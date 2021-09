A mellkas-CT szerepe a tüdőrák korai felismerésében

A tüdőrákos betegek száma növekszik, a tüdőrák a vezető halálokok közé tartozik. Emiatt is kiemelkedően fontos a megelőzés és a korai felismerés. A szűrővizsgálatok segítségével a még tünetmentes és a korai stádiumú tüdődaganat is felismerhető, mely javítja a kezelés sikerességét és a túlélési eredményeket.

Ma Magyarországon tüdőszűrésre az évenkénti mellkasröntgen - hagyományos kötelező tüdőszűrés (tüdőszűrő) - használatos, bár a tüdőrák szűrésére ez a módszer nem teljes mértékben alkalmas, ennek oka, hogy a hagyományos röntgenfelvételeken a szív a tüdő állományának 30-40 százalékát takarja, továbbá hogy ezzel a módszerrel csak a minimum 1-2 cm-es átmérőjű, már többnyire előrehaladott állapotban lévő daganatos elváltozás észlelhető. Azt is tudni kell, hogy a röntgennel történő szűrés során még nem látható rák hónapokon belül előrehaladottá válhat, tüdőrák esetében tehát az egy év nagyon sok idő. A röntgenes tüdőszűrés jelentőségét az adja, hogy az ily módon felfedezett betegek 20-30 százaléka még műthető, nagy eséllyel a gyógyulásra. Ez a vizsgálat, azaz a hagyományos kötelező tüdőszűrés azonban elsődlegesen nem a tüdődaganatok, hanem a tüdőtuberkulózis (tbc) felismerését szolgálja.

Miért mégis a hagyományos tüdőszűrés az elterjedt vizsgálati módszer?

Az évente végzett mellkasröntgen-vizsgálat lényegesen alacsonyabb sugárterhelést jelent, mintha évente CT történne. Az pedig köztudott, hogy a sugárterhelés is bír daganatkeltő hatással. Másrészt – ez pedig a kisebb jelentőségű az egészség megőrzése szempontjából – a vizsgálati költségek sem tennék lehetővé, hogy rutin jelleggel mindenki CT-vizsgálatra menjen minden évben. Ezekből kifolyólag pedig ha növekedne a szűrések ismétlése közötti időtartam, az megint utat adna a későbbi felismerésnek.

A röntgen a legrégebbi képalkotó eljárások közé tartozik, még mindig vezető szerepe van a tüdőfolyamatok szűrésében. Megjeleníti a tüdőket, a szívhatárt, a melllűr vagy gátor kontúrjáról, esetleges szövetszaporulatról, vagy nyirokcsomóról, gyulladásról is képet ad.

A mellkas-CT-nek főleg a fokozott rizikójú egyének szűrésében van szerepe

Milyen esetekben lehet szükség szűrő jelleggel mellkas-CT-re?

Természetesen a fokozott rizikójú egyének szűrésének máshogy kell történnie, mint az egyébként egészséges és tünetmentes emberekének. A dohányosok – beleértve az egykor dohányzókat is – a tüdőrák szempontjából fokozott kockázatnak vannak kitéve. A dohányosok, a krónikus betegségben, autoimmun betegségben szenvedő vagy csökkent immunrendszerű betegek szűrése történhet úgynevezett kis dózisú CT-vizsgálattal. Ez a vizsgálat akár 90%-kal kevesebb sugárterhelést jelenthet, mint a hagyományos CT. A kis dózisú CT (low-dose CT, azaz LDCT) egykor átveheti majd a röntgen helyét is (akár a lakossági szűrésben is). Klinikai tanulmányok alapján ugyanis az LDCT mint szűrő képalkotó használatával tovább csökken a tüdőrák okozta halálozás. A nemzetközi protokollok jelenleg a következő esetben javasolják az LDCT alkalmazását:

55-77 éves dohányzók, vagy korábban dohányzók esetén

30 éven át napi 1 dobozt elszívó betegek esetén

A röntgen érzékenysége és pontossága elmarad a CT-hez képest, mely kis átmérőjű szeletekként ad átmetszeti képet a mellkasi szervekről.

A LDCT – és CT – veszélyei viszont, hogy pozitív eltérést mutathatnak, mégsincs daganat, kitéve egy sor akár sugárzást okozó, akár invazív vagy sebészi vizsgálatnak a beteget. Egyes vélekedés szerint túldiagnosztizált így a tüdőben előforduló daganatok száma és természetesen okoz radiációs veszélyt is. Emiatt alkalmazható csak szigorú indikációban, bizonyos esetekben (életkor, erős dohányzás a kórtörténetben).

Bizonyos betegségek esetén a kezelőorvos – elsősorban tüdőgyógyász – kérhet szűrő jelleggel, tünet, panasz vagy daganatra utaló eltérés hiányában is mellkas-CT-t.

Bár daganat CT-vizsgálattal nagyobb eséllyel kimutatható – akár negatív mellkasröntgen után –, CT-t mégsem javasolt orvosi konzultáció nélkül, önhatalmúan végeztetni.

Miért nem ajánlott szűrő jelleggel önkényesen mellkas-CT-n részt venni?

Több bajt is csinálhatunk. Ma már elérhetőek Magyarországon a magánellátás keretein belül a beutaló nélküli – de önköltséges – CT-vizsgálatok. Az évente elvégzett, vagy egészséges egyén „teljes test CT-vizsgálata a daganat szűrésére” azonban félrevezető és káros is lehet. Természetesen egy CT hamarabb felfedezhet daganatot, viszont veszéllyel, sugárkárosodással – főleg ismételgetve – jár, akár daganatképződéshez is hozzájárulva. Ezt ne tegyük tehát önkényesen! Az igaz, hogy a mellkasröntgen kisebb gyakorisággal „lát meg” kezdődő daganatot, de a vizsgálat veszélye elhanyagolható. Amennyiben szűrő jelleggel CT-vizsgálaton szeretne részt venni, minden esetben beszéljen előbb kezelő szakorvosával vagy háziorvosával.

Mikor lehet feltétlenül szükség mellkas-CT-re?

Orvosa elrendelhet CT-vizsgálatot:

gyanús röntgenkép

kórtörténet, családi kórtörténet

megelőző daganatos betegség, vagy kezelése

bizonyos laborleletek

tünetek (köhögés, véres köpet, fogyás, étvágytalanság, vashiányos vérszegénység, mellkas vizsgálati lelet) alapján

Amennyiben az Önt kezelő szakorvos betegsége vagy tünetei miatt CT-vizsgálatot rendel el, a várakozási idő csökkentése érdekében célszerű lehet azt magán ellátás keretén belül önköltségen igénybe venni, így hamarabb juthat a megfelelő diagnózishoz és kezeléshez.

Hogyan zajlik a vizsgálat, mire kell figyelni előtte és mire utána?

A CT lehet kontrasztanyagos vagy anélküli. A kontrasztanyagot vénás injekció formájában adják be. Emiatt is vesefunkciós labor ellenőrzés szükséges a beavatkozás előtt. Bizonyos gyógyszerek szedését (pl. cukorbetegség kezelésére szedett gyógyszerek) le kell állítani a CT előtt.

A vizsgálat fájdalmatlan, nem túlságosan hosszú. Éhgyomorra (4-6 óra) történik, utána bőséges folyadékfogyasztás javasolt.

Amennyiben kóros eltérés igazolódik, további vizsgálatokra is sor kerül, mint például:

hörgőtükrözés (bronchoscopia)

vékonytűs mintavétel

sebészi mintavétel szövettanra

MR

PET-CT

csontizotópos vizsgálat

laboratóriumi vérvizsgálat

egyéb képalkotók.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus