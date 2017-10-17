Megtartani könnyebb, mint visszanyerni: az egészséges testsúly

Közismert tény, hogy a túlsúly, illetve az elhízás komoly kockázatot jelent az egészségünkre. Minél nagyobb a felesleg rajtunk, annál nagyobb eséllyel alakul ki szív- és érrendszeri megbetegedés, cukorbetegség vagy mozgásszervi probléma. A normális testsúllyal rendelkező embereket nagyobb valószínűséggel kerülik el ezek a betegségek.

Ezért is hívják a normális testsúlyt egészséges testsúlynak, és emiatt nagyon fontos, hogy ügyeljünk a megtartására.

Mindegy, hogy valaki jó genetikai adottságokkal rendelkezik, és ezért esik a testtömeg indexe a normális kategóriába, vagy fogyókúrával sikerült elérnie az áhított célt, a lényeg az, hogy hosszú távon meg tudja őrizni a jó formáját. Ha a fogyókúra sikeres volt, és beállt egyfajta rendszer, az energia-egyensúlyt ne borítsuk fel, azaz ne engedélyezzünk magunknak nagyobb adagokat, vagy kevesebb testmozgást, mert így könnyedén visszatérhetünk a fogyókúrát megelőző állapotunkhoz.

Szervezetünk energia szempontjából akkor van egyensúlyban, ha a szervezet összes energiafelhasználása megegyezik a bevitt kalóriák mennyiségével. Mindezt a táplálkozás és mozgás egyensúlyának fenntartásával biztosíthatjuk.

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Nem várhatunk várjunk jó eredményt, ha nem mozgunk eleget

Az aktív életmód az egészséges testtömeggel rendelkezők számára is ajánlott. Számos jótékony hatásán túl a mozgás során termelődő hormonoknak köszönhetően az általános közérzetre is jótékony hatással van. A heti rendszerességű fizikai aktivitás (legyen szó például kocogásról, kerékpározásról, úszásról, vagy aerobikról) fitt, energikus formában tart minket a mindennapokban.

Mik a helyes táplálkozás alapelvei?

Az étkezések során nagyon fontos, hogy egészségünk és testsúlyunk fenntartása érdekében törekedjünk a mértékletességre. Még akkor is kerüljük a túlevést, ha úgy gondoljuk, megfelelő testsúlyunk az anyagcserénk optimális működésének köszönhető, mert a falánkságot idővel megbosszulhatja szervezetünk. Figyeljünk oda arra, hogy mit és mennyit eszünk, ne habzsoljunk – mindig gondoljunk arra, hogy lényegesen könnyebb megtartani az ideális testtömeget, mint kemény, izzadsággal teli munkával elérni azt.

Szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok - Miből mennyit?

A kalóriák számán kívül a változatos étrend követése sem utolsó szempont, hiszen az egészséges testsúly csak kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozással tartható, amely megfelelő arányban tartalmazza a szervezetnek szükséges szénhidrátokat, fehérjéket és zsírokat, emellett vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben gazdag.

Az ideális arány normális testsúlyú, egészséges személy esetén az, ha a szénhidrátok alkotják étrendünk alapját, vagyis kalóriabevitelünk 55-60%-át ezek biztosítják. Ezen túlmenően a zsírok napi energiánk 25-30%-át, és a fehérjék ennek 20-25%-át fedezik.

A mértékletesség szerepe

Nem csupán diétázás alatt, hanem normális étrend mellett is tartsuk szem előtt azokat az alapvető elveket: kerüljük az egyszerű szénhidrátban gazdag élelmiszerek (mint például fehér liszt, kristálycukor) túlzott fogyasztását, illetve legyünk óvatosak a zsírban gazdag ételekkel, például a szaftos húsfélékkel, majonézes salátákkal, tejszínes édességekkel is. Amennyire csak lehetőségünk és ízlésünk engedi, törekedjünk változatosságra. Alapszabály, hogy mindent szabad enni, de csak mértékkel. Ha épp egy kis kocka csokoládét vagy sült szalonnát kívánunk meg, nem kell azonnal sutba vágni a gondolatot, kis mennyiséget, nem napi rendszerességgel nyugodtan engedélyezhetünk magunknak.

Folyadékpótlás - nem csak nyáron fontos

Szervezetünk egészséges működése érdekében ne feledkezzünk meg az elegendő mennyiségű folyadékfogyasztásról sem. A legoptimálisabb, ha csapvízzel, ásványvízzel fedezzük a napi szükségletet, de természetesen az egyéb italok, például teák, gyümölcslevek, limonádék is kiegészíthetik vízfogyasztásunkat.

A túlzott kalóriabevitel elkerülése érdekében válasszuk az alacsonyabb hozzáadott cukortartalmú termékeket, illetve azokat, amelyek a cukor helyett, valamilyen édesítőszerrel készültek. Ma már az otthoni sütéshez-főzéshez is számtalan édesítőszer közül választhatunk, mint például a sztívia, vagy a nyírfacukor.



Mi a különbség a cukrok és az édesítők között?

Az ideális testtömeg elérése – legyen szó akár fogyókúráról, akár hízókúráról – mindenképpen nagy munkát, sok odafigyelést, kitartást és türelmet igényel tőlünk, ezért ha megérkeztünk a kitűzött célunkhoz, egészségünk és jólétünk érdekében igyekezzünk megtartani.

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Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember