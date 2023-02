A bőr öregedése - Időskori bőrelváltozások és kezelésük

A bőr testünk azon szövete, amelyen az esetleg megjelenő elváltozásokat jóformán azonnal észrevehetjük, nagy részének (hacsak nem a hátról van szó) állapotát folyamatosan szemmel tarthatja mindenki. És ezt ajánlatos is megtennie - fogalmazta meg már a bevezetőjében dr. Sárdy Miklós a Semmelweis Egyetem egyik legutóbbi Szenior Akadémia előadásának fő üzenetét.

A bőrben sejtszinten molekuláris folyamatok zajlanak, s ezek nyomán az életkor előrehaladtával sokféle változás történik. Folyamatosan különböző hatások érik a bőrt – mind genetikai, mind környezeti okokból kifolyólag. A bőrön látható következményeik pedig az egyén testi egészségi állapota mellett szellemi jóllétére, önképére is hatással vannak.

A változások egyik alapvető kiindulási pontja a bőr sorvadása. A bőr sérülékennyé válik, bevérzések jelenhetnek meg, főleg az alkaron. Zavar alakulhat ki a vérkeringésben, a sebgyógyulásnál, az érzékszervekben, ez utóbbit zsibbadás is jelezheti. A mirigyek sorvadása nyomán másként kezd el működni a hőszabályozás, csökken a verejtékezés, a bőr könnyebben kiszárad. Lassul a köröm, a haj növekedése, sőt a haj elkezdhet hullani. A sorvadás jele a bőr pigmentáltsága is, ez többnyire jóindulatú elváltozás, de a napsugárzás ártalmának hozzáadódásával már súlyosak is lehetnek a következmények.

Az öregedéssel járó szöveti változás abban is megmutatkozik, hogy a hámszövet, a bőr rétegeinek irha-hám határán elveszti a hullámos szöveti szerkezetét. Egy évtized alatt a pigmentsejtek „hibája” 8-20%-kal nő, így csökken az ultraibolya sugarakkal szembeni védelem. A napfény okozta károkozásnak az élet első két évtizedében van igazán döntő szerepe, tehát a kezdetekből kell okosan élni, vigyázva a bőr egészségére, épségére. Mert a bőr nem felejt: az összes napégés maradandó nyomot hagy rajta. Az irhában feltöredeznek a kollagénrostok, és a roncsolás nyoma megmarad.

Ez is érdekelheti Bőrvédelem piciknek - Milyen fényvédő készítményt válasszunk csecsemőknek, kisgyerekeknek?

A bőr öregedésének folyamata különösen az arcon látszódik. Ott ugyanis valamennyi szövet egyidejűleg sorvad. A rostok átépülnek, megváltozik a zsírlerakódás, de még a csontok állaga is. A külső tényezők közül a két legfontosabb faktor: elsősorban az ultraibolya fény (napozás, szolárium) miatti terhelés, illetve az életmód, az időtöltés okozta ártalom. A bőrre nézve „veszélyes” foglalkozások listája hosszú. A bőrgyógyász professzor a legdurvábbakat említi: tengerész, földműves, sofőr (sokat árt magának például az, aki kiteszi karját a lehúzott ablakon, ám a szélvédőn át is érik a sugarak). Nagymértékben érintettek az építkezésen dolgozók, a vasútépítők, az útburkolók, de ugyanígy a dohányzók is! A cigarettafüstben lévő anyagok ugyanis károsítják a bőrben lévő rugalmas kollagénrostokat. Az irharétegben víz- és oxigénhiány alakul ki. A bőr további ellensége a szegénységből vagy evészavarból fakadó alultápláltság, a vitaminhiány, másfelől az elhízás, a mozgáshiány is.

Bővebben A szabadtéri munkásoknál magas a bőrrák kockázata

A bőrbetegségek „albuma”

Sokféle pigmenteltérésről hozott felvételt előadására dr. Sárdy Miklós (SE, Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Intézet). A látszólag ártalmatlan elváltozásoktól indulva jutott el a nagyon komoly kórképekig. Mindenki számára ismerős, hogy a nap okozta elszíneződés milyen pontosan rajzolja ki a fürdőruha vonalát a testfelületen – ha gyakorta ismétlődik, akár gond is lehet belőle! A korosodással járó sorvadásra utalnak a bevérzések, a száradásra pedig az, hogy mennyire ráncolható a vékonyodó bőr. A zsírszövet elkopását mutatja az is, hogy a kézfejen mennyire látszódnak az erek, inak. Egyesek a kézbőr állagromlása miatt bizonyos munkákat nem is tudnak többé ellátni. A sorvadó köröm is sérülékeny.

Ez is érdekelheti A leégés később bosszulja meg magát

A rugalmas rostok károsodása miatt lesz ráncos a bőr, főleg ott, ahol kilátszik a ruhából. A vaskos redőzet kezelésére nincs mód, a megelőzés a megoldás, azaz kerülendő a napozás, dohányzás, ajánlott egészségesen táplálkozni, mozogni. Ilyenkor, és főleg idősebb korban a bőr- és egyéb sérüléseket meg kell előzni – legyen akadálymentes, küszöb nélküli a ház, lakás, ugyanis a sebgyógyulás lassul, és különféle kockázatokat is rejhet magában, különösen, ha kísérőbetegségek is fennállnak, például diabétesz. A lépcsőnél a rámpa biztonságosabb. A csúszós felületet érdesíteni érdemes, az éles sarkokat elfedni – utal a rettegett combnyaktörés elkerülésére, bőrgyógyászként is, a professzor.

A jóindulatú bőrnövedékek

A napfény okozta kóros elszarusodás (keratózis, azaz keratosis seborrhoica) eltávolítása sebészi feladat. Kis méret esetén megoldás a sebészi kaparás, fagyasztás, később már csak műtét jöhet szóba. Létezik napfényszeplő, előfordulnak érdaganatok. Akár az alsó, akár a felső szemhéj bőrében képződhet zsírlerakódás (xanthelasma). Gyakori gond a pattanásos bőrben kialakuló faggyúmirigy-elzáródásra emlékeztető szarusodás, valamint a zsírciszta (lipóma) – sorolta a szakmai felvételeken is bemutatott példákat Sárdy doktor.

A keratoacanthomák leginkább az arcon, alkaron, a kézháton előforduló félgömbszerű, tömött, rendszerint bőrszínű növedékek, közepükön szokatlan, puha anyagot tartalmazó kráter látszik. Gyorsan nőnek, néhány hét alatt átmérőjük már lehet 5 cm, de ökölnyi méretű is. Pár hónapon belül általában megindul a visszafejlődés, ami heget hagy. Nem rosszindulatú ugyan, de a bőrrák egyik fajtájára: az elszarusodó laphámrákra hasonlíthat, ezért végeznek próbakimetszést (bőrminta-eltávolítást), szövettani vizsgálatot is. Eredményes a sebészi kezelés, de bizonyos injekció (pl. kortikoszteroid) hatására is eltüntethető. Ilyenkor jóval kisebb heg marad, mintha magától fejlődött volna vissza. A növedék kezelése bőrsebészeti, esztétikai kérdés is egyben.

Bőrrákmegelőző állapotok

A napfénykeratózisok közül sok egyáltalán nem ártalmatlan. Minden ötödik esetben előfordulhat, hogy ezek felszínén, „tetején” rák alakul ki. Gyanús lehet a kézhát, a láb bevérződő sebe.

Az ajkakon lévő napfénykeratózis begyulladva érdessé válik, szakorvosi kezelésre van szükség, megelőzendő a daganat kifejlődését. Eredményt hozhat a fagyasztás, a fotodinámiás terápia, aminek során fényérzékenyítő anyaggal kenik be a bőrfelületet, majd vörös fényű lámpa alá ültetik, esetleg napra küldik a beteget. A fény hatására, gyulladásos reakció keretében az érintett bőr leválik. Rákmegelőző állapot az olykor nagyra növekedő úgynevezett bőrszarv (keratoacanthoma).

A lábszáron is előforduló, ekcémára hasonlító vöröses, plakkos folt (a Bowen-kór) esetében már akár a keratózisból kialakult tumorról is szó lehet – magyarázza a professzor. Ha a krémek nem hoznak megoldást, következik a sebészi eltávolítás. Az összes rákféleség közül a leggyakoribb a világossejtes rák. A bazalióma csillogó, áttetsző felületet mutat, sokszor kisebesedik, vérzik, elhanyagolt esetekben kifekélyesedik. Eleinte szabálytalan alakú, lapos folt a laphámrák (spinalioma). Ha vastagodni kezd, akár ökölnyi méretűre is nőhet. A férfiak nemi szervén is lehet bőrrák. A kivörösödő, nedvező makk gyulladása általában elég hamar elmúlik, azonban ha a problémát spinalioma okozza, nem szabad erre számítva várni. Időskorban nagyon ritka az igen jellegzetes, agresszív, gyorsan terjedő, teljesen szabálytalan formát mutató Merkel-sejtes rák. Az emlő bőrén előforduló Paget-rák nagyon megtévesztő, mert akár ekcémának is látszódhat. Főleg idős férfiakra jellemző az igen ritka Kaposi-szarkóma. Kialakulhat fülkagylóban, gyanúra ad okot színe (bordó) és kemény tapintása.

A „halált osztó főbűnös”

A melanoma felel a legtöbb bőrgyógyászati rák okozta halálért, a hírhedt rangsorban ez áll az 5-6. helyen. Jellegtelen barna elváltozásként kezdődik, ezért a laikus könnyen keratózisnak (olykor szeplőnek) véli. Ezért javasolja dr. Sárdy Miklós, hogy mindenki éljen a bőrrákszűrés lehetőségével, évente egyszer vegye igénybe a klinika ingyenes szolgáltatását. Van ugyanis mód időben felismerni a fenyegetettséget.

Van homogén (csomós) melanoma, ami nagyon szabálytalan, sötét, fekete. Megbújhat a seborrheás keratózisok között is. Pontos, megbízható felismeréséhez szakmai tapasztalat, gyakorlat szükséges. Ismert a kétkomponensű melanoma – a laikus nem lát mást, mint két fekete (esetleg) durva melanomapöttyöt, de az egyikük gyorsan terjedő, agresszív forma lehet. Arcon is előfordul. Minden esetben kulcsfontosságú a megelőzés: a direkt, tartós napsütés kerülése gyerekkortól, és minden gyanús folt, bőrnövedék megjelenéskori és rendszeres ellenőriztetése.

Gyulladások, elzáródások

A viszkető vizes göbök megjelenése a hólyagos (bullózus) pemphigoid, egy – általában idősebbeknél előforduló – autoimmun betegség jele. Bár nem olyan veszélyes, mint a pemphigus, de hosszú időn át fennállhat. Csak erre a betegségre jellemző tünet az olyan gyulladt hólyag, ami viszket, kilyukad, sebes lesz. A terápiában eredményes az immunrendszer működését visszafogó szteroidok alkalmazása. Hatásukra a hólyagok visszafejlődnek.

Bővebben Autoimmun hólyagos bőrbetegségek: Pemphigus és más kórképek

Időseknél gyakori az erek (vissz-, verő-, nyirokerek) elzáródása. Akinek oxigénhiányos a bőre, annál a visszeres fekélyek gyógyulási hajlama rossz. A verőeres fekély többnyire az ujjak végén alakul ki, okozhatja dohányzás, kezeletlen magas vérnyomás is. Kevert fekélyről beszél az orvos, amikor a vissz- és a verőerek is elzáródnak. A nyirokeres érintettségű bőrgyulladás esetén hámlik, nedvedzik a bőr. (Ha az apró erek elzáródása miatt a fekély már az érzőidegeket is károsítja, ez az ideggyógyászat, neurológia területe.)

Bőrgyógyászati ellátást igényel viszont a felfekvés. Ha a nagyon elesett, ágyban fekvő idős beteget nem forgatják, mozgatják rendszeresen, akár csontig hatolóan mély, rendkívül nehezen gyógyuló seb keletkezhet a testén.

Bővebben Betegápolási tanácsok felfekvésben szenvedőket gondozóknak

Az érbetegség megelőzésében fontos kerülni a dohányzást, a hosszas ülést, fekvést, a zsíros ételek fogyasztását. A magas vérnyomást, koleszterinszintet kezelni kell. Érsebészi feladat a keringés helyreállítása. Fontos a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, és a rendszeres mozgás. A verőér betegségére értágító, a visszérpanaszokra érszűkítő gyógyszert írnak fel az orvosok, valamint rugalmas pólya használatát javasolják. A sebeket óvni kell a fertőződéstől.

A bőrfertőzések sorában gyakori a szájpenész, ami egy sarjadzó gombás infekció. A szájzugban, az ajkak körül, az orrnyílásban, az elhízottaknál a mell, has alatt, a köldökben – vagyis általában az összefekvő felületeken gyakoriak a fertőzések. Az immunrendszer működési zavara miatt időseknél még gyakori a körmök töredezésével is járó lábgomba. Ennek elhanyagolása esetén a gombafertőzés a lábszár mélyebb rétegeibe húzódik.

A kialakuló orbánc (erysipelas) nagy fájdalommal, lázzal, elesettséggel járó sürgősségi kezelést igénylő megbetegedés. Ha efféle panaszok pénteken kezdődnek, nem lehet hétfőig várni – antibiotikumra, kórházi kezelésre van szükség, figyelmeztet a bőrgyógyász professzor. Ugyancsak fájdalmas állapot az övsömör, ami gyakran a gyermekkori bárányhimlő késői szövődményeként alakul ki. Ami a herpesz szimplex infekciót illeti, az vírusellenes tablettákkal, súlyos esetekben infúzióval, kórházban kezelendő.

A zsúfolt helyen – szociális otthonban, hajléktalan szállókon – együtt élők körében, főként az időseknél jelenik meg a tűrhetetlen viszketéssel járó rühesség. Az ujjközökben mutatkozó apró bevérzések – amit az idős személy a romló látásával már alig vesz észre – és a test bőrén is látható elváltozások, a parazita járatai a bőrgyógyásznak egyértelmű magyarázatot adva jelzik a viszketés okát. Az atka a tenyeret is meg tudja fertőzni, de oldat, krém, tabletta alkalmazása pár nap alatt segít kigyógyulni a fertőzésből.

Bőrápolási tanácsok időseknek

Az akár ekcémát is okozó bőrszárazság idős korban különösen gyakori. A testápoló, a zsíros kenőcsök alkalmazásával (hidratálással) megelőzhető, hogy ez a probléma kellemetlenné váljon. Amúgy pedig a bőrt minden mechanikus sérüléstől óvni kell, ezért is célszerű, ha rövid a köröm. Legyen megfelelő a folyadékbevitel. Ha száraz a lakótér levegője, fontos a párásítás. A ruházat legyen természetes alapú, a lábbeli tágas, puha. A magas kort megélt embereknek nem kell túl gyakran megmosni a teljes testfelületet, főleg ne hideg időben. A bőr felszínét óvja, ha 2-3 naponta kerül sor langyos vizes lemosásra, célszerű ehhez úgynevezett „visszazsírzó” szappant használni.

Végül, általános tanácsként, dr. Sárdy Miklós megismétli előadása fő üzenetét. Aki gyorsan növekvő elváltozást lát magán, forduljon bőrgyógyász szakemberhez, mert minden ilyen eset azonnali beavatkozást igényelhet. A Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Intézetben bejelentés, előjegyzés nélkül lehet minden reggel anyajegy-, rákszűrést kérni. Legfeljebb kicsit várni kell, de mindenki pontos választ kap kérdéseire, és a problémás eset kezelését gyorsan meg is kezdik.

Dr. Sárdy Miklós előadása A bőr öregedése, időskori bőrelváltozások és kezelésük címmel megtekinthető ide kattintva

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: Dr. Sárdy Miklós (SE Szenior Akadémia)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos