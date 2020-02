D-vitamin-hiánnyal összefüggő betegségek és állapotok

A D-vitamin leginkább a csontanyagcserében betöltött szerepéről ismert. A napjainkban is folyó tudományos kutatások azonban számos olyan jelentős hatására derítenek fényt, amelyekre korábban nem is gondoltunk volna.

Az új vizsgálati eredmények szerint a szervezetben a megfelelő D-vitamin szint több különféle betegség megelőzésében és kezelésében is fontos szerepet tölt be. A legtöbben hallottak már róla, hogy a D-vitamin a vér kalciumszintjének szabályozása révén hatással van a csontok egészséges fejlődésére, működésére, és hiánya, illetve alacsony szintje esetén gyerekeknél angolkór, felnőtteknél pedig csontlágyulás alakul ki.

A D-vitamin szerepe a rákos betegségek megelőzésében, kezelésében

Számos tudományos kutatási eredményre alapozva napjainkban egyre inkább tényként kezelhetjük, hogy ha a szervezet D-vitamin szintje magasabb, csökken bizonyos daganatos betegségek kialakulásának a kockázata, illetve alacsonyabb a kialakult daganatokhoz kapcsolódó áttétek képződésének a valószínűsége, és a daganatos betegség könnyebben kezelhető.

Az emlődaganatok kialakulásában számos tényező szerepet játszhat, melyek között a helytelen táplálkozási szokások is megemlítendők. Tudományos vizsgálatok igazolják, hogy a megfelelő D-vitamin szint segíthet megelőzni az emlőrák kialakulását és azoknak a daganatos betegeknek a gyógyulási esélyei jobbak, akiknek szervezetében megfelelő a D-vitamin mennyisége.

A D-vitamin segíthet a vastagbélrák megelőzésében is, ugyanis azoknál az embereknél, akiknek szervezete elegendő D-vitaminhoz jut, sokkal kisebb a vastagbélrák kialakulásának kockázata.

A D-vitamin-hiány és a depresszió

Mivel a szervezetünk számra szükséges D-vitamin jelentős része a bőrünkben képződik napsugárzás hatására, télen a fényhiány következtében csökken a D-vitamin szint is. A téli depresszió tüneteinek (lehangoltság, kedvetlenség, ingerlékenység) jelentkezése összefüggésben áll a vitaminhiánnyal.

A D-vitamin segít megelőzni a cukorbetegséget

Kutatási eredmények szerint a D-vitaminnak szerepe van mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében. Bizonyos vírusfertőzések hatására a hasnyálmirigy sejtek elpusztulnak, így nem tud kellő mennyiségű inzulin termelődni. A D-vitamin csökkenti a veszélyes vírusfertőzések esélyét.

A D-vitamin-hiány és a szív- és érrendszeri betegségek

Különféle tanulmányok szerint a D-vitamin-hiány növeli a szív- és érrendszeri betegségek, így az érelmeszesedés és a szívinfarktus rizikóját is.

Parkinson-kór megelőzése és D-vitamin

A legújabb kutatási eredmények igazolják, hogy az alacsony D-vitaminszint a Parkinson-kór egyik rizikófaktora.

A D-vitamin az immunrendszert is erősíti

Ha a szervezetbe kórokozó került, a D-vitamin immunreakciót indít el, így szerepe van a megfázás megelőzésében is. Továbbá hiányában kialakulhatnak súlyos autoimmun betegségek is.

A D-vitamin-hiány és a pajzsmirigyzavar

A D-vitaminról sokáig azt hitték, hogy egy „egyszerű” vitamin, ám az utóbbi évek kutatásai során a tudósok rájöttek arra, hogy már-már hormonként viselkedik, így fontos szerepe van a hormonháztartás egészséges működésében. Éppen ezért hiánya gyakran jár együtt inzulinrezisztenciával, illetve pajzsmirigyzavarral is.

Egy kínai tanulmányban például megfigyelték, hogy az autoimmun pajzsmirigy-alulműködésben szenvedők 82 százalékánál D-vitamin-hiány is fennállt, vagyis kevesebb mint 20 ng/ml volt a szintjük, és még ennél is nagyobb volt a D3-hiány, amennyiben magas anti-TPO-értéket (>1300) is megállapítottak. Az autoimmun pajzsmirigyzavarban szenvedők magasabb anti-TPO-szintje tehát összefüggésben áll a D-vitamin-hiánnyal, mivel ez utóbbi egyfajta co-hormonként viselkedik a pajzsmirigy működésében.

Egy másik tanulmányban azt is megfigyelték, hogy a Hashimoto-betegek magasabb TSH-szinttel és megnagyobbodott pajzsmiriggyel is rendelkezhetnek. Éppen ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy a két állapotra egy időben kell gondolni, és indokolt esetben egy időben is szükséges elkezdeni a kezelésüket.

D-vitamin-hiány és PCOS

A D-vitamin hormonszerű hatással van a szervezetre, és többek között a petesejtek fejlődésében és érési folyamataiban is szerepet játszik. Tanulmányok bizonyították, hogy minden második PCOS beteg szervezetében jelentős a D-vitamin-hiány, különösen azoknál, akiknél hasi elhízás figyelhető meg.

Emellett összefüggést találtak a D-vitamin hiányának mértéke és az LH valamint FSH hormonok szintje között, melyek a peteérést stimulálják. Vagyis a D-vitamin-hiány lehet a hiányzó láncszem annak magyarázatában, hogy egyes PCOS betegek esetén miért súlyosbodnak a tünetek, míg mások csak csekély mértékben érintettek.

D-vitamin-hiány a prosztatarák mögött?

Chicagói kutatók mutatták ki, hogy a D-vitamin befolyásolja a jó- és a rosszindulatú prosztatasejtek növekedését és differenciálódását. A Clinical Cancer Research című szaklapban publikált tanulmány szerint az alacsony D-vitamin szint előre jelezheti az agresszív prosztatarák megnövekedett rizikóját.

A megállapítás alapját az a 2009-2013 közt zajló kutatás szolgáltatta, amelyben 548 férfit vizsgáltak, akiknek emelkedett volt a PSA szintjük. (A PSA, vagyis prosztata-specifikus antigén értéke a jó- és rosszindulatú megnagyobbodás esetén is nagyobb lehet.)

Valamennyiüknél biopsziát végeztek, és 168 férfi kapott prosztatarákról szóló diagnózist. Náluk bizonyos vérvizsgálatokból megállapították a D-vitamin szintjét is. Kiderült, hogy minél alacsonyabb volt a D-vitamin szint, annál magasabb volt az agresszív prosztatarák kockázata – különösen az afro-amerikaiaknál.

Nő a szklerózis multiplex esélye

Nagyobb a szklerózis multiplex kockázata azoknál az embereknél, akik genetikailag hajlamosak arra, hogy vérükben kevés a D-vitamin legyen - állapította meg egy nagy léptékű kanadai tanulmány. Az eredmények, melyeket több tízezer európai származású ember genetikai profiljának tanulmányozásával kaptak, azt az elméletet támasztják alá, hogy a "napfényvitaminnak" közel lehet az idegrendszer gyógyíthatatlan megbetegedéséhez, a szklerózis multiplexhez - tudósított a BBC hírportálja 2015-ben. A kutatók szerint valószínűleg környezeti és genetikai tényezők egyaránt szerepet játszanak a kór kialakulásában.

Családtervezés esetén is fontos a D-vitamin

Egy 2012-ben napvilágot látott tanulmány szerint még a gyermekvállalás esélyét is sikeresen befolyásolhatja, ha megfelelő a szervezet D-vitamin-szintje. Ezt alátámasztja a régi megfigyelés, miszerint az északi országokban télen kimutatható mértékben visszaesik a teherbe esések száma.

Természetesen nemcsak a fogamzóképesség növeléséhez, a magzat kihordásához is elengedhetetlen a megfelelő vitaminszint. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a fogamzást követően a szervezet addig soha nem látott szintre próbálja emelni a D-vitamin-tartalékait. A magzat számára ugyanis az anyai szervezet az egyedüli D-vitamin-forrás. Hiányában csontrendszeri eltérések is kialakulhatnak, sőt, valószínűleg az izmok, az idegrendszer és az immunrendszer érését is kedvezőtlenül befolyásolhatja az anya vitaminhiányos állapota.

Még a fogyókúra eredményességében is szerepe van!

Több tanulmány igazolja, hogy hatékonyabban tud megszabadulni a plusz kilóktól az a fogyókúrázó, akinek szervezetében megfelelő a D-vitamin szint, mint azok, akik D-vitamin hiányban szenvednek, vagy túl alacsony a D-vitamin szintjük.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

B. M., szakfordító; arztundpraxis.at, focus.de, dgk.de

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit