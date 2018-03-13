Prediabéteszről akkor beszélünk, mikor valakinek a vércukorszintje magasabb a normálisnál, de még nem érte el azt a szintet, amikor már 2-es típusú cukorbetegségről beszélünk.

A prediabétesz 2-es típusú cukorbetegséggé alakulhat

Beavatkozás nélkül a prediabétesz 2-es típusú diabétesszé fejlődik legfeljebb 10 éven belül. Ráadásul, ha Ön prediabéteszben szenved, a cukorbetegséghez kapcsolódó hosszú távú egészségügyi károsodások, mint például a szivet és keringési rendszert érintő elváltozások, lehet, hogy már meg is indultak a szervezetében.

A prediabétesz életmódváltással visszafordítható

Jó hír azonban, hogy ekkor még lehetősége van arra, hogy javítsa az egészségét, amivel a prediabétesznek 2-es típusú cukorbetegséggé fejlődése elkerülhető. Az életmódbeli változtatások, mint az egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás és az egészséges testsúly fenntartása által a vércukorszint visszaállhat a normális értékre.

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Prediabéteszre figyelmeztető jelek

Ugyan vannak figyelmeztető jelek, amikre érdemes odafigyelni, mégis gyakran előfordul, hogy a prediabétesznek nincsenek különösebb tünetei. A bőr elsötétedése az egyike a prediabétesz kevés jeleinek, mely főként a nyakat, hónaljat, könyököt, térdet vagy kézfejet érinti.

Amennyiben az alábbi tüneteket észleli, az már a 2-es típusú diabéteszre utalhat:

Fokozott szomjúság

Gyakori vizelés

Fáradtság

Homályos látás

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Konzultáljon orvosával, ha a fenti tüneteket észleli, illetve kérjen vércukorszűrést, ha az alábbi kockázati tényezők közül bármelyik előfordul Önnél:

túlsúlyos, és a testtömegindexe 25 fölött van

inaktív, mozgásszegény életet él

elmúlt 45 éves

a családban előfordult 2-es típusú diabétesz

terhessége során kialakult önnél a gesztációs diabétesz (terhességi cukorbetegség), vagy 4 kg súly feletti gyermeket szült

PCOS-ben (új nómenklatúra szerint PMOS-ben) szenved

magas a vérnyomása

a HDL-koleszterin-szintje 35 mg/dl (0.9 mmol/l) alatt van, illetve a trigliceridszintje meghaladja a 250 mg/dl-t (2.83 mmol/l)

rendszeresen 5,5 órát vagy annál kevesebbet alszik éjszakánként

Mi okozhatja a prediabéteszt?

A prediabétesz pontos oka nem ismert, ám a kutatók felfedezték, hogy bizonyos gének összefüggésben állnak az inzulinrezisztenciával. Emellett az életmódtényezők – a többlet zsír, különösen a hastájékon, és az inaktív életmód – szintén fontos faktorok a prediabétesz kialakulásában.

A prediabéteszben szenvedők szervezete a cukorbetegekéhez hasonlóan nem megfelelően szállítja a sejtekbe a glükózt és nem megfelelően raktározza. Ez azt okozza, hogy a cukor a véráramban halmozódik fel, ahelyett hogy az izmokat és szöveteket alkotó sejteket táplálná. A szervezetben található glükóz nagy része az általunk elfogyasztott élelmiszerből származik. Minden olyan élelmiszer, mely szénhidrátot tartalmaz (nem csak az édes ízűek) befolyásolja a vércukorszintet. Emésztés során a cukor a véráramba jut és az inzulin segítségével a szervezet sejtjeiben felszívódva azokat energiával látja el.

Az inzulin a hasnyálmirigy által termelt hormon. Amikor eszünk, a hasnyálmirigy ezt a hormont juttatja a véráramba, csökkentve a cukor mennyiségét a vérben. Amint a vércukorszint csökken, a hasnyálmirigyben termelődő inzulin mennyisége is. Prediabétesz esetén ez a folyamat már nem megfelelően működik. Ahelyett, hogy a sejteket táplálná, a cukor a véráramban halmozódik fel, ami akkor fordul elő, ha a hasnyálmirigy nem termel elegendő inzulint, vagy a sejtek ellenállóvá válnak az inzulin hatásával szemben.

Kockázati tényezőt jelent a családban előforduló cukorbetegség, valamint a túlsúly és a mozgásszegény életmód.

Szövődmények

A nem kezelt prediabétesz legsúlyosabb szövődménye a 2-es típusú cukorbetegséggé alakulás, melynek szövődményei a következők:

magas vérnyomás

magas koleszterinszint

szívbetegség

stroke

vesebetegség

vakság

amputáció

Vizsgálatok és diagnózis

A prediabétesz vizsgálatára az alábbi teszteket alkalmazhatja az orvos:

Glikolizált hemoglobin A1c (HbA1c) vizsgálat – Ez a vérvizsgálat a szervezet átlagos vércukorszintjét mutatja az elmúlt 2-3 hónapra. Működésének alapja a vércukorhoz kapcsolódó hemoglobinnak, a vörösvértestek oxigénszállító fehérjéjének mérése. Minél magasabb a vércukorszint, annál több hemoglobin kapcsolódik a cukorhoz. A 6-6.5 közötti HbA1c szint prediabéteszt jelez. A 6.5 fölötti érték cukorbetegségre utal. Terhesség vagy hemoglobinváltozat megléte esetén azonban a teszt pontatlan eredményeket adhat.

– Ez a vérvizsgálat a szervezet átlagos vércukorszintjét mutatja az elmúlt 2-3 hónapra. Működésének alapja a vércukorhoz kapcsolódó hemoglobinnak, a vörösvértestek oxigénszállító fehérjéjének mérése. Minél magasabb a vércukorszint, annál több hemoglobin kapcsolódik a cukorhoz. A 6-6.5 közötti HbA1c szint prediabéteszt jelez. A 6.5 fölötti érték cukorbetegségre utal. Terhesség vagy hemoglobinváltozat megléte esetén azonban a teszt pontatlan eredményeket adhat. Éhgyomri vércukorvizsgálat – Ebben az esetben a vérvételt megelőző 8 órán/éjszakán át nem szabad enni. Ennél a tesztnél a 100 mg/dl vagy 5.6 mmol/l érték normális. A 100-125 mg/dl (5.6-6.9 mmol/l) érték prediabéteszt jelez, míg az ennél magasabb érték cukorbetegségre utal.

– Ebben az esetben a vérvételt megelőző 8 órán/éjszakán át nem szabad enni. Ennél a tesztnél a 100 mg/dl vagy 5.6 mmol/l érték normális. A 100-125 mg/dl (5.6-6.9 mmol/l) érték prediabéteszt jelez, míg az ennél magasabb érték cukorbetegségre utal. Orális glükóztolerancia teszt – Nyolc órás/egész éjszakás koplalás után vesznek vérmintát, majd egy cukros oldat elfogyasztása után két órával ismét vércukorszintmérésre kerül sor. Ennél a tesztnél a 140-199 mg/dl (7.8-11 mmol/l) érték prediabéteszt jelez, míg az ennél magasabb érték cukorbetegségre utal.

Amennyiben az Ön vércukorszintje normális, az orvos rendszeres szűrővizsgálaton való részvételt javasol. Prediabétesz megléte esetén további vizsgálatokra kerül sor, mint például összkoleszterin-, HDL-, LDL-, trigliceridmérés, illetve vizsgálják, van-e fehérje a vizeletben, ami az esetleges korai vesekárosodásra utal.

Megelőzés

A fentiekben ismertetett egészséges életmódra való áttérés segít megelőzni a prediabétesz kialakulásának kockázatát, illetve annak 2-es típusú cukorbetegséggé fejlődését még abban az esetben is, ha az többször is előfordult már a családban.

Gondolja meg, hiszen a cukorbetegség mellett számos egyéb betegség kialakulása is megelőzhető egészséges táplálkozással, rendszeres testmozgással és az egészséges testsúly fenntartásával!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Prediabetes (Mayo Clinic)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus