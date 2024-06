Plazmaferezisre járok - Mire figyeljek a táplálkozásban?

Ellentétben a véradással, a plazmaadás után jóval rövidebb a regenerációs idő, ezért gyakrabban, évente 30-40 alkalommal adhatunk plazmát; ez természetesen függ az egészségi állapotunktól, teherbírásunktól, felkészültségünktől is. Nem lehet két donort összehasonlítani. A két plazmaadási időpont között azonban fontos, hogy elteljen legalább 5-10 nap, ez idő alatt lényeges betartani az étkezési, folyadékbeviteli, életmódbeli ajánlásokat, valamint sokat pihenni. A különböző plazma centrumok még nem rendelkeznek központi adatbázissal, hogy figyelemmel kísérjék a segítő donorokat: ki, hol, hányszor adott plazmát, ezért jelenleg csak mi, magunk szabhatunk határt a túlzásba is vihető plazmaferezisnek. Megkérdeztük a témában az OVSZ-t is, ahol annyit válaszoltak kérdésünkre, hogy a jelenleg irányadó szabályozás az 1997-es törvény az adatkezelésről, valamint előkészítés alatt van a végrehajtási rendelet (3/2005 EüM rendelet) módosítása. A szabályok alapján annak, aki plazmát akar adni, véradáson is részt kell vennie évente legalább egyszer.