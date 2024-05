Fájdalomcsillapító eljárások mozgásszervi fájdalmak ellen

1. Ízületi kopás esetén a mozgás elengedhetetlen. Érdemes például úszni, felváltva gyors- és hátúszásban. A mellúszás azért nem ajánlott, mert egy kicsit csavarja a térdízületen belüli szalagokat. Csípőízületi problémák esetén azonban kifejezetten jót tesz a mellúszás a széles ívű lábtempó miatt, amely megelőzheti a később kialakuló ízületi zsugorodásokat. 2. A biciklizés is szóba jöhet, különösen, ha sikerül deréktámaszos ülésben tekernünk, amely enyhén hátradöntött helyzetben van. Csípőízületi kopásos betegeknél is ideális megoldás lehet egy ilyen szobabicikli. Semmiképpen se görnyedjünk előre a kormányhoz, így a derekat sem terheljük. A tekeréssel is csínján kell bánni, akinek térdízületi kopása van, semmiképpen se tegyen rá ellenállást, mert ez ugyanolyan terhelést jelent, mint a futás. 3. Legyünk óvatosak a mindennapi, kemény talajon történő gyaloglással, mert 10-15 év alatt elkoptathatja a térdízületet. 4. Az ugrálós edzések, a különböző aerobikfajták csakis egészséges ízületű embereknek ajánlottak. Alternatívaként szóba jöhet a tai csi és a mediball, amelyek finom hullámmozgásukkal kifejezetten kíméletesek, javítják az ízületi porc táplálkozását, és élvezetesek is. 5. Különösen fontos a kényelmes, párnázott cipő, szandál viselése. 6. Bár az artrózis kezelésére nincs speciális diéta, a gyümölcsben, zöldségben és teljes kiőrlésű gabonában gazdag táplálkozás segít az ideális testsúly megtartásában, ez pedig lassíthatja a folyamatot, mérsékelheti a fájdalmat.