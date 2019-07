Gyermekkorban a legveszélyesebb a leégés

Becslések szerint az egész élet alatt történő napozás 50 százaléka a gyermekkorra esik. Az éveken át tartó napfénybehatás öregíti a bőrt, és feltehetően 18 éves kor előtt a legkárosabb a bőrt érő sugárzás. Dr. Pellion Szilvia a megelőzésről és lehetséges kezelésről beszélt.

Védelem már csecsemőkortól

Tanulmányok azt mutatják, hogy a gyerekkori gyakori napozás és leégés felnőttkorban növeli a melanoma (a bőrrák egyik fajtája), sőt a szürke hályog kockázatát is. Fontos szabály, hogy csecsemőket egyáltalán nem szabad közvetlen napra vinni, és a fehér bőrű kisgyermekeknek is ajánlatos kerülni a sugárzást. A szél vagy a víz egyébként is lehűtheti a gyermek bőrét, úgy, hogy észre sem veszi, hogy leég.

Néhány gyermek érzékeny lehet a napra, kiütések jelenhetnek meg rajta, ebben a speciális esetben azonnal forduljunk bőrgyógyászhoz.

Tippek a napon tartózkodáshoz

A kicsik az árnyékban játsszanak, és viseljenek ruhát, széles karimájú kalapot. Már egészen kis kortól érdemes jó minőségű napszemüveget is rájuk adni.

A napvédő használata elengedhetetlen, de nem azt jelenti, hogy használatával jelentősen meghosszabbíthatjuk a napon töltött időt.

Figyeljünk arra, hogy megfelelő minőségű, tehát magas faktorszámú, az UV-B és UV-A sugárzás ellen is védelmet nyújtó és elegendő mennyiségű napvédőt használjunk, és a kenegetést naponta több alkalommal ismételjük.

Vegyük figyelembe, hogy egyes napvédők a víz, az izzadás vagy a törülköző hatására lejönnek. Ha vízpartra megyünk, eleve válasszunk vízálló készítményeket.

Amikor a legerősebb a sugárzás, vagyis délelőtt 11 és délután 3 óra között egyáltalán ne legyen a gyermek a napon.

Nem csak a strandon lehet leégni

Tévhit, hogy a nap elleni védelem csak a strandon vagy vízparton szükséges, ugyanis a leégés gyakran akkor történik, amikor nem gondolunk a védelem szükségességére. A gyerekeknek éppen ezért veszélyforrás lehet a játszótér, egy kirándulás, vagy akár a lakás erkélye is, amennyiben tűző napon játszanak ott.

Különleges figyelem szükséges a hegyekben, mivel az UV szint 1000 méterenként kb. 8 százalékkal emelkedik. Több felület, elsősorban a hó, a homok és a víz visszaveri a napsugarakat és azok hozzáadódnak az összes UV sugárzáshoz. Sőt, a sugárzás nem csak a tűző napon, de felhős ég alatt is magas lehet.

Ha már megtörtént a baj

Ha csecsemő vagy kisgyermek szenvedett napszúrást vagy égést, minden esetben hívjunk orvost – javasolja dr. Pellion Szilvia, bőrgyógyász. Akkor is keressük fel az orvost, ha a gyermek testén kiütések vagy hólyagok jelennek meg, ugyanígy járjunk el, ha a bőre nagyon vörös és fáj. Langyos, mintegy 25 fokos vízzel hűtsük a leégett testrészt fél-egy órán keresztül, és kérjünk tanácsot a gyógyszertárban, mit használjunk a bőr hűtésére, hidratálására. Ha az akut kezelés után is szokatlan képletet látunk a gyermek testén, mindenképpen keressük fel a bőrgyógyászt!

(Oxygen Medical - Dr. Pellion Szilvia, bőrgyógyász)