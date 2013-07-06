A vízipipázás hatásai - Az orvos válaszol

Milyen hatása lehet a vízipipának? Esetleg a növekedésben gátolhat? Vagy valóban kevésbé káros, mint a cigaretta? A WEBBeteg Orvos Válaszol rovatának kérdéseiből.

Tisztelt Kérdező!

A dohányzásnak, vagyis a dohánylevélben levő nikotinnak a szervezetbe juttatása különböző célokból több formában ismert. Az égetés és a keletkezett füstnek a belégzése csak egyik ismert használati forma. Ismert még a dohánylevél elrágása és az apróra zúzott dohánypornak a beszippantása. A dohányfüstnek a leszívása vagy pipával, vízipipával vagy levélbe sodorva (szivarozás) szintén ismertek. A különböző módszerek hatása között valóban vannak eltérések, ám valamennyi a dohányzás egyes formája.

Korábban úgy gondolták, hogy a vízipipázás kevésbé ártalmas az egészségre, mint a hagyományos dohányzás. Az újabb felmérések szerint viszont lényegesen több szén-monoxid kerül a szervezetbe vízipipázás során, valamint több rákkeltő káros anyag is megmarad a beszívott dohányfüstben: nehézfémek, benzpyren és nikotin is. A nikotin felelős a függőség kialakulásáért.

Szemben a gyakran hangoztatott téves állítással, nikotintartalma miatt a rászokás veszélye nem csekélyebb vízipipázásnál, mint a hagyományos cigaretták esetében. A további veszélyek közé tartozik, hogy potenciális kapudrognak számít, vízipipázó fiatalok nagyobb arányban használnak más dohánytermékek és alkohol mellett kannabiszt is.

A dohányfüst összetevői vízipipázás során

A vízipipázás társasági természetéből adódóan vált népszerűvé a fiatalok körében, illetve az a téves vélemény alakult ki vele kapcsolatban, hogy a füst vízen történő átvezetése kiszűri az ártalmas anyagokat. A dohányfüst bizonyos összetevőinek aránya valóban csökken, azonban szűrő szerepét erősen túlértékelik.

A vízben könnyen oldódó gázok (aldehidek, ammónia) és a nagyobb részecskeméretű szilárd részecskék (kátrány, por) egy része valóban nem jut át a vízrétegen. Szinte akadálytalanul átjutnak azonban a vízszűrőn:

Szén-monoxid - A vízipipázás során jelentősen nagyobb mennyiségű szén-monoxid kerül a tüdőbe, mint cigarettázás közben. A mérgező gáz a vér oxigénszállításáért felelős, vörösvértestekhez kapcsolódó vérfestékhez, a hemoglobinhoz kötődik, kiszorítva onnan az oxigént. Részben ebből fakad a hatása is.

Nikotin - A füsttel együtt szinte akadálytalanul átjut a tüdőbe.

Nehézfémek - A dohányból és a szénből is kerülnek veszélyes nehézfémek (ólom, króm) a füstbe, melyek nem oldódnak a vízben.

A karcinogén, rákkeltő hatású vegyületek döntő része átjut a tüdőbe.

A finomabb kátrányrészecskék is a beszívott füstben maradnak.

Vízipipázás a gyakorlatban: fokozott terhelés

A vízipipázás szokása kapcsán a másik számításba veendő tényező, hogy a vízipipás szeánszok időtartama jelentősen hosszabb, mint a hagyományos dohánytermékeknél. Vizsgálatok szerint egy olyan zárt helyiségben, ahol vízipipáznak, a szén-monoxid szintje átlagosan háromszor magasabb a levegőben, mint cigarettázás mellett. Ennek oka egyrészt az a gyakorlat, hogy átlagosan egy órán keresztül folyamatos az égés, a dohányhoz pedig a szén égésének hatása is hozzáadódik. Számítások szerint annyi szén-monoxid jut a tüdőbe a vízipipázás egy alkalma után, mint 100 cigaretta elszívásával.

Azt, hogy a vízipipázás a növekedést lassítja-e, pontosan megmondani nem tudom, nem találtam erre vonatkozó tudományos vizsgálatot. Tény, hogy a vízipipa füstjében található káros anyagok miatt jobb nem élni vele, mivel hasonló vegyületek kerülnek a szervezetbe, mint a dohányzás más formái esetében, így veszélyei is hasonlóak.

Ami bizonyított, hogy a rendszeres vízipipa használat növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, valamint csökkenti a légzésfunkciót, csökkenti a tüdőkapacitást.

Amikor szigorúan tilos a vízipipázás

Terhes nőknek, valamint szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek szigorúan tilos vízipipázni. Ennek során olyan sok szén-monoxid kerül a szervezetbe, hogy egyetlen slukk is elég ahhoz, hogy fejfájást, émelygést okozzon.

A mérgező gáz a placentán átjutva a magzat oxigén-anyagcseréjét is negatívan befolyásolja. A kismamáknak ezért nem szabad vízipipázni, és olyan helyiségekben sem tartózkodhatnak, ahol ez megengedett, mivel a levegőben nagy mennyiségű szén-monoxid kerül. Ugyanez érvényes a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőkre is.

