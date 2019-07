Fogbalesetek - nem gyerekjáték!

A gyerekeknél előforduló fogbalesetek időben történő szakszerű ellátása csak nagyon ritkán valósul meg. Pedig az időben történő ellátás fogat menthet, különösen a tejfogak tekintetében.

Fogbalesetek

A szülők kb. 10%-a tudja, mi a teendő ilyen esetben. Gyors beavatkozással megmenthetőek a sérült fogak. Első sorban a front fogak a legsérülékenyebbek. Mind a maradó, mind a tejfogak esetében a fog letörhet, meglazulhat, extrém esetben kieshet. Ha a tejfogból törik le egy darab, azt nem szoktuk pótolni. Ha megmozdulnak ezek a kisgyerekkori fogak, azt szoktuk javasolni, hogy a gyereket 1-2 hétig puhább ételekkel táplálják, tehermentesítés céljából.

Ha már megtörtént a baj

Azonban ha kiesett a tejfog az állkapocsból, azokat tilos a helyükre visszahelyezni! Viszont ilyen esetben is fel kell keresni a fogorvost, hiszen nemcsak a fog sérül. Legtöbbször lágyrész sérülés is van, ami szintén ellátást igényel. És gondolnunk kell, a maradó fogak csíráira is, amire szinte csak akkor derül fény, hogy sérültek-e, ha már kibújtak.

Szintén az óvodásoknál előforduló probléma, hogy a lágyrész sérülése következtében fellépő fájdalom miatt, a gyerek nem hajlandó enni. Ilyenkor a folyadékfogyasztásra kell mindenképpen odafigyelni, illetve a fogorvosok receptre tudnak számukra egy zsibbasztó krémet felírni, ami nagyban megkönnyíti az evés során fellépő fájdalom elviselését.

Fő az elővigyázatosság és a gyors ellátás

A maradó fogak sérülései már sokkal összetettebbek és gondosabb ellátást igényelnek. Ha letört egy darab a fogból, a törött darab nagyságától függően azt pótolni kell, amit sokszor egy egyszerű töméssel könnyen javíthatunk. Azonban az is előfordulhat, hogy a törés komolyabb, így akár elérheti a fog idegszövetét is, amikor már csak gyökérkezeléssel menthető meg a fog. A röntgenfelvétel készítése elengedhetetlen az ilyen sérülések esetében.

Ha a fog teljes gyökerével esik ki a fogágyból, a legfontosabb, amit tehetünk, hogy a kiesett fogat nedves közegbe helyezzük, és erre legalkalmasabb a saját nyálunk. A fogat a szájüregbe kell tenni a nyelvünk alá, és minél hamarabb egy fogászatra sietni.

Értesítsük fogorvosunkat

Telefonon mindenképpen jelezzük érkezésünket, hogy lehetőség szerint az orvos is képes legyen fogadni és ellátni a sérültet. Hiszen elengedhetetlen a gyors és szakszerű ellátás annak érdekében, hogy vissza lehessen ültetni egy kiesett fogat.

Ha megtörténik a visszaültetés, a fogakat sínezni kell. A beteget antibiotikumos kezelésben kell részesíteni a fertőzés elkerülése miatt, és nem elhanyagolható a Tetanus injekció sem. A puhább ételek fogyasztása itt is elengedhetetlen a tehermentesítés céljából, továbbá a rendszeres fogászati kontroll, valamint az orvosi utasítások betartása.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szakértőnk: Dr. Galgóczi Natália, fogorvos