Az életkor előrehaladtával sokféle változás tapasztalható a szervezetünkben, testünk külső részein, így a bőrfelületünkön is. A szépészeti bőrfiatalításoknál azonban sokkal fontosabbak az egészségetmegőrző vagy azt visszanyerő bőrgyógyászati kezelések indokolt esetekben. Az évenkénti rutinszerű bőrkontroll már 45 éves kor felett ajánlott!

A szervezet öregedésével párhuzamosan a bőrön is megjelennek a fiziológiai változások, amelyek többé-kevésbé 70 esztendős kor körül mindenkin észrevehetőek. Vannak szerencsés emberek, akik genetikailag életkorukat meghazudtoló szép és sima bőrt örököltek őseiktől. A többség mégis azonnal felfedezi a kezén, a karján, az arcán az első öregkori foltokat, melyek egy jellegzetes,szerkezeti átalakulás hatására alakulnak ki a szervezetben – tájékoztatott Dr. Juhász Imre bőrgyógyász főorvos.

Hirdetés

Miként és miért változik az üde, rugalmas, fiatalos bőr ráncossá, foltossá, anyajegyekkel és szemölcsökkel fedetté?

A bőr funkciójának változása során a bőr és a hám alatti kötőszövet elvékonyodik, a verejték-, és a faggyúmirigyek száma és aktív működése is csökken. Ezzel magyarázható, hogy már 40-45 éves kor körül hajlamosak lehetünk a bőrt irritáló „kiszáradásra”.

A bőr rugalmatlanságáért és hidratálásáért felelős hatóanyagok, a kollagén, valamint az elasztin képződése is jelentősen csökken 50-60 esztendős korra. Azoknak a bőre, akik túl sokat, s ráadásul a kritikus napszakokban napoztak, vagy mértéktelenül szoláriumoztak, sokkal inkább számíthatnak bőrük korai ráncosodására, elvékonyodására és a kisebb-nagyobb méretű, szeplőre emlékeztető pöttyök látványára.

Olvasson tovább! A szolárium veszélyeiről

Az emberi bőr 60 éves kor körül kezd látványosabban vékonyodni, majd később, a még inkább idősödő bőr sejtjei már nem működnek elég aktívan, aminek következtében fokozatos kialakul a bőrsorvadás. A hormonháztartás változásával, a hormonszint csökkenésével a bőr sokat veszít rugalmasságából, és vastagságából. Az érrendszer szűkülése miatt pedig a vérkeringés is gyengül.

A megváltozott bőrtípusának ápolását nem lehet a véletlenre bízni!

A bőséges, tiszta vízfogyasztással, egészséges étkezéssel, a helyes tisztálkodási-, és bőrápolási szabályok betartásával lehetséges korrigálni a kellemetlen jelenségeket.

Mit érthetünk azon, hogy helyes tisztálkodási szabályok?

Nem feltétlenül arra gondolok, hogy valaki nem fordít kellő gondot a tisztálkodására – noha sajnos ez sem ritka –, sokkal inkább a mosakodás, a fürdés során használt szappanok, tusfürdők típusa a meghatározó. Akinek szárazabb a bőre, figyeljen a tisztálkodószer fajtájára, s persze az csak örvendetes, ha természetes alapanyagú kozmetikumot használ valaki. Ugyanez mondható el a testápolókról, az arckrémekről, melyekben minél kevesebb a mesterséges adalékanyag, annál inkább kímélik a bőrt. Ezek a készítmények hipoallergén-, és illatanyagmentesek. A megfelelő bőrápolás során érdemes olyan hatóanyagokat alkalmazni, amelyek védelmet nyújtanak, és visszaállítják a bőr egyensúlyi állapotot.

Tudjon meg többet! Hogyan válasszunk testápolót, arckrémeket?

Az egyébként is érzékeny bőrű, közép-, és időskorúaknak ajánlatos szakemberrel megbeszélni a számukra legmegfelelőbb hidratáló készítmények használatát. Ez azért is lényeges, mert a bőr irharétege és a bőralja zsírszövet, ha kezd elvékonyodni, a rostok mennyisége, a zsírszövet védelmező szerepe igen gyors tempóban csökken, ami a sérülékenység kockázatát is növeli.

Milyen tüneteket okoz az idősebb korra elvékonyodott, érzékennyé váló bőr, aminek gyógykezelésére vélhetően kevesen kérnek szakorvosi segítséget épp a hosszú várakozási idő, és az anyagiak miatt?

A 70 évhez közeledő, s a náluk sokkal fiatalabb nőknél és férfiaknál lassan, szinte észrevétlenül alakul ki a jellegzetes atrophiasenilis. A bőr nem jut elegendő vízhez, vékonnyá válik, ami a cigarettapapírra emlékeztetve, ráncolhatóvá alakul. Ilyen fázisban a viszketés a legkínzóbb tünet, ami nem csak a kezeken, kézfejeken, karokon jelentkezik, hanem az egész testen is megmutatkozhat. Ennek a rendellenességnek a diagnózisát csakis akkor állíthatjuk fel, ha minden egyéb, viszketéssel járó bőrbetegséget kizártunk. Így ennek a kellemetlen állapotnak a gyógyítását csakis szakorvos végezheti.

Közelednek a melegebb, napfényes órákban bővelkedő napok, hónapok. Vajon az UV-sugárzástól hogyan lehet védeni az amúgy is érzékeny, viszkető bőrfelületet?

Ez egy érdekes körforgás, mivel épp a korábbi évek, évtizedek alatt napsütötte bőr késői hatása is ez a bőrpanasz. Ebben a folyamatban a bőr rugalmas rostjai elpusztulnak, a kollagén rostok deformálódnak, elváltozásokat mutatnak. Sokak bőrszíne szürkésbarnává változik, pigmentfoltok jelennek meg, rugalmatlanná, ráncossá válik az idősödő emberek bőrfelszíne. Elsősorban a ruhával nem fedett testrészeken látványosabb az elváltozás. Így a testnek azt a részét, amely egyébként szabadon hagyott, és amit a viszkető, kellemetlen érzés ural, muszáj elfedni, megóvni az UV-a sugárzástól. Ezek a testrészek: az arc, a kéz, a fejtető,a vállak, a mellkas és a lábszár. (A nagy karimájú kalap, a könnyű, de nem műszálas vállkendő, a hosszabb szoknya, ruha vagy nadrág, esetleg a nyári kesztyű, napernyő jó szolgálatot tehetnek.) Ezzel együtt vagy magas faktorú fényvédőt kell használniuk az idős embereknek az egyszerű, utcai közlekedés során is, illetve annak, akinek speciális kenőcsöt írt fel a bőrgyógyásza, azt kell a tiszta bőrfelületre felvinni.

Ez a cikk is érdekelheti! Az UV-sugárzás káros hatásairól

Időskorra az ekcémás bőrbetegségek is kínzóbb tünetekkel jelentkeznek hetven éves kor után, mint fiatalabb korban. Milyen jó tanácsokat, kezelési terápiákat alkalmazhatnak esetükben?

Sokan panaszkodnak ekcémás bőrbetegségre – leginkább idős korban –, mivel ebben az életszakaszban kínzóan szárazzá válik a bőr, ami télen fokozottabban jelentkezik a szoba száraz levegője, és az utcai szél miatt. A megfelelő napi folyadékbevitel mellett a levegőt mindenképpen párásítani kell a lakásban. Továbbá nem szabad sokáig és sokat fürdővízben vagy gyógyvízben ücsörögni. Az ekcémás bőrt szintén irritálja az illatos szappan, a parfüm, a műszálas, valamint a gyapjú ruhanemű, és a műanyaggal való érintkezés is. Fontos a bőr zsírtartalmának növelése, amire a vazelin tökéletesen alkalmas. Ha pikkelyes hámlás is jelentkezik a vékony, átlátszó bőrön, akkor az orvos által felírt kenőcsöt kell alkalmazni. Ha az ekcémás bőrbetegség gyulladásos állapotba kerül, gyógyszeres kezelés is felmerülhet. Az erre hajlamos időseknek nem szabad közvetlenül mosogató-, és mosószerrel érintkezniük, s más vegyszerrel sem. Amint elmúltak a heveny tünetek, tovább kell folytatni a bőr szárazságának enyhítését a vazelines kenőccsel.

Az ekcéma Az ekcéma nem csak az idős emberek betegsége, mégis nagy kihívás elé állítja a bőrgyógyászokat. Minden tizedik ember szenved ettől a kórságtól, az orvostudomány előtt mégis sok a megválaszolatlan kérdés a kiváltó okokat, és megnyugtató kezelést illetően.

Az ekcémát sokan a bőrgyulladással tévesztik össze, ami a kezelést is nehezíti. Ennek a bőrbetegségnek számos típusa létezik: a faggyúmirigyek helytelen működése, kóros bőrszárazság, viszkető, kör alakú foltok formájában is megjelenhet a testen. Apró hólyagok is utalhatnak ekcémára, melyek a talp, a tenyér, valamint az ujjközök bőrén tűnnek fel, és kínzó viszketéssel járnak. A panaszok hullámokban jönnek elő, és tűnnek el.

A vénás eredetű ekcéma is gyakorta nehezíti az idősek életét, ami súlyos bőrbetegségnek tekinthető. A lábszárfekély előszobájának is nevezik, mivel a rossz vérellátású lábakon alakul ki, pikkelyszerű száradásos réteggel. Noha gyötrő viszketéssel jár az ekcéma bármely típusa, vakarni mégis tilos, mivel gennyes bőrgyulladássá fajulhat. Ápolni, kezelni muszáj, amit csakis steril kézzel szabad megtenni, s eltüntetni róla az elszarusodott hámréteget. A bőséges, alkoholmentes folyadékfogyasztást nem lehet elégszer hangsúlyozni, mintahogyan a külső, zsíros kenőccsel való bőrápolást sem. Az ekcéma eredetének kivizsgálása elkerülhetetlen, még akkor is, ha a gyógyítás kelléktára nem túl széles. Annyi bizonyos, hogy a tartós stressz, idegkimerülés nagyban felelős e bőrbetegség megjelenéséért.

Bővebben Az ekcémáról

Mit kell tudni az öregkori szemölcsökről? Negyvenéves kor körül jelentkeznek először az aprócska szemölcsök, melyek a bőr öregedésével növekedhetnek és szaporodhatnak is. A nőknek gyakorta jelenik meg először az arcán, a szemkörnyékén, akár a szempillák közt, valamint a test felső területén. Ezek legtöbbször jóindulatú elváltozások, melyek elsősorban esztétikai panaszt jelentenek. A nagyobbra növekvők, ha irritálódnak a ruhanemű, a szemfesték-, vagy bármilyen más anyag miatt, viszketni kezdenek, s tovább nőhet a méretük. Soha nem szabad lekaparni, lecsippenteni a legkisebbet sem, mindenképpen gyógyszerész, vagy szakorvos tanácsát kell kérni a szemölcs kezelésével kapcsolatosan. Az időskori szemölcsök, melyek az életkor előrehaladtával szaporodhatnak, nem tévesztendőek össze a rosszindulatú festéksejtes bőrrákkal, a melanomamalignummal. Utóbbit csakis speciális bőrgyógyászati eszközzel, dermatoscoppal lehet megvizsgálni a pontos diagnózis megállapítása érdekében.

Az időskori szemölcs levételével kapcsolatban a bőrgyógyász főorvos elmondta: az eltávolításukra több lehetőséget ismernek az egészségügyben. Fontos szempont az elváltozás mérete és elhelyezkedése. A szem közvetlen közelében nőtt szemölcsöket csak indokolt esetben távolítják el. Ezek a gyakran kellemetlen elváltozások folyékony nitrogénnel,elektrokauterrel, vagy helyi érzéstelenítésben alkalmazott kimetszéssel kezelhetőek.

Mit tudhatunk az időskori pigment foltokról?

Korábban részletesen kifejtette a bőrgyógyász főorvos, hogy az életkor emelkedésével arányosan, bőrünk felhámsejtje egyre kevésbé képes megújulni. Ahol a bőr a legkevésbé tud regenerálódni, ott barna foltok jelennek meg, a rosszul lebontott pigmentek jeléül. Ezek nagyrészt jóindulatúak, mégis ajánlatos időnként orvosnak megmutatni, vagy a számunka szokatlan kinézetű foltokat soron kívül megvizsgáltatni. Nem feltétlenül kell 70 esztendősnek lenni ahhoz, hogy ezek a foltok megjelenjenek. Vannak, akik már 30-35 évesen felfedezik a pigmentek láthatóságát. A kor, a genetikai hajlam, a túl intenzív és gyakori napozás, a folyadék, a vitaminok-, és az ásványi anyagok fogyasztásának hiánya hajlamosítanak az öregkori foltok korai és szapora megjelenésére.

Rosszindulatú bőrdaganatok Időskorban halmozottabban fordulnak elő rosszindulatú bőrdaganatok is. Ezeknek a leggyakoribb formája a basiloma, és a spinalioma. Az előbbi többnyire a krónikus UV-sugárzásnak huzamos ideig kitett bőrfelületen alakulhat ki. Utóbbi pedig a hám rosszindulatú daganata, mely áttétet is adhat, kezdetben: a nyirokcsomókban, később heamatogén(vérből származó) úton is.

A diabétesz láb (diabetes mellitus) betegsége nem feltétlenül életkorhoz kötött, a tapasztalatok szerint, mégis inkább öregkori betegségnek tekinthető. A cukorbetegek 15 százalékánál életük során legalább egyszer kialakul a lábszárfekély. A napi terápiában a kielégítő szöveti keringés biztosítása a legfontosabb orvosi teendő. Fontos az alap betegség, a vércukorszint beállítása, kezelése, illetve a seb tünetmentes gyógyulásának elérése.

Figyelmet kíván a melanoma, a festéktartalmú sejtek rosszindulatú burjánzása, ami az egyik legveszélyesebb, és legrosszindulatúbb rákos megbetegedés. A kezdeti időben sem fájdalmat, sem könnyen felismerhető tünetet nem produkál, míg el nem terjed a szervezetben és áttétet nem okoz. Korai stádiumban egy átlagosnak tekinthető anyajegyhez hasonlít, de ha változni kezd a színe, a mérete, ha a szélei nem szabályosak, viszket, vagy más elváltozást mutat, azonnal orvoshoz kell fordulni.

A melanoma előfordulása szintén azokon a testrészeken jelenik meg gyakrabban, ahol az UV-napsugarak, vagy a szolárium fénye gyakran éri vagy érte a bőrt. Sajnos, minél idősebbek vagyunk, annál inkább nő az esélye ennek a rosszindulatú bőrráknak a kialakulására. Nem szabad tehát elfeledni, hogy évente ajánlatos a bőrgyógyászati szűrővizsgálatot is elvégeztetni már 45 éves kor felett! Ez akár életet is menthet!

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértő: Dr. Juhász Imre, bőrgyógyász szakorvos