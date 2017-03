A porckopás (artrózis) kezelési lehetőségei

Jelenleg nem áll rendelkezésünkre oki terápia az artrózis kezelésére, de különböző gyógyszerekkel a fájdalom csökkenthető, és az ízület mozgásképessége javítható.

Ha az Ön ízületei duzzadtak, merevek, és ez minden logikus ok nélkül több mint két héten keresztül fennáll, forduljon orvosához! Forduljon orvosához akkor is, ha az artrózis kezelésére kapott gyógyszereknek mellékhatásai alakulnak ki: émelygés, hasi kellemetlen érzés, szurokszerűen fekete széklet, székrekedés és aluszékonyság.

Orvosa többféle vizsgálat után állítja fel az artrózis diagnózisát: fizikális vizsgálat, vérvizsgálat és bizonyos képalkotó technikák. Néha szükség lehet az ízületi résből is folyadékmintát venni.

A vérvizsgálat leginkább más betegségek kizárása miatt szükséges. A képalkotó vizsgálatok közé tartozik a röntgen, a csont szken (scan), a komputer tomográfia, a mágneses rezonancia vizsgálat és az artrográfia. Ez utóbbi során az ízületbe festékanyagot juttatnak, majd röntgenfelvételt készítenek róla. A képalkotó vizsgálatok segítségével a porc elhasználódottságát, az ízületi rés beszűkültségét, illetve a csontkinövések jelenlétét lehet kimutatni, amelyek mind az artrózisra utalnak.

Az artrózis legjelentősebb szövődménye a fájdalom. A fájdalom lehet enyhe, csak egy kis bosszúságot okozva, de súlyosan korlátozhatja a napi tevékenységet is. Bár az artrózis nem szűnik meg, számos betegnél a korai artrózis fájdalma egy éven belül csökken, ami az érintett ízületek erőltetése esetén kiújulhat. Orvosa segíthet Önnek abban, hogyan csökkentse mindennapi életvitele során az adott ízületet érő nyomást.

Amennyiben az artrózis eljut a porc eltűnésének stádiumába, a fájdalom újból megjelenik, és magától csak az ízület teljes összecsontosodása esetén szűnik meg. Ha késői artrózisban is meg akarja őrizni ízülete mozgathatóságát, ízületi protézis beültetésére van szükség. Ez a műtét sikeressége esetén kb. 10-20 évre jelent megoldást (és csak egyszer ismételhető, ami után már csak 5-10 évig tart ki), ezért nem érdemes túl fiatalon sort keríteni rá.

Gyógyszeres kezelés

A gyógyszereket a fájdalom és az artrózissal járó enyhe gyulladás kezelésére használják, hozzájárulva ezáltal az ízület jobb működéséhez. A kezelésre külsőleg használható helyi készítményeket és szájon át szedhető tablettákat is javasolhatnak. Az enyhébb artrózisos panaszok kezelésére vény nélkül kapható készítmények is elegendők lehetnek, de erőteljesebb hatású vényköteles gyógyszerek is hozzáférhetők.

Helyi fájdalomcsillapítók (krémek, kenőcsök). Különböző vény nélkül kapható krémek, zselék, kenőcsök és spray-k kaphatóak az artrózisos fájdalom átmeneti enyhítésére. Kérje ki gyógyszerésze tanácsát ezekkel kapcsolatosan! COX-2 gátlók Az ún. COX-2 gátlók körülbelül olyan hatásosak a fájdalom és a gyulladás kezelésében, mint a fenti szerek, azonban kevesebb gyomor-bélrendszeri mellékhatást okoznak. A vérnyomást viszont emelhetik (mivel folyadékot tartanak vissza a testben), továbbá kismértékben magasabb stroke- és szívinfarktus-kockázattal járnak.

Nemszteroid gyulladásgátlók. A nemszteroid gyulladásgátlók csökkentik az enyhe és a közepesen súlyos fájdalmat, továbbá a gyulladást is. Ide tartoznak a következő hatóanyagok: aszpirin, ibuprofen, acetaminophen, naproxen és diclofenac. A nem-szteroid gyulladásgátlóknak számos mellékhatása van, többek között fülcsengés (túladagoláskor), gyomorfekély és gyomor-bél eredetű vérzés (hosszantartó szedés esetén), máj- és vesekárosodás (egyes szereknél hosszantartó szedés esetén). Az alkoholfogyasztás vagy egyidejű szteroid gyógyszerek szedése növeli a vérzés és a májkárosodás kockázatát.

Tramadol. A tramadol a morfiumhoz hasonló, de annál lényegesen gyengébb fájdalomcsillapító, amit csak receptre lehet kapni. A tramadolnak nincs gyulladáscsökkentő hatása, de a hatékonyan fájdalomcsillapítás mellett kevesebb mellékhatása van, mint a nem-szteroid gyulladásgátlóknak. A tramadol ugyanakkor émelygést és székrekedést okozhat. A tramadolt rövidebb időszakokra alkalmazzák, gyakran nem-szteroid gyulladásgátlókkal való kombinációban.

Antidepresszánsok. Az antidepresszánsok, különösen a triciklikusok, depresszió elleni hatásuktól függetlenül csökkenteni tudják a krónikus fájdalmat. Az antidepresszánsok enyhíthetik az artrózis okozta alvászavart is, ám az artrózisos betegek egy részénél mellékhatásként depresszió is kialakulhat.

Ízületi injekciók. Időnként orvosa javasolhatja, hogy az ízületi résbe szteroid injekciót adjanak, ami csökkenti a fájdalmat és a gyulladást. Egy másik beavatkozás során hialuronsav származékot injektálnak a térdízületbe, ami szintén csökkentheti az artrózisos fájdalmat. A hialuronsav a normális ízületi folyadék alkotórésze (az injekciós formában alkalmazott származékot kakastaréjból állítják elő).

Műtéti és egyéb eljárások

A műtéti eljárások segítségével csökkenteni lehet a súlyos mozgáskorlátozottságot és a fájdalmat.

Artroszkópiás (ízületi tükrözéses) átmosás és szöveteltávolítás. Artroszkópia során, a sebész egy kis metszésen keresztül egy hajlékony, csőszerű készüléket (artroszkóp, ami egyfajta endoszkóp) vezet az ízületi üregbe. Az artroszkóp fényt juttat be és az ízület belsejéről elvezetett képet monitorra viszi. A sebész javasolhatja az ízület átmosását is. Az átmosáshoz fiziológiás sóoldatot használnak, ezzel távolítják el a vért és a szövettörmeléket az ízületből.

Alternatív gyógymódok Egyes vizsgálatok szerint egyes táplálék-kiegészítők is kedvező hatásúak lehetnek, ilyen a glükózamin (glucosamin) és a kondroitin-szulfát (chondroitin sulphate). Más vizsgálatok ezt a hatást nem tudták kimutatni. Ne használjon azonban glükózamint, ha allergiás a rákokra, kagylókra, továbbá a glükózamin emelheti az inzulinszintjét is, ha Ön cukorbeteg. A kondroitin-szulfát befolyásolhatja a vér acenocumarol vagy warfarin szintjét, ezért ha együtt kívánja szedni ezeket, tájékoztassa erről orvosát! Legyen nagyon elővigyázatos, amikor alternatív gyógymód használatán gondolkozik! Nagyon sok ezek közül drága, és ártalmasak is lehet. Mielőtt alternatív gyógymódot alkalmazna, beszéljen orvosával a lehetséges kockázatokról, különös tekintettel az Ön által szedett gyógyszerekkel való kölcsönhatásokra.

Az artroszkópia alkalmas az ízületi porcot károsító idegentestek (leszakadt porcdarabok, esetleg csontdarabkák) eltávolítására, illetve kisebb műtétek (pl. elszakadt ízületi szalag egyesítésére) végzésére is. Időben elvégzett műtéttel egyébként az artrózis el is kerülhető, illetve lassítható az ízület előrehaladó károsodása, továbbá rövid távú fájdalomcsillapítást is el lehet érni. Sajnos az eljárás nem minden esetben igazán hatékony, többek között akkor, ha a térdfájdalom az artrózis egyetlen tünete.

A csontok helyretétele. A torzító csontkinövések sebészi eltávolításával vissza lehet állítani a csontok eredeti helyzetét (vagy egy ahhoz közeli állapotot).

Ízületiprotézis-műtét. Az ízületi protézis az egyik vagy mindkét ízfelszín pótlása műanyag- vagy fémszerkezettel. Leggyakrabban (és legsikeresebben) a térd és a csípő ízületeit szokták műtétileg pótolni, de a váll, a könyök, a boka és az ujjak ízületei is pótolhatók. A csípő- és a térdprotézisek körülbelül 20 éven keresztül a betegek 80 százalékánál jól fog működni. A protézissel aktív és fájdalommentes életet élhet.

Az ízület megszüntetése összecsontosítással. Végleges megoldást jelent az ízületi artrózisra (és az ezzel kapcsolatos fájdalomra) az ízesülő csontok porcmaradványainak eltávolítása, és frissen vágott felszínnel való összeillesztése, majd rögzítése. Ezt követően a csontok összeforrnak, mintha csak egy törés gyógyulna meg.

Az összeforrasztott csontok jól bírják a terhelést, nem fájnak (pontosabban nem jobban, mint általában a gyógyult törések), azonban merevek (nem enyhítik a mozgások zökkenőit, mint a rugalmas porcok, és természetesen elvész az eredeti ízületre jellemző mozgathatóság.



