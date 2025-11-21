Együttélés az asztmával - Életmódtippek

Noha nincs természetes gyógymód az asztmára, annak tünetei különböző gyógyszerekkel enyhíthetőek.

Az arany standard kezelés a gyulladáscsökkentő inhalációs kortikoszteroid (ICS) rendszeres használata, amelyhez szükség szerint hörgőtágító adható, vagy ma már egyre gyakrabban az ICS–formoterol kombináció javasolt. Ez utóbbi a legújabb ajánlások szerint enyhe asztmában is első vonal lehet.

Ön is sokat tehet azért, hogy élete könnyebb legyen ezzel a betegséggel:

Csináltasson pontos diagnózist!

Működjön együtt orvosával a megfelelő kezelési mód kiválasztásában.

A diagnózis ma már spirometriával, bronchodilatátor teszttel, szükség esetén FeNO-méréssel (kilégzett levegő NO mérése) és allergiavizsgálatokkal pontosítható.

Vezessen asztma-naplót, hogy pontosan lássa, mely tüneteire mi a leghatásosabb gyógymód. Digitális asztma-napló alkalmazások is már elérhetők, amelyek segítenek követni a tünetek gyakoriságát, gyógyszerhasználatot és a rohamokat kiváltó tényezőket.

Próbálja meg elkerülni az asztmát károsan befolyásoló tényezőket, mint például a szmogot. A lakáson belüli tényezők (poratka, penész, dohányfüst, illatosítók, aeroszolok, állatszőr) csökkentése szintén jelentős javulást eredményezhetnek.

Ha az asztmás tüneteket súlyosbító betegsége van, mihamarabb forduljon orvoshoz. Ilyen lehet a reflux, krónikus arcüreggyulladás, elhízás vagy tartós stressz, ezek kezelése az asztma kontrollját is javítja.

Tornázzon naponta, hogy a lehető legfittebb legyen. Az állóképességi sport (úszás, kerékpár, séta) kimondottan ajánlott. A terhelésindukált tünetek megelőzhetők az inhalátor előzetes használatával.

Táplálkozzon egészségesen, hogy elkerülje a vírusos és bakteriális fertőzéseket. A D-vitamin-hiány összefügghet a gyakoribb asztmás fellángolásokkal; hiány esetén pótlás javasolt, de rutinszerűen nem ajánlott mindenkinél.

Tartsa az ideális súlyát. Az elhízás bizonyítottan rontja az asztmakontrollt, és csökkenti az inhalációs gyógyszerek hatékonyságát!

Aludjon eleget.

Hívja orvosát, ha jelentkeznek a tünetek.

Járjon rendszeresen kontrollvizsgálatra, hogy megbizonyosodjon róla, gyógyszere megfelelő. A kontroll 3–12 havonta ajánlott, a gyógyszerelés lépcsőzetes emelése vagy csökkentése a tünetekhez igazodik.

7+1 további természetes vagy életmódbeli módszer, amelyek valóban segíthetnek asztmában

1. A légszennyezés tudatos kerülése az egyik legerősebben bizonyított természetes módszer, mérhetően csökkenti az exacerbációk számát. Segít, ha figyeli a szmoghelyzetet, ha rossz levegő esetén beltéri programot választ, vagy ha sportolni nem a reggeli csúcsforgalomban megy.

2. HEPA-légszűrő használata beltérben. A HEPA13–14-es szűrők eltávolítják a polleneket, poratkát, ultrafinom részecskéket, aeroszolokat és illatszermaradványokat. Ezek csökkentése 20–30%-kal enyhítheti a tüneteket allergiás asztmában.

3. Hőmérséklet-stabil környezet beállítása. A hirtelen hideg levegő rohamot provokál, míg a stabil hőmérséklet (különösen télen) segít a hörgők reaktivitásának csökkentésében. Hasznos, ha arca elé sálat tesz télen, kerüli a jéghideg helyiségeket és a hirtelen hőmérsékletváltás.

4. Kövesse a pollen-előrejelzéseket! Allergiás asztmában különösen fontos és egyszerű, természetes módszer. Magas pollenszám esetén zárja az ablakot, este mosson hajat, ruháit ne a szabadban szárítsa. Ezek meglepően sokat számítanak.

5. Kutatások szerint a mediterrán étrend (zöldség, gyümölcs, hal, olívaolaj) hosszú távon csökkentheti a krónikus gyulladást. Bizonyított eredmény, hogy a gyerekeknél ritkábbak így a fellángolások. Ez nem kifejezett “asztma diéta”, de gyulladáscsökkentő hatású lehet.

6. A dehidratáció sűríti a nyálkát, így nehezebb a légutak tisztulása. Fontos a megfelelő, bőséges folyadékbevitel, mert az csökkenti a nyák viszkozitását, javítja a köpetürítést.

7. Reflux megelőzése (ha fennáll) szintén fontos, mert a savas mikroaspiráció kifejezetten rontja az asztmát. Tartson kisebb étkezéseket, mérsékelje a koffeint, alkoholt, ne egyen lefekvés előtt, emelje meg az ágy fejvégét. Ha a reflux csökken, az asztma is javul.

+1. A légzésszorongás és félelemérzés (asthma anxiety) önmagában kiválthatja a „légszomj spirált” (szorongás →hiperventilláció→tünet)

Megoldás lehet a mindfulness légzés, a relaxációs tréning, egyes kognitív technikák.

A kutatások szerint a légzés miatti szorongás csökkentése jelentősen csökkenti az asztmás panasz intenzitását.

Összefoglalva

Megfelelő odafigyeléssel, egészséges életmóddal az asztmás tünetek enyhíthetőek. A kulcs az Ön kezében, éljen vele! A modern gyógyszeres kezelés és az életmódbeli tényezők együttesen a betegek többségénél tartósan teljes életet biztosíthatnak, rohamok nélkül.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos