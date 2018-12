A nyaki problémák okai

A nyaki fájdalom gyakori panasz, melynek hátterében számos ok húzódhat meg. A nyak a gerinc legmozgékonyabb szakasza, de emellett biztosítja a fej tartását, és a nyaki csigolyák nyúlványai által alkotott csontos csatorna védi a gerincvelőt és a nagy nyaki ereket.

A nyaki fájdalom jelentkezhet hirtelen, vagy fokozatosan is kialakulhat, előbbi esetben akut, utóbbinál pedig krónikus fájdalomról beszélhetünk.

Az egyik leggyakoribb a krónikus izomfájdalom a nyaki szakaszon. A vállövet terhelő foglalkozásokat űzők (fodrász, kozmetikus, számítógéppel dolgozók) körében nagyon gyakori jelenség. Ezen kívül a depresszió, szorongás, tartós túlterhelés, huzat, tartós hideghatás is hajlamosító tényezők.

A bekeményedett, nyomásérzékeny izomzatban fájdalmas csomók tapinthatók. A bekeményedett izom idegbecsípődéshez is vezethet. Ennek egyik példája a nyakszirten kilépő ideg (occipitalis ideg) nyomása, melynek következtében fejtetőre sugárzó erős fájdalom, lüktetés jelentkezik. A kezelésben legfontosabb a megelőzés.

Fontos a rendszeres torna

Munka közben is szakítson időt egy kis tornára, mellyel könnyen átmozgathatja a nyaki izomzatot.

Legjobbak a nyújtó gyakorlatok; ezeket akár ülve is könnyen elvégezheti. A görcsök oldásában ezen kívül a masszázs, különböző fájdalomcsillapító kenőcsök, és esetenként fizioterápia segíthet.

A nyaki gerinc kopásos megbetegedése, spondylosis esetén meszes felrakódások alakulnak ki a csigolyák peremein. Ilyenkor a mozgás provokálja a fájdalmat, gyakran hallunk finom hóropogásszerű zörejt. Elsőként a nyaki gerinc oldalra hajtása válik nehézkessé.

A meszes csőrök irritálhatják a nagyobb nyaki ereket is, emiatt migrénhez hasonló fejfájás, szédülés is jelentkezhet. Itt is fontos szerepe van a rendszeres tornának, mellyel a mély nyaki izomzatot erősítheti, így nem szűkül be az ízület mozgása.

Egy hirtelen tett rossz mozdulat vagy baleset folytán a nyaki csigolyák közötti kis ízületek ún. funkcionális blokkja alakulhat ki. Ez azt jelenti, hogy a csigolyák kórosan elmozdulnak egymáshoz képest, akár meg is csavarodhatnak a tengelyük körül.

Fokozatos terhelés

Ugyanez történik, ha egész éjszaka kényszertartásban van a nyakunk pl. egy rossz párna, vagy nem megfelelő fekhely miatt. Ilyenkor heves fájdalom, mozgáskorlátozottság, kényszertatás alakul ki. Bekeményedik és nyomásérzékennyé válik a nyaki gerinc melletti izomzat.

Ha a nyaki gerincvelőből kilépő ideggyök is nyomás alá kerül, akkor vállba, karba sugárzó fájdalom, zsibbadás, akár érzéskiesés is jelentkezhet a felső végtag bizonyos bőrfelszínein. Ebben az esetben elsődleges a nyugalomba helyezés, fájdalomcsillapítás, és izomlazítók alkalmazása. A terhelést csak fokozatosan kezdje el. Hatékony az azonnal megkezdett fizioterápia, ultrahangkezelés. Bizonyos esetekben csak manuálterápiás szakember képes a blokkot megszüntetni.

Számos olyan kórkép is okozhat nyaki fájdalmat, mely valójában nem mozgásszervi eredetű betegség:

Övsömör (herpes zoster) kifejezett égő fájdalmat okozhat, majd később nyilvánvalóvá válik a fájdalom eredete a hólyagos bőrtünetek megjelenésével.

Anginás (koszorúsér eredetű) mellkasi fájdalom, szívinfarktus is okozhat oldalsó, elülső nyaki fájdalmat.

A nyaki nyirokcsomók gyulladása főként gyermekekben fordul elő vírusfertőzés, torokfájás kapcsán. A tapintható fájdalmas nyirokcsomók, esetleg a nyak kényszertartása jellemző.

A garat hátsó fala mögött kialakuló tályogos folyamat is kifejezett nyaki fájdalmat provokál. Ilyenkor a torok duzzanata, a láz és a megfelelő laboreltérések igazítanak útba.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szamosi Szilvia, reumatológus