A szabadtéri munkásoknál magas a bőrrák kockázata

A nem-melanoma eredetű bőrrák (angol rövidítéssel NMSC) messze a leggyakrabban diagnosztizált rák a fehér bőrű egyének körében. Az egyre többeket érintő probléma napjainkban különösen akut, mert Európa-szerte 15 milliónál is többen élnek, főként dolgoznak az UV sugárzásnak való krónikus kitettségben. Szakemberek pedig úgy tapasztalják, és a rendelkezésre álló vizsgálati adatok is ezt támasztják alá, hogy már 5 évnyi szabadban végzett munka is akár háromszorosára növelheti az NMSC kialakulásának kockázatát.

A magas fenyegetettség ellenére azonban nagyon kevés európai országban ismerik el a nem-melanoma típusú bőrrákot foglalkozási ártalomnak, így a napsugárzás okozta egészségkárosodás (bőrkárosodás) az EU szakmai direktíváiban kimarad a munkahelyi karcinogének, mutagének listájáról. A közelmúltban ezért lépett fel a napsugárzás ártalmainak kitett – a szabadban, nyílt terepen (földeken, építkezéseken) – dolgozók egészségének védelme, a bőr károsodásának megelőzése érdekében a Rákbetegek Európai Koalíciója (European Cancer Patient Coalition (ECPC)), együttműködésben a bőrgyógyászok egyik szakmai (Dermatológusok és Venerológusok Európai Akadémiája (EADV)) szervezetével. A közvélemény nyilvánossága előtt közösen kívántak tenni valamit a lakosság egészségtudatosságáért – ezúttal az orvosi rendelőkön, az egészségügyi intézmények falain kívül is. Akciójuk eredményeként hirdették meg a nem-melanoma eredetű bőrrák veszélyeire figyelmeztető első világnap (Global Non-Melanoma Skin Cancer – NMSC – Awareness Day, június 13.) eseményeit.

Az Európai Unió hírlevele szerint az EU teljes népességén belül 15 milliónál is többen lehetnek mindazok az alkalmazottak, akik nem zárt (és esetleg nem is klimatizált) helyen, hanem a szabadban töltik munkaidejüket vagy annak jelentős részét, és eközben maguk sincsenek annak tudatában, hogy ez mekkora súlyú veszélyeztetettséget jelent számukra. Rájuk gondolva adta ki a Rákbetegek Európai Koalíciója – a jelenleg hozzáférhető kutatási eredményekre hivatkozva – felhívását, amelyben nemcsak a munkavállalókat, hanem alkalmazóikat is figyelmeztetni kívánja a nem-melanoma típusú bőrrák kialakulásának esélyére, és sürgeti a megelőzés módozatainak kidolgozását.

Az említett akciónap ötlete egy Párizsban tartott nemzetközi tanácskozáson fogalmazódott meg áprilisban. Ekkor kilenc szakmai szervezet képviselői (bőrgyógyászok, onkológusok mellett betegképviseleti, szakszervezeti, foglalkozás-egészségügyi, társadalombiztosítási szakértők) jelentették ki, hogy az NMSC valójában egy még nem kellően felismert (rejtett) foglalkoztatási járvány, amire fel kell hívni a társadalom minden tagjának figyelmét (‘Global Call to Action to End the Non-Melanoma Skin Cancer Epidemic in Outdoor Workers’). A fel nem ismert foglalkoztatási ártalom témájában az Európai Parlamentben orvosok, munkaadók mellett politikusok részvételével szakértői megbeszélést tartottak arról, hogy miként lehetne e szempontból biztonságosabbá tenni a munkahelyeket, illetve hogyan kell a szabadtéri dolgozókat ráébreszteni a megelőzés fontosságára. Arra, hogy óvják bőrüket és a bőrükön kialakult elváltozásokkal mielőbb forduljanak orvoshoz. A megbeszélést vezető Lieve Wierinck EP képviselő elkötelezetten támogatja az új egészségtudatossági napot, s reményei szerint az új Európai Parlament, valamint a Bizottság saját hatáskörében mindent megtesz majd azért, hogy kezeljék ezt a – világszerte milliókat sújtó – mégse kellően komolyan vett problémát.

A megszólítottak köréből nem maradhatnak ki a politikai döntéshozók sem, elvégre az ő felelősségük is, hogy „védő”-programokat tudjanak bevezetni az említett hatalmas tömegű munkavállaló érdekében – fogalmazott Kathi Apostolidis, az ECPC elnöke. Az Európai Rákbetegek Koalíciója a bármiféle tumorban (a daganatok legritkább vagy a leggyakoribb formájában) szenvedő európai rákbetegek számára biztosít megszólalási, érdekképviseleti lehetőséget. Több mint 400 tagja a – ma még – 28 EU tagállamot képviseli, de csatlakozott több EU-n kívüli európai, illetve más kontinensről érkezett betegcsoport is hozzá, így az ECPC a rákligák legnagyobb ernyőszervezete Európában.

„A nem-melanoma típusú bőrrák járványának kérdését az asztalra kell végre tennünk, napfényre hozva az árnyékból – mondta a témához illeszkedő megfogalmazásban dr. Swen Malte John (Bőrgyógyászati és Környezet-egészségügyi tanszék, Osnabrück). A Párizsban bemutatott Fehér Könyv jól jellemzi, hogy világszerte riasztó méreteket öltött e betegség előfordulása. Ezért a kormányzatokat a szabályozások javítására, az EU-t pedig arra szólítjuk fel, hogy rögzítse a napsugárzásnak való kitettség optimális mennyiségét, továbbá hogy az ultraibolya sugárzás okozta bőrrák megelőzésére vonatkozó ajánlások jelenjenek meg a foglalkoztatási ártalmakra vonatkozó EU ajánlások körében. Hiszen a jelenlegi hiányosság hátráltatja a hatékony megelőzési programok és a kezelési metódusok terjesztésének lehetőségét.”

A tudatosság növelése, a résztvevők képzése (edukálása) érdekében, a konferencia megállapításaira figyelemmel az EADV javaslatára bőrrákszűrést szerveztek, annak hangsúlyozásával, hogy mindenkinek legyen célja, igénye a rendszeres bőrgyógyászati vizsgálatok végeztetése. Az NMSC-ről való információcsere globálissá tételére online (#FacingTheSun) elérhető képek, üzenetek teszik „látványosabbá” az EU szakértőinek felhívását.

Forrás: WEBBeteg

Fazekas Erzsébet, újságíró