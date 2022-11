Új felfedezések a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásával kapcsolatban

Jelen cikkünkben a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásával kapcsolatos legújabb kutatások eredményeit szeretnénk bemutatni.

A betegség hátterében a hasnyálmirigy inzulintermelésének és az inzulin hatásának csökkenése áll, kialakulásában nagy szerepe van az életmódbeli tényezőknek. A WHO szerint a világon jelenleg körülbelül 422 millióan élnek cukorbetegséggel. A 2-es típusú cukorbetegek száma egyre nő, és sokan nem is tudják, hogy a tüneteik (menstruációs zavarok, gyakori vizeletürítés és szomjúságérzet) már ezt a betegséget jelzik. Jó hír azonban, hogy a tudomány fejlődésének köszönhetően mindig új ismeretekkel gazdagodunk, egyre több segítséget kaphatunk a betegségeink kezeléséhez.

A 2-es típusú cukorbetegség a genetikai hajlamon túl tehát erős összefüggést mutat az életmódunkkal, ebbe pedig számos dolog tartozik bele.

A kronotípusunk szerepe

Mindannyian hallottunk már az éjszakai baglyokról és a hajnali pacsirtákról – az előbbiek később kelnek és késő éjszakáig fentmaradnak, míg a pacsirták napja korán indul és este korán álomra hajtják fejüket. Két amerikai (a Virginai és a Rutgers) egyetem kutatói 51 felnőttet vizsgáltak, akik kevesebb mint heti 60 percet mozogtak, nem dohányoztak és nem volt keringési rendszeri, rák-, illetve diagnosztizált anyagcsere-betegségük. A résztvevőket egy általuk kitöltött kérdőív alapján sorolták az éjszakai (bagoly), illetve a koránkelő (pacsirta) típusokba. Folyamatosan figyelemmel kísérték a testtömegüket, ‑összetételüket, inzulinra való érzékenységüket, illetve egy, a testükre helyezett eszköz segítségével a napközbeni fizikai aktivitásukat is mérték. Ezeken felül nyugalomban és terhelés alatt kilégzési mintákat vettek tőlük, hogy értékelni tudják az anyagcseréjüket.

Ami különbséget találtak, hogy a koránkelő típusok több zsírt égettek el, valamint inzulinérzékenységük is magasabb volt. A nap folyamán az inzulinérzékenységünk is ingadozik, délben a legmagasabb és az este felé haladva folyamatosan csökken. Az éjszakai bagoly típusú emberek általában később étkeztek, mint koránkelő társaik, és több inzulinra volt szükségük a vércukorszintjük hatékony csökkenéséhez (ami már enyhe inzulinrezisztenciát jelent). Ez az anyagcsere-rendellenesség a 2-es típusú cukorbetegség előszobája. Ugyanakkor az aktivitásmérők azt is kiderítették, hogy az éjszakai baglyok a nap folyamán kevesebbet mozogtak. Nyilvánvalóan ilyen kevés fő bevonásával készült vizsgálatból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, ellenben az eredmények rávilágítanak fontos részletekre az életmódunkkal kapcsolatban.

Azt, hogy bagoly vagy pacsirta típusok vagyunk, nem könnyű megváltoztatni, azonban az étkezéseink idejét tudjuk befolyásolni: lehetőség szerint minél korábban reggelizzünk és a vacsora idejét se toljuk ki a késő esti órákra.

A teázás hatása

A teát rendszeresen fogyasztóknak kedvez a következő tudományos eredmény: napi 4 csésze, hozzáadott cukor nélküli tea elfogyasztásával ugyanis sokat tehetünk a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának elkerüléséért. A kutatók 19 tanulmányba bevont több mint egymillió résztvevő adatait vetették össze. Az alanyok a vizsgálatok kezdetén nem voltak cukorbetegek. A 12 éves megfigyelési időszak során azt találták, hogy a napi 1–3 csésze teát fogyasztóknál 4%-kal, míg a napi legalább 4 csésze teát fogyasztók körében 17%-kal csökkent a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata.

A kutatás csupán a teafogyasztás mennyiségét elemezte, figyelmen kívül hagyta a tea típusát és az alanyok nemét.

De miért olyan egészséges a tea?

A fekete teában nagy mennyiségben előforduló teaflavin erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású, mindemellett elősegíti a fehér zsírszövet barna zsírszövetté alakulását, ezáltal támogatja a zsíranyagcserét, a fogyást és a vércukorszint szabályozását. A polifenolok és katekinek szerepet játszanak az immunválasz kialakításában, a véralvadásban és az erek összehúzódásában és elernyedésében, mindazonáltal a cukoranyagcserére is jótékonyan hatnak, mivel növelik a szervezet inzulinérzékenységét. A polifenolok és katekinek mennyisége függ a tea típusától, a készítési és tárolási körülményektől és az esetlegesen hozzáadott egyéb összetevőktől.

Az étrendi tényezők

A harmadik kutatás az étrend és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kapcsolatát elemezte. A legújabb amerikai táplálkozási irányelvek az állati eredetű élelmiszerek korlátozott bevitelét ajánlják. Tudományosan alátámasztott tények szerint napi 100 g vörös hús fogyasztása 22%-kal, míg a feldolgozott húskészítmények (mint a bacon, kolbász, felvágottak) naponta elfogyasztott 50 g-ja 30%-kal növeli a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. A fehér húsok, például a pulyka- és csirkehús esetében ez az érték csak 4%.

A tojás és a hal megfelelő fehérjeforrások a húsok helyett és nem befolyásolják kedvezőtlenül a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását sem. Mindez a vörös húsokhoz képest kevesebb zsírtartalommal, egészségesebb zsírsavösszetétellel és kevesebb állati eredetű vassal magyarázható.

Ugyanakkor nem minden állati eredetű élelmiszernek van kedvezőtlen befolyása a cukoranyagcserénkre. A tejtermékek fontos tápanyag- és vitaminforrások, a tejfehérjéről pedig kiderült, hogy szabályozza az étkezés utáni cukorszintet, a testsúlyt és az étvágyat. A joghurtban található probiotikumok előnyösen hatnak a bél- és immunrendszerre, a testsúlyt is kedvezően befolyásolják. Napi 1 pohár tej 10%-kal, 1 dl joghurt 6%-kal csökkentette a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását, míg ezek az előnyök a sajtok és a teljes zsírtartalmú tejtermékek esetében nem voltak megfigyelhetők.

Az életmód szerepe

Az egy adott élelmiszerre vagy italra való összpontosítás nem jár semmilyen egészségügyi előnnyel, ha figyelmen kívül hagyjuk az egyéb életmódbeli változtatásokat (testmozgás, fehérjében és rostban gazdag, hozzáadott cukortól mentes táplálkozás, egészséges testsúly, a dohányzásnak és a stressznek a kerülése). A tudósok szerint a 2-es típusú cukorbetegség megfelelő étrenddel és tudatosabb életvitellel visszafordítható állapot lehet.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító





