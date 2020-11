A nefrózis szindrómának (veseeredetű tünetegyüttesnek) több formája ismert, melyek közül felnőttkorban a membranózus glomerulonephritis, gyermekkorban az úgynevezett minimal change glomerulonephritis a leggyakoribb.

A betegség leggyakrabban különböző fertőző betegségek nyomán jöhet létre, mint például a HIV-fertőzés, a Hepatitis B, -C, továbbá különböző autoimmun betegségek (például SLE), allergiás megbetegedések, vagy rosszindulatú daganatok (gyomorrák, hörgőrák, leukémia) következményeként is kialakulhat.

Bizonyos gyógyszerek, mint például a penicillamin szedése, valamint heroin fogyasztása következtében is felléphet a kórkép, bár sok esetben nem lehet egyértelmű kiváltó tényezőt megnevezni.

A nefrózis szindróma formái A két leggyakoribb forma (membranózus glomerulonephritis, minimal change glomerulonephritis) mellett a nefrózis szindróma ismert típusa még a fokális szegmentális szklerotizáló glomerulonephritis, és a legritkábban előforduló membranoproliferatív glomerulonephritis.

A nefrózis szindróma ritkább okai közé tartozik a cukorbetegség, az amyloidosis, a vesevéna trombózis, illetve egyes epilepszia ellenes gyógyszerek alkalmazása.

A nefrózis szindróma tünetei

Leggyakoribb tünetként említhető a vér alacsony albuminszintje (az albumin egy vérben található fehérje) és magas nátriumszintje miatt létrejött ödéma-képződés, mely eleinte a lábszárakon, később testszerte jelentkezik. Idővel a hasüregben is felgyülemlik a folyadék, valamint tüdőödéma is kialakulhat, mely fulladást, nehézlégzést okoz. Súlyos esetben akár szívelégtelenség is felléphet.

A beteg a veséken keresztül a vizelettel nagy mennyiségű fehérjét ürít. A fokozott fehérjevesztés során a beteg a szervezet számára igen fontos fehérjéket (immunoglobulinokat és antitrombin III-at) is veszít, melyek miatt nő a fertőzések kialakulására való hajlam, és a trombózis létrejöttének a kockázata is.

Jellemző a vér magas zsírtartalma. Mind a lipoproteinek mennyisége, mind a koleszterin- és trigliceridszint megemelkedik.

Előrehaladott stádiumban az eddig felsorolt tünetekhez magasvérnyomás-betegség és veseelégtelenség is társulhat, valamint további szövődményként idővel az erek elmeszesedése is megfigyelhető.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária, általános orvos