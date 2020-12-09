Babalátogatás - Milyen szabályokat tartsunk be, ha látogatóba megyünk?

Az újszülött immunrendszere még nem elég fejlett ahhoz, hogy akárcsak egy felnőtt számára ártalmatlannak tűnő fertőző betegséggel is megbirkózzon, ezért főszabály, hogy csak akkor menjünk látógatóba, ha egészségesek vagyunk. Milyen szabályokat kell még betartanunk?

Egy család életében nagy öröm a gyermek születése és természetes, hogy a rokonság, a barátok is kíváncsiak a kicsire és mielőbb látogatni mennének. Ezekkel a látogatásokkal azonban bánjunk óvatosan!

A kisbabák sokkal védtelenebbek a kórokozókkal szemben

Az újszülött, a kis csecsemő immunrendszere éretlen, még nem olyan fejlett, mint a nagyobb gyermekeké vagy a felnőtteké.

Megszületéskor, újszülöttkorban és a csecsemőkor kezdeti időszakában hozzávetőlegesen 3 hónapos korig még a magzati korban a méhen belüli élet során kapott IgG típusú anyai ellenanyagok jelentik a fertőzésektől való védelmet. A várandósság során a méhlepényen keresztül jutnak az anyai szervezetből az ellenanyagok a magzatba, amelyek azonban a megszületés után idővel már eltűnnek a csecsemő szervezetéből. Erre az időszakra azonban a védelmet a szoptatás során az anyatejjel átjutó immunanyagok biztosítják. Ezért is rendkívül fontos, hogy az édesanyák szoptassák a kis csecsemőket.

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Az eddigiekből is látható, hogy bár a természet igyekszik gondoskodni a fertőzések elleni védelemről, a kisbabák sokkal inkább esendőek a kórokozókkal szemben, mint a későbbi életkorokban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy bizonyos szabályokat betartsanak a kisgyermekes családoknál, azok is, akik felkeresik őket rokoni vagy baráti látogatás céljából.

Ha látogatóba megyünk

Nemcsak az fontos, hogy a látogatást a vendég a család és a kisbaba napirendjéhez alkalmazkodva, számukra megfelelő időpontra beszélje meg és tartsa is be, hanem az is, hogy tapintatosan rövid ideig tartson a látogatás a csecsemőt nevelő családnál. Természetesen, amennyiben éppen alszik a kisbaba ebben az időben, ne várjuk el, hogy a kedvünkért felébresszék a szülők.

Ezeken az úgymond udvariassági szabályokon túlmenően azonban még fontosabb egészségügyi és higiéniai szabályokat is be kell tartaniuk a „babanézőknek”.

Az első és legfontosabb, hogy csakis egészségesen menjünk látogatóba!

Ajakherpesz vagy annak „előérzete” esetén is tilos a kisbabához menni. Újszülöttekben, kis csecsemőkben a herpeszvírus-fertőzés súlyos herpes encephalitist (herpeszvírus okozta agyvelőgyulladás) okozhat!

Megemlítendő még az újszülöttekre, fiatal csecsemőkre veszélyes, cseppfertőzéssel terjedő, súlyos alsó légúti megbetegedést okozó RSV-fertőzés (respiratory syncytial vírus okozta fertőzés), mely idősebb gyermekeknél többnyire csak enyhe felső légúti tünetekkel jár.

Ha egészségesen megyünk a kisbabához (és csakis így mehetünk!), akkor se puszilgassuk, a kezét ne fogdossuk össze, és egyáltalán ne is vegyük fel, hacsak az édesanya ezt meg nem engedi. Természetesen már a lakásba érve megszabadulunk az utcai cipőtől és kezet is mosunk. Ezek alapvető higiéniai szabályok.

Arra vonatkozóan nincs szakmai ajánlás, hogy a kisgyermek milyen idős koráig ajánlott mindenképp fokozottan ügyelni a fenti szabályokra, ez függ az egyéni jellemzőktől is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos, csecsemő- és gyermekgyógyász