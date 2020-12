Babalátogatás - Milyen szabályokat tartsunk be, ha látogatóba megyünk?

Egy család életében nagy öröm a gyermek születése és természetes, hogy a rokonság, a barátok is kíváncsiak a kicsire és mielőbb látogatni mennének. Ezekkel a látogatásokkal azonban bánjunk óvatosan.

Az újszülött, a kis csecsemő immunrendszere éretlen, még nem olyan fejlett, mint a nagyobb gyermekeké vagy a felnőtteké.

Megszületéskor, újszülöttkorban és a csecsemőkor kezdeti időszakában, hozzávetőlegesen 3 hónapos korig még a magzati korban a méhen belüli élet során kapott IgG típusú anyai ellenanyagok jelentik a fertőzésektől való védelmet. A várandósság során a méhlepényen keresztül jutnak az anyai szervezetből az ellenanyagok a magzatba, amelyek azonban a megszületés után idővel már eltűnnek a csecsemő szervezetéből. Erre az időszakra azonban a védelmet a szoptatás során az anyatejjel átjutó immunanyagok biztosítják. Ezért is rendkívül fontos, hogy az édesanyák szoptassák a kis csecsemőket.

Az eddigiekből is látható, hogy bár a természet igyekszik gondoskodni a fertőzések elleni védelemről, a kisbabák sokkal inkább esendőek a kórokozókkal szemben, mint a későbbi életkorokban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy bizonyos szabályokat betartsanak a kisgyermekes családoknál, azok is, akik felkeresik őket rokoni vagy baráti látogatás céljából.

Ha látogatóba megyünk

Nemcsak az fontos, hogy a látogatást a vendég a család és a kisbaba napirendjéhez alkalmazkodva, számukra megfelelő időpontra beszélje meg és tartsa is be, hanem az is, hogy tapintatosan rövid ideig tartson a látogatás a csecsemőt nevelő családnál. Természetesen, amennyiben éppen alszik a kisbaba ebben az időben, ne várjuk el, hogy a kedvünkért felébresszék a szülők.

Ezeken az úgymond udvariassági szabályokon túlmenően azonban még fontosabb egészségügyi és higiénikus szabályokat is be kell tartaniuk a „babanézőknek”.

Az első és legfontosabb, hogy csakis egészségesen menjünk látogatóba. Ajakherpesz vagy annak „előérzete” esetén is tilos a kisbabához menni. Újszülöttekben, kis csecsemőkben a herpeszvírus-fertőzés súlyos herpes encephalitist (herpeszvírus okozta agyvelőgyulladás) okozhat!

Megemlítendő még az újszülöttekre, fiatal csecsemőkre veszélyes, cseppfertőzéssel terjedő, súlyos alsó légúti megbetegedést okozó RSV-fertőzés (respiratory syncytial vírus okozta fertőzés), mely idősebb gyermekeknél többnyire csak enyhe felső légúti tünetekkel jár.

Ha egészségesen megyünk a kisbabához (és csakis így mehetünk!), akkor se puszilgassuk, a kezét ne fogdossuk össze, és egyáltalán ne is vegyük fel, hacsak az édesanya ezt meg nem engedi. Természetesen már a lakásba érve megszabadulunk az utcai cipőtől és kezet is mosunk. Ezek alapvető higiéniai szabályok.

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos, csecsemő- és gyermekgyógyász