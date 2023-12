Fontos-e a kesztyű az orvos szerint? A hideg hatása az ízületekre

Ki ne hallotta volna gyerekként a hideg idő beköszöntével az aggódó családtagoktól, hogy "sapka, sál, kesztyű", mielőtt kiment volna a meleg lakásból? Habár akkor inkább a túlféltés volt az ok, valóban van létjogosultsága az ízületek, pl. kéz, térd védelmének a zord időjárásban.

A szó szoros értelmében megfázni nem tud az ízületünk, így a hideg időjárás ha betegségeket nem is, de számos kellemetlen panaszt okozhat, vagy felerősítheti az ízületi betegségek tüneteit.

Teljesen egészséges emberek esetében is, ha huzamosabb ideig vannak kinn a hidegben, elgémberednek a kéz- és a lábujjaik, zsibbadnak, szinte fáj behajlítani. Ez még fokozottabban jelentkezik azoknál, akiknek már van valamiféle ízületi sérülése, pl. porckopás (arthrosis), ízületi gyulladás (arthritis), korábbi sérülések, műtétek. A hideg időben jellemzően felerősödnek az ízületi fájdalmak, ami miatt lecsökken a fizikai aktivitás, ami köztudottan tovább ront a fájó ízületek állapotán.

Miért pont télen fáj?

A hangsúly inkább a hidegen és az ehhez társuló alacsony légköri nyomáson van, aminek következtében az ízületek körüli tok kitágul, feszülni kezd és az ízületeket körülvevő kötőszövetek - mint pl. a szalagok - megduzzadnak.

A hideg hatására az izmok megdermednek, lemerevednek, könnyen görcsössé válhatnak, bennük a vérkeringés átmenetileg kissé romlik, hisz a testünk a létfontosságú szervek „melegen tartására” koncentrál.

Az eleve gyulladt ízületekben a hirtelen nagy hőmérsékletkülönbség (meleg lakás, kinti fagyok) szintén a fájdalom fokozódásához vezethet.

Természetesen szélsőséges esetben az ujjak fagyási sérülése is bekövetkezhet, amely mindig komoly károsodást jelent, de az ízületi fájdalmak megelőzésére akkor is érdemes gondolni, ha ilyen súlyos sérülés nem áll fenn.

Mi a teendő?

Fontos az ízületek védelme a hideg időben nem csak „terápiás”, hanem megelőző célzattal is. Használhatunk meleg kesztyű, ízületeket melegen tartó öltözetet, melegítő hatású krémeket, zseléket, amiket sportboltokban is be lehet szerezni.

A szabadban töltött idő után az átfagyott ízületeket egy áztató meleg fürdővel érdemes felmelegíteni. A túl meleg víz azonban éppolyan káros hatással bírhat, mint a túl hideg, sőt a gyulladt ízületeknek a meleg nem tesz jót.

A mozgásról nem szabad teljesen lemondani, megfelelő öltözet mellett szabadtéren is, vagy beltéren, de akár termálvizes fürdőkben is élhetünk a mozgás örömével.

Az őszi-téli hónapokban fokozottan kell figyelnünk a megfelelő vitamin, ásványi anyagok és antioxidánsok táplálékkal való bevitelére, ezek együttesen megelőzhetik, csökkenthetik az ízületi gyulladást, ezzel a hidegben fokozódó fájdalmakat is.