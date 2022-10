Minél előbb, annál jobb: kezeljük a diabéteszt mielőtt kialakulna!

A cukorbetegséget lehetőleg korszerű, a szövődményeket megelőző, kombinált gyógyszeres terápiával érdemes kezelni, akár már jóval azelőtt, hogy a diagnózis kimondható lenne, vagyis akár már a cukorbetegséget megelőző prediabéteszes állapotban - javasolja Dr. Ralph DeFronzo diabetológus, a Diabetes Mellitus Nemzetközi Tankönyvének szerkesztője, a cukorbetegség orvosbiológiai kutatója.

A több mint 800 diabetológiai publikáció szerzője szerint a 2-es típusú cukorbetegség kezelése során az egyik fő probléma, amellyel meg kell küzdeni, annak a felismerése, hogy a diabétesz valójában nagyon bonyolult betegség, mivel legalább nyolc különféle patofiziológiai rendellenességgel járhat együtt. Nyilvánvaló, hogy egyetlen gyógyszer sem képes nyolc kórélettani hibát kijavítani. Olyan gyógyszereket kell tehát a kezelés során kiválasztani, amelyek ténylegesen visszafordítják az ismert etiológiai problémákat, és ezeket kombinációban kell használni. Ne ijedjen meg tehát az a 2-es típusú cukorbeteg, akinek orvosa kombinált terápiát javasol!

Hirdetés

Ma szerencsések vagyunk, mert többféle újtípusú gyógyszer áll rendelkezésre, amelyek kombinálva is használhatók, és meglehetősen hatékonyak. Dr. Ralph DeFronzo szerint négy nagyon jó gyógyszerünk is van. A lista elejére a glukagonszerű peptid 1 (GLP-1) receptor agonistákat sorolja (pl. liraglutid, lixisenatid, albiglutid ), ezt követik a sorban a nátrium-glükóz kotranszporter 2 (SGLT2) inhibitorok (pl. dapagliflozin), valamint a pioglitazon. Ez az a három gyógyszer, amelyet Dr. DeFronzo kombinálva használ a terápia megkezdésére minden cukorbetegénél, függetlenül attól, hogy mi a kezdő haemoglobin A1c érték.

Bővebben az új típusú szerekről a diabétesz terápiában A GLP-1 a bélrendszer alsóbb részeiben termelődik, a nyálkahártya speficikus, ún. L-sejtjeiben. Elválasztásának ingerét a táplálékbevitel, döntően annak szénhidráttartalma jelenti, aminek következtében az éhomi állapotban megfigyelhető plazmaszint közel háromszorosára emelkedik. A GLP-1 glükózfüggő módon fejti ki hatását, azaz a vércukorszint emelkedésével összefüggésben fokozódik hatása, süllyedésekor pedig csökken. Ezen tulajdonságból adódóan remélhető volt, hogy terápiás alkalmazásakor cukorbetegekben nem kell számítani hipoglikémia kialakulására.

A GLP-1 az inzulinelválasztás fokozásán kívül további olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek a terápiás felhasználhatóság felé terelték a kutatók figyelmét. A GLP-1 az inzulinelőállítás minden lépését stimulálja, fokozza DNS szinten az inzulingén aktivitását, gátolja a glukagonszekréciót, lassítja a gyomorürülést és csökkenti az étvágyat. Így a 2-es típusú cukorbetegségben számos előnnyel rendelkezik az eddigi gyógyszerekkel szemben, illetve az étvágycsökkentő hatás testsúlycsökkenésben nyilvánul meg, aminek az előnye kézenfekvő.

Az SGLT-2-gátlók a 2-es típusú diabétesz kezelésére szolgáló orális antidiabetikumok korszerű hatástani csoportját képezik. A rövidítés a hatásmechanizmusra utal (sodium-glucose co-transporter-2 inhibitor: nátrium-glukóz kotranszporter-2-gátló), a készítmények veseközpontú támadásponttal fejtik ki hatásukat, a glükóz vizelettel való ürülését fokozzák, aminek következtében a vércukorértékek csökkenek. Az SGLT-2-gátlók nemcsak az antidiabetikumokra alapvetően jellemző vércukorszint csökkentő hatással rendelkeznek, hanem egyéb kedvező hatásaik is vannak. Ilyen a testsúly- és a vérnyomás-csökkenés, a jó kombinálhatóság, a tablettás kiszerelés, a kedvező mellékhatásprofil, a biztonságosság, és - a legújabb adatok alapján - az előnyös kardiovaszkuláris és vesevédő hatás.

A pioglitazont a vércukorszint normalizálására használják, vagy önmagában, vagy metforminnal, illetve glimepiriddel kombinálva, a kifejezetten fokozott inzulinrezisztenciával járó esetekben.

De mi is a negyedik a szakember listáján? Meglepődhet, de ez a régi, jól bevált metformin. Bár ez továbbra is egy közkedvelt, és hatásos gyógyszer, ma már sokkal hatásosabbak is rendelkezésre állnak, állítja Dr. Ralph DeFronzo.

Lásd még A diabétesz gyógyszeres kezelése

Kombinált terápia a szív-érrendszeri a szövődmények csökkentéséért

Hogy miért vannak sokkal jobb gyógyszereink? Ezek a gyógyszerek nemcsak csökkentik az HgbA1c-t, hanem hosszú ideig célértéken is tartják azt. Ezen túlmenően más előnyökkel is járnak: méghozzá szív- és vesevédő hatással rendelkeznek. Ez annak tekintetében különösen fontos információ, ha feltesszük a kérdést: mi a legnagyobb probléma cukorbetegeknél? Mi a legveszélyesebb rájuk nézve, miben halnak meg? A válasz: a szív-érrendszeri betegségekben.

A GLP-1-receptor agonistákról, az SGLT2-gátlókról és a pioglitazonról is meggyőző adatok állnak rendelkezésünkre arról, hogy szívvédő hatásúak és emellett vesevédőek is. Nincs azonban olyan adatunk, amely arra utalna, hogy a metformin is rendelkezne ilyen hatással – mondja DeFronzo.

A progresszió minél korábbi kezelése

A 2-es típusú cukorbetegség korai kezelése alapvető fontosságú, mert ebben a betegségben a hasnyálmirigy inzulintermelő béta-sejtjeinek működése károsodott, és a cukorbetegség valójában progresszív béta-sejt-elégtelenség. A másik probléma az, hogy idővel kezdjük elveszíteni a béta-sejtek tömegét. Elengedhetetlen tehát, hogy korán elkezdődjön nemcsak a béta-sejtek működésének javítása, hanem annak biztosítása is, hogy megakadályozzuk a béta-sejtek apoptózisát, vagyis pusztulását.

Az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeknél végzett Diabetes Control and Compplications Trial (DCCT) és a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeken végzett Egyesült Királyság Prospektív Diabetes Study (UKPDS) tanulmányából az is kiderült, hogy ha korán kezdjük a terápiát, akkor hosszú távon az érrendszeri szövődmények megelőzésében is élen lehet járni, vagyis a cukorbetegek élete és egészsége hosszútávon megőrizhető és karbantartható.

Dr. Ralph DeFronzo szerint a terápiát tehát már a prediabéteszes állapotban érdemes elkezdeni. Indoklása szerint számos tanulmány kimutatta, hogy pontosan ugyanazok a patofiziológiai zavarok vannak jelen a prediabéteszes betegekben, mint a diabéteszes betegekben. Meggyőződése, hogy minél korábban kezdik a terápiát, annál jobb lesz a betegek kontroll vércukor eredménye, és annál hatékonyabb a mikro- és makrovaszkuláris szövődmények megelőzése.

Lásd még A prediabétesz felismerése és kezelése

Szerző: WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: Treat Patients Before Type 2 Diabetes Develops (Medscape); A GLP-1-receptor-agonista exenatid helye a 2-es típusú diabetes terápiájában (Magyar Diabetes Társaság); Jermendy György – Wittmann István: SGLT-2-gátlók a diabetológiai gyakorlatban, Medicina Könyvkiadó