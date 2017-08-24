Tüdőrák: a leggyakoribb daganatos halálok

A tüdőrák Magyarországon évente több mint 10 ezer új megbetegedéssel az egyik leggyakoribb daganattípus, és mintegy 8 ezer halálesettel a vezető daganatos halálok. Bár a dohányzás a legfőbb kockázati tényező, nemdohányzóknál is előfordulhat genetikai vagy környezeti okok miatt. A betegség kimenetelét döntően befolyásolja, milyen stádiumban fedezik fel és milyen típusú a tumor.

A tüdőrák előfordulása, gyakorisága

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) halálozási statisztikáiban 2012 óta a tüdődaganat vezeti a listát. Magyarországon évente több mint 10 000 új tüdőrákos megbetegedést regisztrálnak, ezzel az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés, minden hetedik rákos betegnél a tüdőben jelentkezik a tumor.

A férfiak között a betegség előfordulása némileg gyakoribb, ám a tendenciák a kiegyenlítődés irányába mutatnak. A 2000-es évek elejéhez képest férfiak körében kis mértékben csökkent a betegség előfordulása, míg a nők körében növekedett.

35 éves kor alatt előfordulása ritka, ugyanakkor már gyermekkorban sem kizárt, majd az életkor növekedésével egyre gyakoribbá válik, 60 és 75 éves kor között diagnosztizálják a legtöbb tüdőrákos esetet.

Bár a tüdőrák legfőbb kockázati tényezője a dohányzás (az érintettek kb. 85-90 százaléka dohányos), a betegség kialakulhat soha nem dohányzók körében is. Ezekben az esetekben jelentősebb a genetikai hajlam (EGFR, KRAS stb. génmutációk) és az egyéb károsító tényezők (pl. foglalkozási tüdőbetegség, környezeti rákkeltő anyagok) szerepe.

A tüdőrák jelentőségét az adja, hogy a daganatos halálozásban - az elmúlt évek javuló mutatói ellenére - a leggyakoribb betegség, évente mintegy 8000 elhunyt beteg tüdőrák miatt veszti életét, az összes daganatos haláleset mintegy negyede tüdőrák miatt következik be. Bár a bőrdaganatok, nők körében a mellrák, férfiaknál a prosztatarák előfordulási gyakorisága magasabb, a tüdőrák az, amiben a legtöbben vesztik életüket. A kezelés sikerét legnagyobb mértékben az határozza meg, hogy milyen stádiumban ismerik fel és milyen szövettani típusú tumor alakult ki.

Mi is a tüdőrák?

A tüdőrák nem egységes fogalom, többféle daganattípus tartozik ebbe a csoportba, a különbség a szerkezeti felépítésükben van. A daganat elhelyezkedhet a nagyobb légutak területén, illetve a kisebb légutak közelében, azaz a tüdő széli részeihez közel.

A tüdőrákok alapvetően két nagy típusba – az úgynevezett kissejtes és a nem kissejtes tüdőrákok csoportjára – sorolhatók, amelyek különböznek egymástól a betegség klinikai lefolyásában, a kialakulásukat, kezelési lehetőségeiket és prognózisukat tekintve, valamint a daganatok szövettani és molekuláris biológiai sajátosságaik alapján.

A kissejtes tüdőrák képezi az összes tüdőrák 15-20 százalékát. Erre a szövettani típusra gyorsabb növekedés jellemző, ugyanakkor sok esetben kedvezően reagál a kezelésekre.

képezi az összes tüdőrák 15-20 százalékát. Erre a szövettani típusra gyorsabb növekedés jellemző, ugyanakkor sok esetben kedvezően reagál a kezelésekre. Az úgynevezett nem kissejtes tüdőrákok csoportjába tartozó daganatok 25-30 százaléka laphámrák , 35-40 százaléka a mirigysejtekből kiinduló úgynevezett adenocarcinoma , 1-5 százaléka pedig nagysejtes , rosszul differenciált rák. A nem kissejtes tumorokra lassabb növekedés jellemző, így korai felfedezés esetén kedvezőbbek a beteg életkilátásai.

csoportjába tartozó daganatok 25-30 százaléka , 35-40 százaléka a mirigysejtekből kiinduló úgynevezett , 1-5 százaléka pedig , rosszul differenciált rák. A nem kissejtes tumorokra lassabb növekedés jellemző, így korai felfedezés esetén kedvezőbbek a beteg életkilátásai. Nagyjából 10-13 százalékban találkozunk úgynevezett kevert sejtes carcinomával (a carcinoma elnevezés hámeredetet takar), amely onnan kapta nevét, hogy mikroszkóppal megtekintve szerkezete nem egységes, hanem többféle szöveti típus keveredését láthatjuk.

(a carcinoma elnevezés hámeredetet takar), amely onnan kapta nevét, hogy mikroszkóppal megtekintve szerkezete nem egységes, hanem többféle szöveti típus keveredését láthatjuk. Szintén 10-15 százalék a szövettanilag nem besorolható esetek száma.

Ritkán kiindulhat a tüdőben található festéktartalmú sejtekből (melanoma malignum), amelynek leggyakoribb kiindulási helye egyébként a bőr; egyes esetekben pedig találkozhatunk a tüdő nyirokszövetéből kiinduló rosszindulatú daganattal (lymphoma).

A tüdőrák felismerése és kivizsgálása

A tüdőrák korai diagnózisa sok esetben nem történik meg, a betegek közel felénél IV-es stádiumban, áttétes formában fedezik fel. A betegség ugyanis legtöbbször csak előrehaladottabb esetben jár tünetekkel, vagy a korai enyhébb panaszokkal, enyhe köhögéssel sokan még nem fordulnak orvoshoz.

A szűrésben alkalmazott mellkasröntgen (tüdőszűrés) nem teljesen alkalmas az elváltozások biztos kimutatására, ugyanakkor ez is sokkal nagyobb eséllyel mutatja ki a tumort, mintha kizárólag a tünetekre hagyatkozna a beteg. A leghatékonyabb képalkotó diagnosztikai eljárás a mellkas-CT. A magas kockázati csoportba tartozóknak, elsősorban az 50 év feletti dohányosoknak indokolt panaszok nélkül is elvégeztetni a szűrővizsgálatot.

A tüdőfelvételen látható gyanús elváltozás nem minden esetben rosszindulatú daganat. Előfordulhat jóindulatú daganat, korábbi tüdőgyulladás maradványtünete, egyéb tüdőbetegség (sarcoidosis, tbc) okozta heg. A mellkasröntgen vagy a tüdő-CT tehát csak szűrési célú vizsgálat, a tüdőrák diagnózisa csak a gyanús esetekben elvégzett szövettani mintavétel, tüdőbiopszia alapján állítható fel. A szövettani vizsgálat képes meghatározni az elváltozás pontos típusát is.

Mivel a tüdőben megjelenő daganat sok esetben más szervek tumorának tüdőáttéte (metasztázis), a kivizsgálásnak ki kell terjednie egyéb szervi daganatok kizárására vagy kimutatására is.

A tüdőrák kezelésében az elsődleges eljárás lehetőség szerint műtéti, ami az érintett tüdőlebeny vagy -lebenyek eltávolítását jelenti. A terápia megválasztása és beteg életkilátásai szempontjából a kivizsgálás döntő kérdése ezért az, hogy a tumor operábilis-e.

Nem előrehaladott, még műthető esetekben, különösen nem kissejtes daganatok esetén lehetőség van a teljes gyógyulásra. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság adatai szerint a betegség 5 éves túlélési esélye 17-18 százalék.

Nem műthető esetek kezelésére az utóbbi évtizedekben számos új terápiás módszer jelent meg: sugárterápiával, kemoterápiával, célzott terápiás készítményekkel és immunterápiával a daganat fejlődése lassítható, a beteg életminősége jelentősen javítható, élettartama akár évekkel is meghosszabbítható.

Szerző: Dr. Kónya Judit, családorvos

Aktualizálta: Dr. Balázs Anna

Adatok forrása: Nemzeti Rákregiszter, 2022-es adatok