Elérhető-e egyedül diétával a cukorbetegség remissziója?

Amikor az orvosok megvitatják a kezelési lehetőségeket az újonnan diagnosztizált cukorbetegekkel, gyakran nem veszik figyelembe az intenzív, teljes táplálékokat és a túlnyomórészt növényi alapú étrendet, mint lehetséges stratégiát a remisszió elérésére.

A világon 366 millióan szenvednek cukorbetegségben, a 2-es típusú cukorbetegek száma minden országban növekszik. Magyarországon a felnőtt cukorbetegek 100 lakosra jutó száma húsz év alatt megháromszorozódott. Ma hazánkban közel 800 ezer diagnosztizált cukorbeteg ember él, mellettük további 500 ezer azoknak a száma, akik valójában cukorbetegek, de nem tudnak róla, vagy még nem vettek részt diabétesz-szűrésen.

A 2-es típusú cukorbetegség kezelésének elsődleges klinikai célja a remisszió kellene, hogy legyen, és a bizonyítékok azt mutatják, hogy az egyén nem megfelelő étrendje világszerte jelentős oki tényező a 2-es típusú diabéteszben való megbetegedésben és a halálozásban is. Ebben az irányvonalban az életmódorvoslás és szemlélete is nagy segítség lehet.

Hirdetés

A diéta az elsődleges terápia, nem kiegészítő kezelés

A téves feltételezések, miszerint a betegek nem hajlandók intenzív beavatkozásokra (mint amilyen egy teljes életmódváltás) gyakran olyan kezelési terveket eredményezhetnek, amelyek a 2-es típusú cukorbetegséget inkább egy visszafordíthatatlan krónikus betegségként közelítik meg. Holott érdemes úgy gondolni az életmódváltásra, életmódgyógyászatra, mint a betegség progressziójával szembeni, a szövődmények kialakulását megelőző első védelmi vonalra, míg pl. a gyógyszeres kezelésre, és más kezelési lehetőségekre pedig úgy, hogy azokat akkor alkalmazzák csak, ha a kialakult betegség már nem reagál kellően az életmódbeli változásokra.

Szerencsére napjainkra az orvostársadalom is felismeri a változtatás szükségességét. Májusban az Amerikai Életmódorvoslási Kollégium (American College of Lifestyle Medicine ) szakértői nyilatkozatot tett közzé "Étrendi beavatkozások a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére felnőtteknél remissziós céllal", amelyet az Amerikai Klinikai Endokrinológiai Szövetség jóváhagyott, a Táplálkozási és Dietetikai Akadémia támogatásával, és az Endokrin Társaság társfinanszírozásával.

A cukorbetegség kezelésében alkalmazott étrendi ajánlások általában a megelőzésre és a betegségek kezelésére összpontosítanak. A konszenzusos nyilatkozat mögött álló szakértői testület a – gyógyszerek és eljárások nélküli – diétára összpontosított, mint a cukorbetegség tartós remissziójának elsődleges eszközére, nem pedig a kiegészítő terápiaként betöltött gyakoribb szerepére.

Megállítható a cukorbetegség progressziója

Ez a multidiszciplináris szakértői testület (beleértve hét másik orvosi szervezet képviselőit is) egyetértett a teljes élelmiszerekből álló, növényi alapú étrend, és a csökkentett kalóriabevitel hatékonyságában a 2-es típusú cukorbetegség remissziójának elősegítésére, melyet a csökkentett élelmiszermennyiség, az adagok mérete, az energiasűrűség illetve ezen különböző megközelítések kombinációja révén lehet elérni. Kifejezetten egyetértettek abban is, hogy a nagyon alacsony szénhidráttartalmú étrenddel összefüggően jelentős a nemkívánatos események kockázata is. Véleményük szerint tehát igen, elérhető a 2-es típusú diabétesz nyugalmi - remissziós - szakasza pusztán megfelelően beállított diétás tervvel is, amennyiben az követi a fenti kritériumokat.

A testület konszenzusra jutott abban is, hogy a remissziót normál glikémiás mértékként kell meghatározni (normál HgbA1c < 6,5% és normál éhomi glükóz). Ezt a glükózszint csökkenést akkor hívhatjuk remissziónak, ha legalább 3 hónapig sebészeti beavatkozás, egyéb eszközök vagy aktív gyógyszeres terápia nélkül érték el.

Számos tanulmány bizonyítja, hogy a kellően intenzív életmódbeli beavatkozások a 2-es típusú cukorbetegség remisszióját eredményezhetik, hasonló sikeraránnyal, mint bariátriai műtéttel (gyomor bypass, vagy egyéb testsúlycsökkentő műtétek) elérhető eredmények, de a műtét túlzott költségei és a lehetséges szövődmények nélkül. Ennek ellenére sajnos sok esetben a betegeket gyakran kockázatosabb, és invazívabb kezelésekre irányítják, mielőtt az intenzív életmódváltást komolyabban fontolóra vennék.

Bár a hivatkozott szakértői nyilatkozat segíthet a közös döntéshozatalban, de létfontosságú, hogy az életmódváltást, teljes diétás váltást javasoló klinikusok fejlesszék is az ehhez szükséges ismereteket és készségeket, hogy megfelelő tanácsokat tudjanak adni. Ahogy a gyógyszert helyesen kell adagolni a kívánt eredmény eléréséhez, az intenzív életmódbeli beavatkozásokat is kellő mértékben, és megfelelően beállítva „kell adagolni” a remisszió eléréséhez. Például ezeknek a beavatkozásoknak intenzívebbeknek kell lenniük, mint a 2-es típusú cukorbetegség megelőzését célzó beavatkozásoknak. Sok életmódgyógyászati kezelési terv kudarca a nem megfelelő, elégtelen változtatások következménye.

Amennyiben Ön is érintett, egyeztessen háziorvosával, diabetológusával, vagy keressen életmódorvoslásban jártas hazai szakembert, dietetikust.

Szerző: Dr. Szabó Zsuzsanna - WEBBeteg

Forrás: How Diet Alone Can Achieve Remission in Diabetes (Medscape)