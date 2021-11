Ártalomcsökkentés - Nagy-Britannia nagyot léphet előre

Nagy-Britannia a világon elsőként jelentette be november elején, hogy egy új tervezetnek köszönhetően az e-cigarettákat és más inhalációs nikotintartalmú készítményeket a szigetországban hamarosan orvostechnikai eszköznek minősíthetik.

Ezzel az intézkedéssel a hagyományos dohánytermékeket fogyasztók arányát csökkentenék, mely nagyban hozzájárulna a brit kormány által korábban kitűzött célhoz, hogy 2030-ra az egész ország füstmentessé váljon, továbbá a cigarettázáshoz köthető betegségek aránya csökkenjen.

Már most az egyik legalacsonyabb a dohányzás népességre vetített aránya

Európa többi országához képest Nagy-Britanniában már most alacsony ez az arány, ami többek között annak is köszönhető, hogy az elmúlt években sok korábbi dohányos tért át valamilyen, a cigarettánál kevésbé káros füstmentes alternatívára. Ez a tervezet pedig további lehetőségeket kínálna arra, hogy a szegényebb területeken élő, kedvezőtlenebb anyagi háttérrel rendelkezők is segítséget kapjanak a cigaretta elhagyásában.

A dohányzás világszerte vezető haláloknak számít, de ezen káros szenvedélyhez köthető betegségek, úgy, mint a szív- és érrendszeri, daganatos vagy tüdőt érintő súlyos betegségek visszaszoríthatók.

Számos független tanulmány bizonyítja, hogy a cigaretta füstje az elsőszámú kockázati tényező a hagyományos dohánytermék fogyasztásakor. Azonban az égés és füst nélkül működő alternatív technológiák kiküszöbölhetik ezt, hiszen használatuk során nem jön létre égés, így a káros anyagoknak való kitettség is lényegesen alacsonyabb. Fontos azonban megemlítneni, hogy az e-cigaretta nikotint tartalmaz és egyáltalán nem kockázatmentes, de szakértői vélemények, mint például a Public Health England publikációja szerint az e-cigaretta használata a cigarettánál lényegesen kedvezőbb, hiszen - akár 95%-kal - kevésbé káros lehet, mint a hagyományos dohányzás.

Még szigorúbb ellenőrzés léphet életbe

Amennyiben a módosítást elfogadják és hatályba lép, az orvosi engedéllyel rendelkező e-cigarettának a jelenleginél még szigorúbb biztonsági ellenőrzésen kell majd átesniük. Az új javaslat alapján a gyártóknak a jövőben az MHRA-nál kell majd benyújtaniuk a termékkel kapcsolatos specifikációkat, hogy azok ugyanazon szigorú, szabályozási jóváhagyási folyamaton menjenek majd keresztül, mint az egészségügyi szolgáltatásban engedélyezett egyéb gyógyszerek.

Nagy-Britanniában 2020-ban az e-cigaretta volt a legnépszerűbb füstmentes technológiai alternatíva, amelyet a cigarettával felhagyni próbáló dohányosok használtak. Jelenleg a felnőtt dohányosok 27,2%-a használja őket, szemben a nikotinpótló terápiás termékekkel, mint például a tapaszok és nikotintartalmú rágógumik, melyet a leszokni kívánók 18,2%-a használ. A 2020-as és 2021-es év között a felnőtt dohányosok 68%-nak sikerült a leszokás e-cigaretta segítségével.

Anglia lehet az első ország a világon, ahol lehetővé válhat orvostechnikai eszközként engedélyezett e-cigaretták felírása, ezzel az egészségügyi reformmal csökkenthető lehet a dohányzáshoz köthető megbetegedések kialakulásának kockázata és az ennek következtében kialakuló halálozási ráta. Egyre több ország (Egyesült Államok, Új-Zéland, Olaszország, Portugália, Görögország és Bulgária) ismeri el ennek a megközelítésnek a létjogosultságát, és szakmai vitát kezdeményeztek az ártalomcsökkentés koncepciójának integrálásáról annak érdekében, hogy a füstmentesség mielőbbi elérése még hatékonyabb és eredményesebb legyen.