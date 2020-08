Bőrvédelem piciknek - Milyen fényvédő készítményt válasszunk csecsemőknek, kisgyerekeknek?

A napsugárzás rendkívül nagy veszélyt jelent a babák és kisgyermekek érzékeny bőrére. Ezért fontos, hogy a szabadban való tartózkodáskor árnyékban is speciális napvédő készítménnyel védje gyermeke bőrét. A kicsik bőre magas faktorszámú, jól tolerálható krémet igényel. Milyen termékek felelnek meg a csecsemőknek és kisgyerekeknek, és hogyan tudja a leghatékonyabban megvédeni őket a napégéstől? Cikkünkből megtudhatja.

Milyen napvédő készítményt válasszon csecsemőjének, kisgyermekének?

A babák és kisgyermekek számára a leginkább az ásványi szűrőt tartalmazó napkrémek felelnek meg. Ezek cink-oxid vagy titán-dioxid mikropigmenteket tartalmaznak, melyek filmréteget képeznek a bőrön és visszaverik az UV-fényt. Ezek nem hatolnak be a bőrbe, így az érzékeny bőr számára kevésbé problémásak.

A kémiai szűrőt tartalmazó fényvédő készítmények alkalmazása ezzel szemben gyerekek számára nem ajánlott. Ezek az anyagok ugyanis olykor bőrirritációt okozhatnak még a felnőtteknek is, a csecsemők és gyerekek bőrét pedig még nagyobb mértékben megterhelik. Némelyik hormonhatású vagy allergiát válthat ki. A kicsik esetében tehát mindenképpen kerülendő a használatuk!

Bőrvédelem az első életévben

Néhány szakértő azt ajánlja, hogy 1 éves kor alatt a gyerekeket egyáltalán ne kenjük be semmilyen napvédő készítménnyel, hogy ne terheljük bőrüket a bennük lévő anyagokkal. Ehelyett következetesen ügyeljünk arra, hogy a picik mindig árnyékban tartózkodjanak és adjunk rájuk mindig megfelelő ruházatot! Az egy éves kor alatti gyerekeket semmi esetre sem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni, még fényvédő készítmény alkalmazása mellett sem! Minden szülőnek magának kell mérlegelnie, és eldöntenie, hogy egy év alatti gyermekénél megfelelő öltözet és árnyékban tartózkodás mellett szükségesnek érzi-e napvédő készítmény alkalmazását is. Amennyiben igen, feltétlenül olyan – lehetőleg bio – terméket válasszon, ami kifejezetten e korosztály számára készült.

Az egy éves kor feletti gyerekek bőrének védelme

Az egy éves kor feletti gyermekek bőrét kora tavasztól késő őszig mindig be kell kenni napvédő készítménnyel, ha a szabadban tartózkodnak. Olyan terméket használjon, aminek legalább 30-as a faktorszáma, de még jobb, ha ennél magasabb! Világos bőrű és hajú, kék szemű gyermekek esetében 50-es faktorszámú fényvédőt alkalmazzon! Olyan készítményt válasszon, ami nemcsak UV-B-, hanem UV-A-szűrővel is rendelkezik. Délelőtt 11 és délután 15 óra között a nagyobb gyerekeknek és a felnőtteknek sem szabad a napon tartózkodniuk.

A megfelelő öltözék

A csecsemőket és kisgyermekeket a fényvédő készítmények alkalmazása mellett és árnyékban is olyan ruházatba kell felöltöztetni, ami óvja őket a nap káros sugaraitól. A ruházat anyaga legyen pamut, világos és szellős. Feltétlenül viseljenek megfelelő napszemüveget, és védjék a fejüket is könnyű nyári kalappal. A legjobb választás egy széles karimájú kalap, amely elegendő árnyékot vet az arcra, a fülekre és a nyakra is.

A napégés gyermekkorban különösen veszélyes

A gyerekek szívesen mozognak a szabadban, szeretnek játszani a friss levegőn, ami sok szempontból előnyükre válik. A Közép-Európai embereket egész életükben ért napsugárzás fele a 18. életévük előttre esik. A helyes fényvédelem megfelelő napvédő készítménnyel gyermek- és fiatalkorban ezért rendkívül fontos.

A gyerekek eleinte még nem rendelkeznek a bőr saját védelmi rendszerével, mely a napsugárzás káros hatásaival szembeni védelmet hivatott szolgálni, de azt tudni kell, hogy ez felnőttek esetében is csak átlagosan 20 percig véd a napégéstől. A gyerekek bőrében még alig képződnek pigmentek (melanin). A bőrsejtjeik saját javító (repair) mechanizmusa sem működik még megfelelően. Felnőttek esetében ez a legtöbb DNS-károsodást ki tudja javítani, ám nem mindet.

A gyermek és fiatalkorban elszenvedett napégések ezért különösen veszélyesek. Jelentősen növelik a későbbi bőrrák kialakulásának kockázatát.

Ha csecsemő vagy kisgyermek szenved napégést, azonnal orvoshoz kell vinni!

Mutasson jó példát!

Óvja gyermekét és gondoskodjon bőrének védelméről a nap káros sugaraival szemben. Ennek érdekében ügyeljen rá, hogy megfelelő öltözetet viseljen, kora tavasztól késő őszig mindig kenje be bőrét naptejjel, és tartózkodjon árnyékban.

Minél jobban és következetesen odafigyel Ön saját bőrének védelmére is, a gyermeke annál hamarabb követni fogja a jó példáját és elsajátítja a bőre védelmében szükséges teendőket.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Vajda Orsolya, háziorvos