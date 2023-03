Tegyük rendbe a fogalmakat! - Inzulinrezisztencia, prediabétesz, diabétesz

A szénhidrátháztartás zavarainak több formája is ismert. Több olyan állapot is létezik, ami a diabétesz megelőző állapotának számít, viszont sok esetben odafigyeléssel, életmódváltással - szükség esetén akár gyógyszeres terápiával - megelőzhető, de legalábbis késleltethető a cukorbetegség kialakulása.

Megelőző állapotnak – bár nem tudjuk feltétlenül kinél, mikor és milyen eséllyel alakul ki cukorbetegség – több kórfolyamat is számít:

Inzulinrezisztencia

Megfelelő inzulintermelés mellett érzéketlenné válnak a célszervek (pl. zsírszövet, izom) az inzulin hatására. Csökken a sejtek glükózfelvétele, mely miatt emelkedhet a vércukorszint, mely hatására még tovább fokozódik a hasnyálmirigy inzulin elválasztása - részben eredménytelenül. Nő a testsúly, a szervezet zsírtartalma, mely ördögi kör révén egyre erősíti az inzulinra történő rezisztens „viselkedést”. Idővel és hajlamtól is függően a kimerült hasnyálmirigy nem képes már a fokozott, vagy normális szintű inzulintermelést sem biztosítani és cukorbetegség alakul ki. Először cukorterhelés kapcsán magas inzulin szintek észlelhetőek, súlyosabb esetben a vércukorszintje is emelkedik már.

Hirdetés

Prediabétesz, vagy IFG és IGT:

IFG (impaired fasting glycaemia), vagy emelkedett éhgyomri vércukorszint

Egyszeri éhgyomri vérvétellel magasabb vércukorérték mérhető, mely azonban nem meríti még ki a diabétesz fogalmát. A normális éhgyomri vércukorszint 6 mmol/l értékig mérhető, 7 mmol/l érték felett már diabéteszről beszélhetünk. IFG esetén az éhgyomri vércukor 6,1-7 mmol/l közötti értéken van. Szűrés segítségével évente egy alkalommal szükséges teljes laborral ellenőrizni a kórfolyamatot.

IGT (impaired glucose tolerance), vagy csökkent glükóztolerancia

Szintén prediabétesz állapot, ahol az éhgyomri vércukorszint 7 mmol/liter alatt van, tehát nincs cukorbetegség, de cukorterheléses vizsgálat során a normál tartomány feletti értékek igazolódnak (7,8-11 mmol/l közötti értékek).

I-es típusú diabétesz

Autoimmun eredetű eltérés, a hasnyálmirigy inzulint termelő béta sejtjeinek pusztulásával jár, először csökkent inzulintermelés, majd mindenképpen inzulinhiány alakul ki, mely miatt csak ennek pótlásával tartható kordában a betegség. Súlyos szövődménye az akár eszméletvesztéssel, kómával járó ketoacidotikus állapot.

Gyakran fiatalkorban akár csak ezen súlyos állapot kapcsán derül ki a betegség. A fiatalkorban induló cukorbetegség egész élethosszig elkíséri a beteget, ezért a megfelelő életmód, beállított terápia alkalmazása, szoros kontroll szerepe nagyon fontos.

II-es típusú diabétesz

A cukorbetegség leggyakoribb formája. Részben az elégtelen inzulinelválasztás, részben az inzulinhatás elégtelensége jellemzi. Elsősorban idősebb korban, fokozatosan emelkedő vércukorértékekkel alakul ki, kifejezetten gyakran társul elhízással (sokszor ez maga váltja ki az elégtelen inzulinhatást) és egyéb társbetegségekkel. Kezdetben megpróbálható életmódváltással kezelni, de gyógyszeres terápiára szinte mindig szükség van, idővel majd akár inzulin adására is. Számos új hatóanyag jelent meg azonban az utóbbi időben, így a kezelésben a partner beteggel szépen rendezhető az anyagcsere állapota.

A tünetek az összes szénhidrátháztartás eltérés kapcsán átfedőek lehetnek. Akár tünetmentes állapot vagy fogyás, hízás, szomjúság, bő vizeletürítés, akár anyagcsere kisiklás, de peteérési zavar, meddőség, fertőzések, bőrtünetek, látászavar is szerepelhet a tünetek között.

Mind az inzulinrezisztencia, mind a prediabéteszes állapotok életmódváltással jó esetben rendezhetőek, vagy akár 50%-al csökkenthető a kockázata a cukorbetegség kialakulásának. Sok esetben, ha ki is alakul cukorbetegség, az későbbi időpontban, később válik kombinált gyógyszer-, netán inzulinszúrás igényűvé.

Diétában nagyon hasznos lehet a személyre szabott dietetikus által meghatározott étrend megbeszélése. Ezen túl is rendkívül sok információ nyerhető az internet segítségével is.

A diéta mellett nagyon fontos a rendszeres testmozgás is, mind a testsúly csökkentésében, mind a vérben keringő cukor felhasználásában is. Amennyiben szükséges, kezelőorvosa gyógyszer adását is szükségesnek tarthatja.

Cukorbetegség esetén a terápia I-es típusnál mindig inzulin adását jelenti, II-es típusnál megelőző életmódváltás, gyógyszeres kezelés, szükség esetén kiegészítő inzulinérzékenyítők, inzulin adása is szükséges, melyről mindig szakorvos dönt.

Mivel a cukorbetegség gyakran alattomosan, tünetmentesen van jelen, kiemelten fontos észben tartani, hogy attól, hogy aktuálisan nincs panasza, vagy „nem érzi, hogy magasabb a vércukra”, rendkívül sok életet veszélyeztető szövődménnyel számolhat, rendezetlen szénhidrátháztartás esetén, így mind a megelőzés, mind a kezelés, diéta, mozgás rendkívül fontos, és együtt éri el hatását.

Ez is érdekelheti

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus