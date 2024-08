Alapvető tudnivalók a vitaminokról

A vitaminok vagy előanyagaik nélkülözhetetlenek szervezetünk számára, számos létfontosságú folyamatban vesznek részt.

A legtöbbjük esszenciális, ami azt jelenti, hogy a szervezetünk saját maga nem képes előállítani, hanem kizárólag külső forrásokból, táplálkozás útján juthatunk hozzájuk.

Kivétel ezalól a D-vitamin, amelyet a szervezetünk maga is termel napfény (UV-sugárzás) hatására. Néhány másik vitamint (B 2 -, B 12 - és K-vitamin, biotin, pantoténsav, folsav) a vastagbélben élő jótékony baktériumok is képesek előállítani, amit szervezetünk hasznosítani tud. Ezek mennyisége azonban önmagukban nem elegendő, így ezen vitaminok teljes igényének fedezésére is szükségesek pluszban étrendi források.

Vízben és zsírban oldódó vitaminok

Vízben oldódódó és zsírban oldódó vitaminokat különböztetünk meg. Utóbbiakat a szervezet a zsírszövetekben tárolja, a vízben oldódó vitaminokat ezzel szemben nem tudja raktározni, a fölösleges mennyiséget a vesék kiválasztják.

Vitaminhiány és túlzott vitaminbevitel

Régen sokan szenvedtek a vitamin-hiánybetegségek (hipovitaminózis) tüneteitől. llyen például a rachitis, azaz az angolkór (D-vitamin-hiány), a skorbut (C-vitamin-hiány), a beriberi (B 1 -vitamin-hiány) és a pellagra (B 3 -vitamin-hiány). Ma ezek a betegségek Közép-Európában gyakorlatilag már alig fordulnak elő, egészséges, változatos étrend mellett.

Ha ezekben az országokban valaki mégis vitaminhiányban szenved, akkor többnyire valamilyen gyomor- vagy bélbetegség állhat a háttérben, ami a táplálékból történő megfelelő vitaminfelvételt akadályozza, vagy súlyos májbetegség. Gyakran egyoldalú táplálkozás is súlyosbítja a problémát. Az alkoholizmus is okozhat vitaminhiányt. Ebben az esetben orvosi felügyelet mellett a hiányzó vitamin gyógyszeres pótlása szükséges.

Vitamintúladagolás sok vitamin esetében gyakorlatilag nem fordulhat elő, de néhányuknál, főleg a zsírban oldódó vitaminoknál viszont már bekövetkezhet, elsősorban akkor, ha szintetikus vitamint szed valaki túlzott mennyiségben.

A vitaminszint mérése

A vitaminszint meghatározását az orvosok csak ritkán végeztetik el. Többnyire csak a B 12 -vitamin, a folsav és a D-vitamin meghatározására lehet szükség. A többi vitamin esetében kérdéses, hogy érdemes-e mérni a koncentrációjukat. Nagyon nehéz ugyanis meghatározni ezeknek a vitaminoknak a referenciaértékeit, ezért nem tudhatjuk pontosan, hogy a mért érték normális-e vagy sem.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: NetDoktor.de