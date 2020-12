Az elhízott 2-es típusú diabéteszes betegek kezelése

Az elhízás és a 2-es típusú diabétesz napjainkban az iparilag fejlett országok legjelentősebb népegészségügyi problémája, gyakoriságuk az elmúlt években járványszerűen emelkedett. A két betegség társulása igen gyakori. Az elhízottak jelentős részénél már észlelhető valamilyen metabolikus anyagcsere-eltérés, prediabétesz, diabétesz. A krónikus szövődmények, társbetegségek kialakulásának kockázata a két betegség társulása esetén összeadódik, tovább emelkedik.

Életmódkezelés

Az elhízott 2-es típusú cukorbetegek kezelése során nagy hangsúlyt kap az életmódkezelés, ennek két fő pillére a diéta és a rendszeres testmozgás bevezetése. Az ötszöri, elosztott mennyiségű, általában 160g szénhidrát összmennyiséget tartalmazó, 1300-1400 kcal energia tartalmú étrend tartása szükséges, mely testsúlycsökkentő hatású, valamint a vércukorértékek normalizálásához elengedhetetlen.

Emellett fontos megemlítenünk a rendszeres testmozgást, mely testsúlycsökkentő hatású, javítja az inzulinérzékenységet, és a vércukorértékek optimalizálásában fontos tényező lehet.

Túlsúlyos egyéneknél a mozgásprogram fokozatos felépítése kiemelten fontos.

Gyógyszeres kezelés

A vércukorcsökkentő készítmények közül célszerű olyan gyógyszer választása, mely önmagában testsúlycsökkentő hatással is rendelkezik.

Az elsődleges kezelés továbbra is a legújabb magyar és nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve a metformin. Amennyiben a beteg nem éri el a kezelési célértéket, célszerű a kezelését testsúlycsökkentő hatású antidiabetikus készítménnyel kiegészíteni. A leggyakrabban alkalmazott két ilyen gyógyszercsalád egyike a GLP1-analógok csoportja, melyek bőr alá fecskendezve alkalmazandóak, napi, illetve heti adagolású készítmény formájában. Hatásukat bélhormonok útján fejtik ki, a hasnyálmirigy inzulintermelését fokozzák, emellett a gyomor ürülését lassítják, és bizonyos készítmények az agyi éhségközpontra is gátló hatással vannak. Mellékhatásaik nem gyakoriak, ritkán émelygést, hasmenést okozhatnak.

A másik testsúlycsökkentő hatású szájon át adandó készítmény az SGLT2-gátló gyógyszercsoport, mely a vese cukorürítésének fokozásával csökkenti a vércukorszintet és összetett hatások révén testsúlycsökkentő hatású.

Mindkét gyógyszercsoportba tartozó készítmények biztonságosak, több éve hazánkban is elérhetőek, egyes képviselőik irodalmi adatok alapján a szív-érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát is csökkentik.

Összefoglalás

A túlsúlyos 2-es típusú cukorbetegek kezelése igen nehéz, komplex feladat, a páciensek rendszeres ellenőrzése, biztatása és ismételt oktatása szükséges. Hangsúlyoznunk kell, hogy önmagában a testsúlycsökkentés igen jelentősen javítja a szénhidrát-anyagcserét, javul az inzulinérzékenység, az antidiabetikus gyógyszerek adagja is csökkenthető. A tartósan normál vércukorszint elérésével az idült szövődmények kialakulása megelőzhető.

