A véres vizelet magas vérnyomásra is utalhat

A véres vizelet nagyon ijesztő tud lenni, főleg, ha az ember nem tudja, mi is okozza, így nagy riadalmat kelt mind a nők, mind a férfiak körében.

Sokszor húgyúti fertőzés áll a hátterében, ám ha a kísérő tünetek azzal nem egyeznek, akkor magas vérnyomásra is gondolni kell. A témáról dr. Kapocsi Judit tanárnőt, magasvérnyomás-specialistát kérdeztük.

Amikor a vese betegsége okoz magas vérnyomást Renoparenchymás eredetű magas vérnyomásról akkor beszélünk, amikor az emelkedett vérnyomás hátterében a vese parenchymájának, vagyis a vesét alkotó szövetnek valamilyen megbetegedése áll. Amikor a vese betegsége okoz magas vérnyomást (renoparenchymás magas vérnyomás)

Ezek állhatnak a véres vizelet hátterében

Véres vizelet esetében az emberek többségének az élénkpiros szín ugrik be, viszont a vér a vizeletben rózsaszínűre, vagy kóla árnyalatúra festi a sugarat. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a vörösvértestek egyáltalán nem láthatóak szabad szemmel, kizárólag mikroszkóp alatt.

„Látványos vérvizelés hátterében lehet húgyúti fertőzés, véralvadási zavar, autoimmun vesebetegség, daganat vagy köves megbetegedés is. Előfordulhat viszont húgyúti vérvesztés mikroszkópos mértékben is, amit csak a vizelet üledék vizsgálata derít ki. Ebben az esetben idült vesebetegség, esetleg cukorbetegség okozta veseprobléma lehet a háttérben, illetve akár a tartósan fennálló hipertónia szövődményeként kialakuló vesebetegségre is gondolhatunk.

Férfiaknál a prosztata megbetegedései is szóba jönnek, de érdemes tudni, hogy előfordulhat vérvizelés gyógyszerek mellékhatásaként is (véralvadás gátlók, vérlemezke funkciót gátló gyógyszerek)”- mondja dr. Kapocsi Judit tanárnő, magasvérnyomás-specialista.

Magasvérnyomást is jelezhet

Elsődleges és másodlagos hipertónia A kezelés és a kivizsgálás szempontjából is fontos, hogy felderítsük a magas vérnyomás-betegség okát. Ez alapján a hipertóniát két nagy csoportra osztjuk, primer és szekunder eredetűre. Elsődleges és másodlagos hipertónia - A magas vérnyomás okai

A véres vizelet hátterében tehát hipertónia is állhat, hiszen a tartósan magas vérnyomás (>140/90) érkárosító hatással bír, ami vérzéseket eredményezhetnek, és ez a húgyutaknál elszínezheti a vizeletet. Ez ebben az esetben nem is lenne olyan ijesztő, csakhogy lényegében a test bármely részén megtörténhet a vérzés, és ha ez az agynál, szívnél megy végbe, az életveszélyes is lehet.

A magasvérnyomás emellett a vesebetegségek kísérője, sőt, előidézője is lehet, tehát a legtöbb tartósan fennálló vesebetegség maga is okozhat hipertóniát, így a kapcsolat a hipertónia és a vesebetegség között kétirányú. A vese érintettsége pedig – mint ahogyan arról már volt szó – előidézheti a véres vizelet megjelenését, így panasz esetén érdemes mindkét irányban vizsgálatokat végezni- tanácsolja dr. Kapocsi Judit tanárnő, magasvérnyomás-specialista.

24 órás vérnyomásmérővel nyomon követheti a vérnyomás alakulását

Hogy ne következzen be nagyobb tragédia, véres vizelet esetén nem érdemes várni, rövid időn belül orvoshoz kell fordulni, hogy a problémára megoldást lehessen találni. Hipertónia gyanújakor a 24 órás vérnyomásmérés is indokolt lehet, hogy a szakember pontos képet kaphasson a beteg állapotáról, és a megfelelő kezelést kiválaszthassa. Ennek ellenére –mivel több minden is állhat a vérvizelés hátterében-, további vizsgálatok elvégzése is javasolt!

Azonban a magasvérnyomás kapcsán fontos megemlíteni, hogy az állapot igen alattomos betegség, mivel a legtöbbször nem jár tünetekkel, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne akár életveszélyes is. A várnyomás mérése, és annak napi ingadozása éppen ezért fontos. A szakember ezen adatok alapján beállíthatja a gyógyszerek dózisát, életmódváltozást javasolhat, mely érinti az étkezést (só fogyasztás mérséklése), illetve a testmozgást is (könnyű kardió edzés).

(Trombózisközpont - Dr. Kapocsi Judit)