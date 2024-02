Jó alternatíva-e az e-cigi?

Szabad gyöknek nevezzük az olyan atomot, molekularészletet, amely párosítatlan elektront tartalmaz. Az ilyen atom, molekula instabil, rövid életű, mert rendkívül gyorsan reakcióba lép a környezetében található más atomokkal, molekulákkal. Az úgynevezett oxidatív stressz a szervezetre rendkívül károsan hat. A reaktív oxigénszármazékok fokozott termelődése fontos szerepet játszik a szívelégtelenség patogenezisében, illetve a reaktív oxigénszármazékoknak komoly szerepe van a tüdőfibrózis kialakulásában is. Több mint 100 betegség – köztük az érelmeszesedés, cukorbaj, rák, Alzheimer-kór – hozható összefüggésbe a szabad gyökök túlzott jelenlétével. A stressz, az alvászavar, a gyulladás jelentősen fokozza termelődésüket. A környezeti ártalmak – ide sorolható az e-cigaretta is –, a rossz minőségű ételek, de még a kimerítő sport, megerőltető fizikai munka is fokozza a szabadgyök-terhelést.