Együttélés az asztmával - Életmódtippek
Noha nincs természetes gyógymód az asztmára, annak tünetei különböző gyógyszerekkel enyhíthetőek.
Az arany standard kezelés a gyulladáscsökkentő inhalációs kortikoszteroid (ICS) rendszeres használata, amelyhez szükség szerint hörgőtágító adható, vagy ma már egyre gyakrabban az ICS–formoterol kombináció javasolt. Ez utóbbi a legújabb ajánlások szerint enyhe asztmában is első vonal lehet.
Ön is sokat tehet azért, hogy élete könnyebb legyen ezzel a betegséggel:
Csináltasson pontos diagnózist!
Működjön együtt orvosával a megfelelő kezelési mód kiválasztásában.
A diagnózis ma már spirometriával, bronchodilatátor teszttel, szükség esetén FeNO-méréssel (kilégzett levegő NO mérése) és allergiavizsgálatokkal pontosítható.
Vezessen asztma-naplót, hogy pontosan lássa, mely tüneteire mi a leghatásosabb gyógymód. Digitális asztma-napló alkalmazások is már elérhetők, amelyek segítenek követni a tünetek gyakoriságát, gyógyszerhasználatot és a rohamokat kiváltó tényezőket.
Próbálja meg elkerülni az asztmát károsan befolyásoló tényezőket, mint például a szmogot. A lakáson belüli tényezők (poratka, penész, dohányfüst, illatosítók, aeroszolok, állatszőr) csökkentése szintén jelentős javulást eredményezhetnek.
Ha az asztmás tüneteket súlyosbító betegsége van, mihamarabb forduljon orvoshoz. Ilyen lehet a reflux, krónikus arcüreggyulladás, elhízás vagy tartós stressz, ezek kezelése az asztma kontrollját is javítja.
- Tornázzon naponta, hogy a lehető legfittebb legyen. Az állóképességi sport (úszás, kerékpár, séta) kimondottan ajánlott. A terhelésindukált tünetek megelőzhetők az inhalátor előzetes használatával.
- Táplálkozzon egészségesen, hogy elkerülje a vírusos és bakteriális fertőzéseket. A D-vitamin-hiány összefügghet a gyakoribb asztmás fellángolásokkal; hiány esetén pótlás javasolt, de rutinszerűen nem ajánlott mindenkinél.
- Tartsa az ideális súlyát. Az elhízás bizonyítottan rontja az asztmakontrollt, és csökkenti az inhalációs gyógyszerek hatékonyságát!
- Aludjon eleget.
- Hívja orvosát, ha jelentkeznek a tünetek.
- Járjon rendszeresen kontrollvizsgálatra, hogy megbizonyosodjon róla, gyógyszere megfelelő. A kontroll 3–12 havonta ajánlott, a gyógyszerelés lépcsőzetes emelése vagy csökkentése a tünetekhez igazodik.
7+1 további természetes vagy életmódbeli módszer, amelyek valóban segíthetnek asztmában
1. A légszennyezés tudatos kerülése az egyik legerősebben bizonyított természetes módszer, mérhetően csökkenti az exacerbációk számát. Segít, ha figyeli a szmoghelyzetet, ha rossz levegő esetén beltéri programot választ, vagy ha sportolni nem a reggeli csúcsforgalomban megy.
2. HEPA-légszűrő használata beltérben. A HEPA13–14-es szűrők eltávolítják a polleneket, poratkát, ultrafinom részecskéket, aeroszolokat és illatszermaradványokat. Ezek csökkentése 20–30%-kal enyhítheti a tüneteket allergiás asztmában.
3. Hőmérséklet-stabil környezet beállítása. A hirtelen hideg levegő rohamot provokál, míg a stabil hőmérséklet (különösen télen) segít a hörgők reaktivitásának csökkentésében. Hasznos, ha arca elé sálat tesz télen, kerüli a jéghideg helyiségeket és a hirtelen hőmérsékletváltás.
4. Kövesse a pollen-előrejelzéseket! Allergiás asztmában különösen fontos és egyszerű, természetes módszer. Magas pollenszám esetén zárja az ablakot, este mosson hajat, ruháit ne a szabadban szárítsa. Ezek meglepően sokat számítanak.
5. Kutatások szerint a mediterrán étrend (zöldség, gyümölcs, hal, olívaolaj) hosszú távon csökkentheti a krónikus gyulladást. Bizonyított eredmény, hogy a gyerekeknél ritkábbak így a fellángolások. Ez nem kifejezett “asztma diéta”, de gyulladáscsökkentő hatású lehet.
6. A dehidratáció sűríti a nyálkát, így nehezebb a légutak tisztulása. Fontos a megfelelő, bőséges folyadékbevitel, mert az csökkenti a nyák viszkozitását, javítja a köpetürítést.
7. Reflux megelőzése (ha fennáll) szintén fontos, mert a savas mikroaspiráció kifejezetten rontja az asztmát. Tartson kisebb étkezéseket, mérsékelje a koffeint, alkoholt, ne egyen lefekvés előtt, emelje meg az ágy fejvégét. Ha a reflux csökken, az asztma is javul.
+1. A légzésszorongás és félelemérzés (asthma anxiety) önmagában kiválthatja a „légszomj spirált” (szorongás →hiperventilláció→tünet)
Megoldás lehet a mindfulness légzés, a relaxációs tréning, egyes kognitív technikák.
A kutatások szerint a légzés miatti szorongás csökkentése jelentősen csökkenti az asztmás panasz intenzitását.
Összefoglalva
Megfelelő odafigyeléssel, egészséges életmóddal az asztmás tünetek enyhíthetőek. A kulcs az Ön kezében, éljen vele! A modern gyógyszeres kezelés és az életmódbeli tényezők együttesen a betegek többségénél tartósan teljes életet biztosíthatnak, rohamok nélkül.
Forrás: WEBBeteg
Cs. K., fordító; WebMD
Lektorálta és aktualizálta: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos