Gyakoribb többek között a végbélnyílás rákos megbetegedése. Bár a vékonybélrák kockázata is fokozott Crohn-betegség esetén, azonban a teljes kockázat így is alacsony marad.

Gyógyszerek és a daganat kockázata

Az immunrendszert elnyomó gyógyszerek használata szintén enyhén fokozhatja a daganatok kialakulásának kockázatát. Ilyen gyógyszerek az azathioprin, a mercaptopurin, a methotrexat és az infliximab. A daganatok kialakulásának esélyét a gyógyszerhatás miatt csökkent működésű immunrendszer fokozza.

A különböző gyógyszerek kombinálása veszélyesebb, mint azok önálló alkalmazása. Ettől függetlenül lehet, hogy használatuk elkerülhetetlen a Crohn-betegség kezelésében, mert segítségükkel az életminőség javítható, a műtétek, illetve a kórházi ápolás elkerülhető. A gyógyszerek nagyon komoly lehetséges mellékhatásai miatt orvosával szoros együttműködésben kell a megfelelő kezelést kialakítani.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus

Lektorálta: Dr. Szigeti Nóra, gasztroenterológus