Szemölcsök a talpon és a tenyéren

A talpon és a tenyéren előforduló szemölcsök általános problémának mondhatók, elsősorban gyermekkorban. Megnevezésük utal előfordulásuk helyére - a tenyér és a láb talpi részén jelennek meg.

Mit nevezünk talpi, vagy tenyéren megjelenő szemölcsnek?

A talpakon (verruca plantaris) és tenyéren (verracura palmaris) előforduló szemölcsök a bőr nem daganatos elváltozásai, melyeket a bőrfelszín vírusos fertőzése idéz elő. Előfordulásukért a humán papillomavírus (HPV) különböző törzsei a felelősek, hasonlóan a nemi szervi (genitális) szemölcsökhöz és a test más részein megjelenő közönséges szemölcsökhöz (verracura vulgaris). A HPV vírusnak azonban többféle törzse létezik, a talpon és tenyéren megjelenő szemölcsöket leggyakrabban okozó 1-es HPV-törzs nem azonos a genitális szemölcsöket okozó törzsekkel, és csak részben az arcon vagy az ujjakon jelentkező közönséges szemölcsökkel. Jellemző eredetük és eltérő megjelenésük miatt a szemölcsök külön típusát képezik.

A láb talpi részén és a tenyereken előforduló szemölcsök nem rosszindulatú elváltozások, általában a megjelenésüket követő kb. két éven belül kezelés nélkül is megszűnnek. Ugyanakkor a megjelenési helyük és a rendszeres nyomás miatt kisebb fájdalmat válthatnak ki, és esztétikailag zavaró hatásuk miatt kényelmetlenül érezheti magát a beteg.

Hogyan néznek ki a talpon és tenyéren lévő szemölcsök?

A szemölcsök mindkét testrészen a használatból eredően kevésbé emelkednek ki a bőrfelszínből, mint a sokszor erősen kidomborodó, karfiolszerű közönséges szemölcsök más testrészeken. A tenyéren a kisebb nyomás hatására kisebb mértékben kidomborodnak, míg a talpon lévő szemölcsök a járást kísérő nyomásnak és ellaposító hatásnak köszönhetően legtöbbször egyáltalán nem.

Az átlagos talpi és tenyér szemölcsök kisméretűek, akkorák, mint egy ceruza végén elhelyezkedő radírgumi, de néha nagyobbra is megnőnek. Könnyű összetéveszteni a bőrkeményedéssel vagy a tyúkszemmel.

Néhány szemölcs közepén apró fekete pötty jelenik meg, ami azt jelzi, hogy apró erek nőttek a szemölcsben. Előfordul, hogy a szemölcsök csoportosan jelennek meg, ebben az esetben mozaik szemölcsökről beszélünk.

A szemölcsök terjedése

A szemölcsök emberről emberre terjednek, a fertőzés történhet közvetett úton is. Például, ha egy kisgyermek a szemölcsös kezével hozzáér egy játék felszínéhez, majd ezt a tárgyat egy másik gyerek is megérinti, akkor ő is elkaphatja a fertőzést. Közös zuhanyzó használatakor is előfordulhat fertőzés, ha egy fertőzött személy a zuhanytálcát papucs nélkül használja, emellett a közös törölköző-, jacuzzi- vagy szaunahasználat is megkönnyíti a továbbadást. Ugyanakkor az emberről emberre történő fertőzés rizikója egészséges felnőtteknél kicsi. Nagyobb a fertőzés esélye olyan személyeknél, akiknek legyengült az immunrendszere, immunszupresszív kezelésben részesülnek, vagy cukorbetegek.

Az önfertőzésnek (autoinoculatio) is jelentős veszélye van: vakarózás következtében sokszor gyöngysorszerűen egymás után alakulnak ki a szemölcsök.

Hogyan kezelhető a talpon és a kézen lévő szemölcs?

A szemölcsök általában kezelés nélkül is elmúlnak hosszabb idő alatt, de amennyiben zavarják a beteget és szeretnék lerövidíteni a gyógyuláso odőt, többféle kezelési lehetőség áll rendelkezésre.

Szemölcstapasz - Ragasszon egy kis darab tapaszt a szemölcsre, hagyja hatni kb. hat napig. A tapasz eltávolítását követően áztassa ki a szemölcsöt, majd óvatosan távolítsa el a felső, elhalt hámréteget finom dörzsölő eszközzel. Ismételje ezt mindaddig, míg a szemölcs el nem tűnik. Csodát ne várjon a tapasz alkalmazásától, több hónapot is igénybe vehet a procedúra.

Vény nélkül megvásárolható szemölcs eltávolító készítmények - Működési elvük általában a szemölcs felső rétegeinek eltávolításán alapszik, vagy hámlasztó anyagot tartalmazó ecsetelők. Vigyázni kell arra, hogy a szemölcs körüli bőr ne sérüljön a kezelés során.

Otthoni alkalmazású fagyasztó készülékek - Egyszerű használatú készülék, ami hatásmechanizmusában a krioterápiának felel meg. Fontos az előírás szerint használni, ugyanis a fagyasztás során - az ecsetelőkhöz hasonlóan - a környező bőr is sérülhet.

Az orvosi kezelések között tartjuk számon a szemölcsök fagyasztását folyékony nitrogénnel, továbbá a lézeres vagy a sebészi úton történő eltávolítást. Szükség esetén az orvos gyógyszeres kezelést (tabletta, injekció) is rendelhet az immunrendszer erősítésére, hogy a szervezetből kiürülhessenek a vírusok.

Szerző: Magyar Zsuzsanna, újságíró-szerkesztő - WEBBeteg

Lektorálta, aktualizálta: Dr. Kádár Eszter